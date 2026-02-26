Ft
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány háború volodimir zelenszkij brüsszel magyarország barátság ukrajna oroszország

Nyílt levél Volodimir Zelenszkij elnöknek

2026. február 26. 07:53

Felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!

2026. február 26. 07:53
null
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Nyílt levél Volodimir Zelenszkij elnöknek 

Elnök úr!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. 

Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is.

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. 

Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. 

Ezért felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért. 

Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! 

Több tiszteletet Magyarországnak!”

Nyitókép: Facebook


 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dryanflowd-
2026. február 26. 09:08
Elnök úr! (a kormány a helyén van): "Szerintem az ukránok pozícióját a legjobban a magyarok értik. Tehát, ugye, szoktak beszélni Bucsáról, de 1956-ban Bucsát Budapestnek hívták. Tehát ha valaki tudja, hogy mit jelent a katonai támadás és elnyomás az oroszok részéről, azt mi tudjuk."
Válasz erre
0
1
vater62
2026. február 26. 08:56
Nyílt levél rasputinnak: Dögölj meg!
Válasz erre
2
0
faramuci
2026. február 26. 08:34
Lehet hogy kár volt megírni ezt a levelet. A semmibevétel ,a szótlan közöny jobban fáj ennek a sz@r pojácának mert vágyja ,könyörög a rivaldafényért és a tapsviharért....🙄..
Válasz erre
2
0
soma100
2026. február 26. 08:18
Tisztelet Orbán Viktornak, hogy megpróbálja a lehetetlent! Viszont Ő is, és mi is tudjuk, hogy ez teljesen reménytelen próbálkozás. Akkora globalista erő áll Zelenszkíj mögött, amit elképzelni nem lehet. Hogy mi történik a háttérben, azt egy külső szemlélő csak elképedve figyeli! A legutolsó ilyen: Elon Musk nem az ukránoktól vette el a Starlink hozzáférést, hanem az oroszoktól. Mi ez, ha nem nyílt beavatkozás, ami meg is hiúsította a következő három oldalú béketárgyalást.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!