01. 31.
szombat
01. 31.
szombat
Rendkívüli!

Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar szövetség szijjártó péter pozsony gubík lászló kovács attila orosz örs Benes-dekrétumok Szlovákia

Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

2026. január 30. 22:23

A külügyminiszter szerint elfogadhatatlan a kollektív bűnösség elve.

2026. január 30. 22:23
null

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra, hogy a Beneš-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát, mert a ruháján az állt, hogy „megkérdőjelezi a dekrétumokat”.

Azonnal kapcsolatba léptem a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval. Az imént ő arról tájékoztatott, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) – többször is, eddig is és ezután is”

 – írta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint a szlovák kormány tisztában van a magyar állásponttal. „Mint ahogy azt is tudják, hogy a magyar kormány minden felvidéki magyart megvéd, és nem engedjük, hogy bárkinek bántódása essen, vagy bárkit negatív diszkrimináció érjen a kollektív bűnösség elvére hivatkozással” – fogalmazott. A külügyminiszter biztosította a felvidéki magyarokat arról, hogy Magyarország kormányára – mint ahogy eddig is – ezután is számíthatnak.

A tüntetést követően néhány órával később – vallomása felvétele után – a rendőrök elengedték a politikust. Orosz Örs a Facebook-oldalán osztotta meg a rendőrségen tett vallomását: „Nem kérdőjelezem meg a Beneš-dekrétumok létezését, sem ennek az országnak a területi integritását, megkérdőjelezem azonban a kollektív bűnösség elvének XXI. századi alkalmazását, konkrétan a magánvagyon ma is zajló, 80 éves dokumentumok alapján történő kisajátítását. Ezért is döntöttem úgy, hogy részt veszek ezen a nyilvános eseményen. (...)”

Az eseményről a rendőrök vezettek ki és felszólítottak a feliratos mellény levételére, majd odahívták az egyik szervezőt, aki azt mondta nekem: „Hogyha nem veszem le a mellényt, a rendőrség szét fogja oszlatni a tömeget.” Erre én azt válaszoltam, hogy az efféle megfélemlítést a szólásszabadság korlátozásának tartom, és a véleményem mellett továbbra is kiállok!”

„Hiszek társadalmaink őszinte és a kölcsönös tiszteleten alapuló megbékélésében, és továbbra is ezért fogok küzdeni!” – zárta bejegyzését Orosz Örs.

Nyitókép forrása: Kovács Attila / MTI

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2026. január 31. 00:34
Felmosták a magyarokkal a padlót. Mert vicckormányunk van. Kakadutól kéne megijedniük?
Válasz erre
1
3
Oldalkosár
2026. január 31. 00:20
Aki összeesküvést sejt a háttérben, miszerint éket akarnak verni a két ország közé...nos könnyen lehet, hogy a Benes-dekrétumok felmelegítése a progresszívek részéről valóban ezt a célt szolgálta. De senki nem tartott pisztolyt Fico fejéhez, hogy abszolúte elítélendő módon erre úgy reagáljon, ahogy tette. Elintézhette volna az ellenzéki felvetést azzal, hogy a dekrétumok maradnak. Ez is szomorú és fájó lett volna, de hogy ezen túlmenően a megkérdőjelezésüket büntetőjogi kategóriába sorolja, azzal túlment minden határon. Még ha az ellenzék gyors leszerelése is volt a fő célja, ezzel az antidemokratikus intézkedéssel ő maga adott muníciót a kezükbe. Amellett feltépte a sebeket, kiváltotta az ottani magyarság haragját.
Válasz erre
2
0
Oldalkosár
•••
2026. január 30. 23:47 Szerkesztve
trokadero 2026. január 30. 23:43 Ez fordítva ugyanúgy megállja a helyét. És mégis...nem bírnak a vérükkel.
Válasz erre
0
0
trokadero
•••
2026. január 30. 23:43 Szerkesztve
Vélhetően érzik a szlovákok,hogy nagy szükségünk van szövetségesre,és ennek a tudatnak fényében ,egyre gyakrabban feszegetik a határaikat.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!