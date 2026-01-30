Kiengedték a szlovák rendőrök a felvidéki magyar politikust

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Közügy elnevezésű aktivista csoport péntekre tüntetést szervezett Pozsonyba, amelyen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség. A szervezők tájékoztatása szerint azért léptek közbe a rendőrök, mert a fiatal politikus nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a nemrég elfogadott büntetőtörvény-módosítás kapcsán. A mellényre ez volt írva: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!”

A tüntetést követően néhány órával később – vallomása felvétele után – a rendőrök elengedték a politikust. Orosz Örs a Facebook-oldalán osztotta meg a rendőrségen tett vallomását: