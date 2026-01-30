Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

„Nem hagyjuk, hogy a hatalom túlkapásokra vetemedjen” – Gubík László a Mandinernek a magyar politikus pozsonyi elhurcolásáról
A Magyar Szövetség elnöke kiállt Orosz Örs mellett.
A külügyminiszter szerint elfogadhatatlan a kollektív bűnösség elve.
A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra, hogy a Beneš-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát, mert a ruháján az állt, hogy „megkérdőjelezi a dekrétumokat”.
Azonnal kapcsolatba léptem a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval. Az imént ő arról tájékoztatott, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) – többször is, eddig is és ezután is”
– írta a külügyminiszter.
Szijjártó Péter szerint a szlovák kormány tisztában van a magyar állásponttal. „Mint ahogy azt is tudják, hogy a magyar kormány minden felvidéki magyart megvéd, és nem engedjük, hogy bárkinek bántódása essen, vagy bárkit negatív diszkrimináció érjen a kollektív bűnösség elvére hivatkozással” – fogalmazott. A külügyminiszter biztosította a felvidéki magyarokat arról, hogy Magyarország kormányára – mint ahogy eddig is – ezután is számíthatnak.
A tüntetést követően néhány órával később – vallomása felvétele után – a rendőrök elengedték a politikust. Orosz Örs a Facebook-oldalán osztotta meg a rendőrségen tett vallomását: „Nem kérdőjelezem meg a Beneš-dekrétumok létezését, sem ennek az országnak a területi integritását, megkérdőjelezem azonban a kollektív bűnösség elvének XXI. századi alkalmazását, konkrétan a magánvagyon ma is zajló, 80 éves dokumentumok alapján történő kisajátítását. Ezért is döntöttem úgy, hogy részt veszek ezen a nyilvános eseményen. (...)”
Az eseményről a rendőrök vezettek ki és felszólítottak a feliratos mellény levételére, majd odahívták az egyik szervezőt, aki azt mondta nekem: „Hogyha nem veszem le a mellényt, a rendőrség szét fogja oszlatni a tömeget.” Erre én azt válaszoltam, hogy az efféle megfélemlítést a szólásszabadság korlátozásának tartom, és a véleményem mellett továbbra is kiállok!”
„Hiszek társadalmaink őszinte és a kölcsönös tiszteleten alapuló megbékélésében, és továbbra is ezért fogok küzdeni!” – zárta bejegyzését Orosz Örs.
