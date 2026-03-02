Most érkezett: figyelmeztették a magyarokat – senki sem hagyhatja el Dubajt!

Betelt a pohár: két újabb magyarra csaptak le Zelenszkijjék – azonnal intézkedett Szijjártó
Bekérették az ukrán nagykövetet.
Egyre rosszabb a helyzet.
„Sajnos eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, ezért ma videokonferenciát tartottunk az összes térségben működő nagykövetség vezetőjével” – írta a Facebook-oldalán Szijjártó Péter.
A legfontosabb pontok a következők:
Jelenleg 5059-en regisztráltak konzuli védelemre a térségben, a legtöbben közülük 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban.
Rossz hír, hogy az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, köztük az Egyesült Arab Emirátusokban.
Itt a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, lehetőleg ne induljanak el sehova egyelőre.
Igaz, hogy Omán és Szaúd-Arábia felé szárazföldi úton el lehet hagyni az országot, de a helyi hatóságok azt kérik az emberektől, hogy ezt ne tegyék. Ennek oka, hogy az átjutási idő kifejezetten hosszú és ezen országokból is korlátozottak a hazajutási lehetőségek – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.
„Katarban, Bahreinben, Kuvaitban szintén légtérzár van érvényben, ami azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem engedélyezik a le- és felszállást(...) A helyzet tehát sajnos nem mutatja a javulás jeleit és a harci cselekmények is egyre aktívabbak. Arra kérek minden magyart a térségben, hogy kövessék a helyi hatóságok figyelmeztetéseit! Természetesen a nagykövetségeinken folyamatos a munkavégzés és a konzuli részlegeink is rendkívüli ügyeletben működnek” – tette hozzá Szijjártó Péter.
