Magyarország kimondta, amire a Felvidék már régóta várt: elfogadhatatlan, ami Szlovákiában történik

Aljas játszadozásba kezdett Zelenszkij: egyetlen lépéssel éket verhet Magyarország és Szlovákia közé
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
A magyar országgyűlés elítélte a a kollektív bűnösség elvét.
Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az Országgyűlés Külügyi Bizottsága állásfoglalást fogadott el a kollektív bűnösség elítéléséről, és kiállt a felvidéki magyar közösség mellett.
A politikus hangsúlyozta:
„Kiállunk a felvidéki magyarok mellett”, majd bejelentette, hogy a bizottság határozott állásfoglalásban ítélte el a kollektív bűnösség elvét.
A bejegyzés szerint a testület ülésén meghallgatták Fiala-Butora János nemzetközi jogászt, valamint Tárnok Balázst, a Magyar Szövetség képviselőjét. A szakértők és a politikai szereplők a felvidéki magyar közösséget érintő jogi helyzetről és a kollektív bűnösség elvének következményeiről tájékoztatták a bizottság tagjait.
Nacsa Lőrinc bejegyzésében elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kollektív bűnösség elvét Szlovákia a mai napig alkalmazza.
Ezt is ajánljuk a témában
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
Az állásfoglalás elfogadása mögött az áll, hogy január végén egy, a Beneš-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát, mert a ruháján az állt, hogy „megkérdőjelezi a dekrétumokat”. „A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk” – fogalmazott akkor Szijjártó Péter külügyminiszter. „A magyar kormány minden felvidéki magyart megvéd, és nem engedjük, hogy bárkinek bántódása essen, vagy bárkit negatív diszkrimináció érjen a kollektív bűnösség elvére hivatkozással” – igérte meg a tárcavezető.
Ezt is ajánljuk a témában
A külügyminiszter szerint elfogadhatatlan a kollektív bűnösség elve.
Nyitókép: Facebook / Nacsa Lőrinc