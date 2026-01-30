Kiengedték a szlovák rendőrök a felvidéki magyar politikust

„Nem hagyjuk, hogy a hatalom túlkapásokra vetemedjen” – Gubík László a Mandinernek a magyar politikus pozsonyi elhurcolásáról
A Magyar Szövetség elnöke kiállt Orosz Örs mellett.
Orosz Örst pénteken vitték el egy pozsonyi tüntetésről.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Közügy elnevezésű aktivista csoport péntekre tüntetést szervezett Pozsonyba, amelyen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség. A szervezők tájékoztatása szerint azért léptek közbe a rendőrök, mert a fiatal politikus nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a nemrég elfogadott büntetőtörvény-módosítás kapcsán. A mellényre ez volt írva: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!”
A tüntetést követően néhány órával később – vallomása felvétele után – a rendőrök elengedték a politikust. Orosz Örs a Facebook-oldalán osztotta meg a rendőrségen tett vallomását:
Nem kérdőjelezem meg a Beneš-dekrétumok létezését, sem ennek az országnak a területi integritását, megkérdőjelezem azonban a kollektív bűnösség elvének XXI. századi alkalmazását, konkrétan a magánvagyon ma is zajló, 80 éves dokumentumok alapján történő kisajátítását. Ezért is döntöttem úgy, hogy részt veszek ezen a nyilvános eseményen. (...)”
Az eseményről a rendőrök vezettek ki és felszólítottak a feliratos mellény levételére, majd odahívták az egyik szervezőt, aki azt mondta nekem: „Hogyha nem veszem le a mellényt, a rendőrség szét fogja oszlatni a tömeget.” Erre én azt válaszoltam, hogy „az efféle megfélemlítést a szólásszabadság korlátozásának tartom, és a véleményem mellett továbbra is kiállok!”
Hiszek társadalmaink őszinte és a kölcsönös tiszteleten alapuló megbékélésében, és továbbra is ezért fogok küzdeni!”
– zárta bejegyzését Orosz Örs.
Az eseményekkel kapcsolatban Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a Mandinernek elmondta, az egyedi eset ezzel valószínűleg lezárult, közösségi szinten azonban tovább kell folytatni a jó értelemben vett ellenállást, minden lehetséges eszközzel el kell érni, hogy visszavonják a büntető törvénykönyv módosítását.
