Földrengés volt szerda este Magyarországon

2,4-es magnitúdójú földrengés volt a Zala vármegyei Nagykanizsa térségében szerda este negyed nyolckor – közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook-oldalán.

Mint írták, eddig két bejelentés érkezett Nagykanizsáról, egy Zalamerenyéről és egy Fűzvölgyről, károkról nem számoltak be.

Az obszervatórium kéri azokat, akik érezték a földrengést, hogy töltsék ki a http://www.seismology.hu/index.php/hu/foeldrengest-erzett/lang/hu-HU linken elérhető kérdőívet – olvasható a bejegyzésben.