Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország putyin lukasenka belorusz biztonsági erők szövetsége elnök gerilla ukrajna puccs

Lengyelországban szerveződik az akció: gerillatámadással buktatnák meg Putyin fő szövetségesét

2026. május 13. 17:39

A Lengyelországban működő szervezet Ukrajna győzelmének elősegítésével buktatná meg a belarusz elnököt.

2026. május 13. 17:39
null

Egy Lengyelországban működő, belarusz ellenzéki szervezet puccskísérletre készülhet Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök rendszere ellen – írja a Wiadomosci.

A Belorusz Biztonsági Erők Szövetsége, azaz a BYPOL nevű csoport vezetője, Alekszandr Azarov szerint már elkészült a tervük, amelyet „a megfelelő időben” hajtanak majd végre.

A szervezet fehérorosz menekülteket képez ki gerillaakciókhoz, amelyek célja Alekszandr Lukasenka kormányának megdöntése.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A gerillák vezetője, Azarov úgy vélekedett, Lukasenka elnök hatalma túlságosan szorosan összefonódott Vlagyimir Putyin politikai és katonai helyzetével. Mint mondta, csak akkor gyengülhet Lukasenka helyzete, ha Oroszország elbukja az Ukrajna elleni háborút, ezért a csoport aktívan szabotálja a Kremlt is.

A gerillák korábban orosz repülőgépeket támadott, vasútvonalakat rongált meg, annak érdekében, hogy elősegítsék Ukrajna győzelmét. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. május 13. 18:59
Szerintem ideje lenne, hogy visszanyaljon a fagyi! Úgy egy istenesen megszervezett bukta ott a lengyeleknél is!
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. május 13. 18:31
A NATO megtámadná Fehéroroszországot? Csak olyan Gleiwitzesen?
Válasz erre
2
0
august
2026. május 13. 17:56
:) Az úgynevezett 'nyugati demokráciák amolyan politikai szörnyszülöttek lettek. Minden sokkal fontosabb a saját állampolgáraiknál.
Válasz erre
4
0
rasdi1
2026. május 13. 17:55
"A gerillák korábban orosz repülőgépeket támadott, vasútvonalakat rongált meg, " Többesszámú alanyhoz az állítmányt is többesszámba kell tenni. Még a magyar nyelvben is.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!