„Olvasom, hogy Branislav Gröhling feltételeket szabna a Magyar Szövetségnek ahhoz, hogy találkozzon velem, éspedig csak akkor hajlandó leülni, ha kizárjuk az együttműködést a kormánypártokkal.
Na most, szeretnék néhány dolgot egyértelműen és világosan leszögezni elnök úrnak is és mindenki másnak.
1, A Magyar Szövetség nem kapcarongy, hogy mások mondják meg neki, kivel mit lehet vagy mit nem. Kizárólag a magyar emberek és a magyarlakta régiók érdekei mentén választunk politikai partnereket, nem más pártok ízlései alapján. A Smer kabinet ténykedése szinte ránk csapta az ajtót, nem is megyünk a szomszédba az ellenállásért és a kormánykritikáért. Ennek ellenére a politikánkról nem mások fognak dönteni helyettünk.
2, Miből gondolja elnök úr, hogy nincs fontosabb dolgom, mint vele ismerkedni? Tegnap például a Zoboralji Magyar Bál után kelet felé vettem az irányt, hogy a Magyarország Kormánya által felújított csicseri templomot tekintsem meg. Ez az a kormány, amely a szlovák állam helyett is támogatja az itt élő közösségeket, mégis szüntelen bírálják. Ezt csak azért írom, nehogy elragadtassa magát, és eszébe jusson kizárni a Budapesttel történő együttműködést, esetleg a templomba járást.
3, Végezetül, mi a tisztességes politikai kultúra pártja vagyunk, nem a kizárósdié és az üzengetésé. Ha így lenne, most megüzenném, hogy zárja ki az együttműködést Simon Zsolt ribizlifrakciójával, és aztán beszélhetünk.
Nem teszem, mert kölcsönös tisztelet is van a világon. Javasolnám az SaS-nek ennek elsajátítását. Már ha kormányt szeretnének váltani, persze. Ha nem, akkor nem muszáj.”
