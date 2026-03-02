Ft
légtérzár Irán Dubaj Szijjártó Péter

Most érkezett: figyelmeztették a magyarokat – senki sem hagyhatja el Dubajt!

2026. március 02. 16:42

Egyre rosszabb a helyzet.

2026. március 02. 16:42
null

„Sajnos eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, ezért ma videokonferenciát tartottunk az összes térségben működő nagykövetség vezetőjével” – írta a Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

A legfontosabb pontok a következők:

Jelenleg 5059-en regisztráltak konzuli védelemre a térségben, a legtöbben közülük 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban.

Rossz hír, hogy az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, köztük az Egyesült Arab Emirátusokban.

Itt a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, lehetőleg ne induljanak el sehova egyelőre.

Igaz, hogy Omán és Szaúd-Arábia felé szárazföldi úton el lehet hagyni az országot, de a helyi hatóságok azt kérik az emberektől, hogy ezt ne tegyék. Ennek oka, hogy az átjutási idő kifejezetten hosszú és ezen országokból is korlátozottak a hazajutási lehetőségek – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

„Katarban, Bahreinben, Kuvaitban szintén légtérzár van érvényben, ami azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem engedélyezik a le- és felszállást(...) A helyzet tehát sajnos nem mutatja a javulás jeleit és a harci cselekmények is egyre aktívabbak. Arra kérek minden magyart a térségben, hogy kövessék a helyi hatóságok figyelmeztetéseit! Természetesen a nagykövetségeinken folyamatos a munkavégzés és a konzuli részlegeink is rendkívüli ügyeletben működnek– tette hozzá Szijjártó Péter.

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

 

bbalu56
2026. március 02. 18:37
Mi fasznak mentetek oda ?? Most meg megy a nyávogás ? Momentán engem teljesen hidegen hagy a sorsotok ott dubajban vagy pőcsőm tudja hol vagytok !!!
canadian-deplorable
2026. március 02. 18:04
Sebaj Dubaj!
kalmanok
2026. március 02. 17:49
Csórik.
Szerintem
2026. március 02. 17:40
Csak kamu lehet. A tiszafostos megmondta, hogy nincs semmiféle háború, se Ukrajnában, se a Közel-Keleten. Csak a fidesz propagandája az egész.
