Magyarország kimondta, amire a Felvidék már régóta várt: elfogadhatatlan, ami Szlovákiában történik

2026. március 02. 18:19

A magyar országgyűlés elítélte a a kollektív bűnösség elvét.

2026. március 02. 18:19
null

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az Országgyűlés Külügyi Bizottsága állásfoglalást fogadott el a kollektív bűnösség elítéléséről, és kiállt a felvidéki magyar közösség mellett.

A politikus hangsúlyozta: 

„Kiállunk a felvidéki magyarok mellett”, majd bejelentette, hogy a bizottság határozott állásfoglalásban ítélte el a kollektív bűnösség elvét.

A bejegyzés szerint a testület ülésén meghallgatták Fiala-Butora János nemzetközi jogászt, valamint Tárnok Balázst, a Magyar Szövetség képviselőjét. A szakértők és a politikai szereplők a felvidéki magyar közösséget érintő jogi helyzetről és a kollektív bűnösség elvének következményeiről tájékoztatták a bizottság tagjait.

Nacsa Lőrinc bejegyzésében elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kollektív bűnösség elvét Szlovákia a mai napig alkalmazza.

Az állásfoglalás elfogadása mögött az áll, hogy január végén egy, a Beneš-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát, mert a ruháján az állt, hogy „megkérdőjelezi a dekrétumokat”. „A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk” – fogalmazott akkor Szijjártó Péter külügyminiszter. „A magyar kormány minden felvidéki magyart megvéd, és nem engedjük, hogy bárkinek bántódása essen, vagy bárkit negatív diszkrimináció érjen a kollektív bűnösség elvére hivatkozással” – igérte meg a tárcavezető.

Nyitókép: Facebook / Nacsa Lőrinc

