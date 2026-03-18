Megfúrhatják Zelenszkij ördögi tervét: nem akárhonnan kaphat hatalmas segítséget Fico

Csehország kész szakértői bizottságot felállítani, amely megvizsgálná a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának jelenlegi állapotát.

A miniszter kedden Brüsszelben úgy vélte: Ukrajnának engedélyeznie kellene egy európai szakértői csoport helyszíni látogatását. Csehország kész olyan szakértői csoport felállítására, amely képes a helyzet megítélésére. Hozzátette: az európai partnerek reakciója a kezdeményezésre pozitív volt.

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakasza – amelyen keresztül orosz kőolaj jut Szlovákiába és Magyarországra – az orosz támadások következtében megsérült, és január 27. óta nem üzemel.

Ukrajna kedden elfogadta az Európai Unió ajánlatát, hogy szakértőkkel és pénzügyi támogatással is hozzájárul a vezeték újbóli üzembe helyezéséhez. Volodimir Zelenszkij közölte: a javítási munkálatok a végéhez közelednek,