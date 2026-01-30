Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

A tüntetést követően néhány órával később – vallomása felvétele után – a rendőrök elengedték a politikust. Orosz Örs a Facebook-oldalán osztotta meg a rendőrségen tett vallomását: „Nem kérdőjelezem meg a Beneš-dekrétumok létezését, sem ennek az országnak a területi integritását, megkérdőjelezem azonban a kollektív bűnösség elvének XXI. századi alkalmazását, konkrétan a magánvagyon ma is zajló, 80 éves dokumentumok alapján történő kisajátítását. Ezért is döntöttem úgy, hogy részt veszek ezen a nyilvános eseményen. (...)”

Az eseményről a rendőrök vezettek ki és felszólítottak a feliratos mellény levételére, majd odahívták az egyik szervezőt, aki azt mondta nekem: „Hogyha nem veszem le a mellényt, a rendőrség szét fogja oszlatni a tömeget.” Erre én azt válaszoltam, hogy az efféle megfélemlítést a szólásszabadság korlátozásának tartom, és a véleményem mellett továbbra is kiállok!”

„Hiszek társadalmaink őszinte és a kölcsönös tiszteleten alapuló megbékélésében, és továbbra is ezért fogok küzdeni!” – zárta bejegyzését Orosz Örs.

Nyitókép forrása: Kovács Attila / MTI