Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Kiengedték a szlovák rendőrök a felvidéki magyar politikust

2026. január 30. 22:02

Orosz Örst pénteken vitték el egy pozsonyi tüntetésről.

2026. január 30. 22:02
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Közügy elnevezésű aktivista csoport péntekre tüntetést szervezett Pozsonyba, amelyen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség. A szervezők tájékoztatása szerint azért léptek közbe a rendőrök, mert a fiatal politikus nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a nemrég elfogadott büntetőtörvény-módosítás kapcsán. A mellényre ez volt írva: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!”

A tüntetést követően néhány órával később – vallomása felvétele után – a rendőrök elengedték a politikust. Orosz Örs a Facebook-oldalán osztotta meg a rendőrségen tett vallomását:

Nem kérdőjelezem meg a Beneš-dekrétumok létezését, sem ennek az országnak a területi integritását, megkérdőjelezem azonban a kollektív bűnösség elvének XXI. századi alkalmazását, konkrétan a magánvagyon ma is zajló, 80 éves dokumentumok alapján történő kisajátítását. Ezért is döntöttem úgy, hogy részt veszek ezen a nyilvános eseményen. (...)”

Az eseményről a rendőrök vezettek ki és felszólítottak a feliratos mellény levételére, majd odahívták az egyik szervezőt, aki azt mondta nekem: „Hogyha nem veszem le a mellényt, a rendőrség szét fogja oszlatni a tömeget.” Erre én azt válaszoltam, hogy „az efféle megfélemlítést a szólásszabadság korlátozásának tartom, és a véleményem mellett továbbra is kiállok!” 

Hiszek társadalmaink őszinte és a kölcsönös tiszteleten alapuló megbékélésében, és továbbra is ezért fogok küzdeni!”

– zárta bejegyzését Orosz Örs.

Az eseményekkel kapcsolatban Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a Mandinernek elmondta, az egyedi eset ezzel valószínűleg lezárult, közösségi szinten azonban tovább kell folytatni a jó értelemben vett ellenállást, minden lehetséges eszközzel el kell érni, hogy visszavonják a büntető törvénykönyv módosítását.

Nyitókép forrása: Magyar Szövetség / Facebook

