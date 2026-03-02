Most érkezett: figyelmeztették a magyarokat – senki sem hagyhatja el Dubajt!

Itt a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, lehetőleg ne induljanak el sehova egyelőre.

Igaz, hogy Omán és Szaúd-Arábia felé szárazföldi úton el lehet hagyni az országot, de a helyi hatóságok azt kérik az emberektől, hogy ezt ne tegyék. Ennek oka, hogy az átjutási idő kifejezetten hosszú és ezen országokból is korlátozottak a hazajutási lehetőségek – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

„Katarban, Bahreinben, Kuvaitban szintén légtérzár van érvényben, ami azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem engedélyezik a le- és felszállást(...) A helyzet tehát sajnos nem mutatja a javulás jeleit és a harci cselekmények is egyre aktívabbak. Arra kérek minden magyart a térségben, hogy kövessék a helyi hatóságok figyelmeztetéseit! Természetesen a nagykövetségeinken folyamatos a munkavégzés és a konzuli részlegeink is rendkívüli ügyeletben működnek” – tette hozzá Szijjártó Péter.