1, A Magyar Szövetség nem kapcarongy, hogy mások mondják meg neki, kivel mit lehet vagy mit nem. Kizárólag a magyar emberek és a magyarlakta régiók érdekei mentén választunk politikai partnereket, nem más pártok ízlései alapján. A Smer kabinet ténykedése szinte ránk csapta az ajtót, nem is megyünk a szomszédba az ellenállásért és a kormánykritikáért. Ennek ellenére a politikánkról nem mások fognak dönteni helyettünk.

2, Miből gondolja elnök úr, hogy nincs fontosabb dolgom, mint vele ismerkedni? Tegnap például a Zoboralji Magyar Bál után kelet felé vettem az irányt, hogy a Magyarország Kormánya által felújított csicseri templomot tekintsem meg. Ez az a kormány, amely a szlovák állam helyett is támogatja az itt élő közösségeket, mégis szüntelen bírálják. Ezt csak azért írom, nehogy elragadtassa magát, és eszébe jusson kizárni a Budapesttel történő együttműködést, esetleg a templomba járást.