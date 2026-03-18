03. 18.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Barátság kőolajvezeték csehország ukrajna

Megfúrhatják Zelenszkij ördögi tervét: nem akárhonnan kaphat hatalmas segítséget Fico

2026. március 18. 15:27

Csehország kész szakértői bizottságot felállítani, amely megvizsgálná a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának jelenlegi állapotát.

Csehország kész olyan beruházásokat eszközölni, amelyek biztosítanák a kőolaj újbóli szállítását Szlovákiába – jelentette ki Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter szerdán Prágában, miután tárgyalásokat folytatott Denisa Saková szlovák ipari miniszterrel.

A két szakminiszter – a nagy cseh energetikai cégek, a Čepro és a Transpetrol képviselőinek jelenlétében – megvitatta, milyen feltételek mellett és milyen ütemezésben lehetne megtenni az ehhez szükséges következő lépéseket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

A kezdeti beruházások értéke megközelítené az egymilliárd koronát (mintegy 16 milliárd forint), és két-három éven belül ezen az útvonalon akár hárommillió tonna kőolajat is lehetne szállítani Szlovákiába – fejtette ki a cseh miniszter.

Karel Havlíček tájékoztatta Denisa Sakovát arról is, hogy 

Csehország kész szakértői bizottságot felállítani, amely megvizsgálná a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának jelenlegi állapotát.

A miniszter kedden Brüsszelben úgy vélte: Ukrajnának engedélyeznie kellene egy európai szakértői csoport helyszíni látogatását. Csehország kész olyan szakértői csoport felállítására, amely képes a helyzet megítélésére. Hozzátette: az európai partnerek reakciója a kezdeményezésre pozitív volt.

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakasza – amelyen keresztül orosz kőolaj jut Szlovákiába és Magyarországra – az orosz támadások következtében megsérült, és január 27. óta nem üzemel.

Ukrajna kedden elfogadta az Európai Unió ajánlatát, hogy szakértőkkel és pénzügyi támogatással is hozzájárul a vezeték újbóli üzembe helyezéséhez. Volodimir Zelenszkij közölte: a javítási munkálatok a végéhez közelednek, 

és a vezeték egy-másfél hónapon belül ismét működőképes lehet.

Karel Havlíček és Denisa Saková a találkozón áttekintette a Magyarország és Horvátország között, az Adria kőolajvezeték kapcsán kialakult vitás helyzetet is. Havlíček kijelentette: a tárgyalások bonyolultak, és igény esetén Csehország kész közvetítő szerepet vállalni.

A Szlovákia kőolajellátásának biztosítása érdekében előkészítés alatt álló cseh lépések egész Közép-Európa energetikai biztonságát erősíthetik, és Csehország, valamint Szlovákia szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek – mondta újságíróknak a cseh miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Atti bá
2026. március 18. 16:38
:D Ugyan má. Csehek meg a segitséguk esetében talán még a tisztességes ellenség is hasznosabb lehet a tótoknak.
csulak
2026. március 18. 16:26
minden megallapodas elott vizsgalobizottsagot kell kuldeni a Vezetekhez, hogy lassa a vilag ,hogy hazudik az ukran es ursula !
bszakonyi
2026. március 18. 15:43
Úgy látom Babishoz. túl nagy reményeket füztünk. Mint Meloni. Lapít mint a végtermék a fűben.Abba, még beszállt,hogy. 90 milliárdból kimarad, miután Fico és Orbán kikaparta a gesztenyét aztán néma csend. Meg vagyunk mi áldva szövetségesekkel.
machet
2026. március 18. 15:41
Ha meg feltéve.Alakulgatunk,tervezgetünk és ez így megy majd a választásokig.Azután már új lapokat osztanak megint.Egy biztos,az ukrán az ukrán marad örökre.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!