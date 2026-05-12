UFO vagy a legújabb orosz titkos fegyver? Egyelőre nincs magyarázat az Ukrajna felett érzékelt jelenségre (VIDEÓ)

Egy ukrán drónpilóta által készített infravörös felvételen egy különös, lebegő objektum látható, amelyről egyelőre senki sem tudja biztosan megmondani, micsoda. Az esetet az ukrán védelmi minisztérium vezető drón- és elektronikai hadviselési szakértője, Szerhij „Flash” Beszkresztnov hozta nyilvánosságra – olvasható a Kárpáthír cikkében.

A beszámoló szerint a felvétel 2025 májusában készült, és az ukrán kormány is tud az incidensről. Az egyperces, fekete-fehér infravideón egy lapított gömbszerű tárgy látható, amelyből hat, kúpszerű nyúlvány áll ki. A felvételen az objektum közepén hőforrás is kivehető, mögötte pedig meleg légörvény húzódik.