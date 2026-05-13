Lengyelországban szerveződik az akció: gerillatámadással buktatnák meg Putyin fő szövetségesét

Reagált a kormány a kárpátaljai dróntámadásra (VIDEÓ)
Orbán Anita elítélte az orosz támadást, amelyről a kormányülésen is tárgyalnak.
A Lengyelországban működő szervezet Ukrajna győzelmének elősegítésével buktatná meg a belarusz elnököt.
Egy Lengyelországban működő, belarusz ellenzéki szervezet puccskísérletre készülhet Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök rendszere ellen – írja a Wiadomosci.
A Belorusz Biztonsági Erők Szövetsége, azaz a BYPOL nevű csoport vezetője, Alekszandr Azarov szerint már elkészült a tervük, amelyet „a megfelelő időben” hajtanak majd végre.
A szervezet fehérorosz menekülteket képez ki gerillaakciókhoz, amelyek célja Alekszandr Lukasenka kormányának megdöntése.
A gerillák vezetője, Azarov úgy vélekedett, Lukasenka elnök hatalma túlságosan szorosan összefonódott Vlagyimir Putyin politikai és katonai helyzetével. Mint mondta, csak akkor gyengülhet Lukasenka helyzete, ha Oroszország elbukja az Ukrajna elleni háborút, ezért a csoport aktívan szabotálja a Kremlt is.
A gerillák korábban orosz repülőgépeket támadott, vasútvonalakat rongált meg, annak érdekében, hogy elősegítsék Ukrajna győzelmét.
