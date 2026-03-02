Magyarország kimondta, amire a Felvidék már régóta várt: elfogadhatatlan, ami Szlovákiában történik

Az állásfoglalás elfogadása mögött az áll, hogy január végén egy, a Beneš-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát, mert a ruháján az állt, hogy „megkérdőjelezi a dekrétumokat”. „A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk” – fogalmazott akkor Szijjártó Péter külügyminiszter. „A magyar kormány minden felvidéki magyart megvéd, és nem engedjük, hogy bárkinek bántódása essen, vagy bárkit negatív diszkrimináció érjen a kollektív bűnösség elvére hivatkozással” – igérte meg a tárcavezető.