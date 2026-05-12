UFO vagy a legújabb orosz titkos fegyver? Egyelőre nincs magyarázat az Ukrajna felett érzékelt jelenségre (VIDEÓ)

Egy ukrán drónpilóta által készített infravörös felvételen egy különös, lebegő objektum látható, amelyről egyelőre senki sem tudja biztosan megmondani, micsoda. Az esetet az ukrán védelmi minisztérium vezető drón- és elektronikai hadviselési szakértője, Szerhij „Flash” Beszkresztnov hozta nyilvánosságra – olvasható a Kárpáthír cikkében.
A beszámoló szerint a felvétel 2025 májusában készült, és az ukrán kormány is tud az incidensről. Az egyperces, fekete-fehér infravideón egy lapított gömbszerű tárgy látható, amelyből hat, kúpszerű nyúlvány áll ki. A felvételen az objektum közepén hőforrás is kivehető, mögötte pedig meleg légörvény húzódik.
A drónt irányító pilóta mintegy 800 méteres magasságból észlelte a különös jelenséget. A tárgy a videó teljes időtartama alatt lassan mozgott vagy egy helyben lebegett, és semmilyen reakciót nem mutatott a közelében repülő drónra.
Beszkresztnov arra figyelmeztetett: nem lehet kizárni, hogy az objektum valamilyen eddig ismeretlen orosz fejlesztésű technológia vagy titkos fegyverrendszer.
Nem kizárólag az Egyesült Államok foglalkozik ilyen kérdésekkel, mivel ami UFO-nak tűnik, az akár az ellenség rejtett új fegyvere is lehet”
– fogalmazott az ukrán szakértő, aki arra kérte a katonákat és civileket, hogy minden hasonló észlelést haladéktalanul jelentsenek. Az ukrán katonai médiumok hitelesnek nevezték a felvételt, ugyanakkor egyik sem utalt arra, hogy földönkívüli eredetű jelenségről lenne szó.
A videó időzítése azért is figyelemre méltó, mert néhány nappal korábban, május 8-án a Pentagon részben nyilvánosságra hozta UFO-archívumának egy részét. Az amerikai anyagok között szerepel egy 2013-ban, a Közel-Keleten rögzített infravörös felvétel is, amelyen egy csillag alakú objektum látható. A két felvételen szereplő tárgy több részletében hasonlít egymásra, ám nem azonos.
Nyitókép: Telegram / Képmetszet