Földrengés volt szerda este Magyarországon

Euronews: éves alapon is növekedő pályára került Magyarország
Az uniós gazdasági lassulás ellenére hazánk az egyik legerősebb negyedéves GDP-bővülést érte el.
2,4-es magnitúdójú földrengés volt a Zala vármegyei Nagykanizsa térségében.
2,4-es magnitúdójú földrengés volt a Zala vármegyei Nagykanizsa térségében szerda este negyed nyolckor – közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook-oldalán.
Mint írták, eddig két bejelentés érkezett Nagykanizsáról, egy Zalamerenyéről és egy Fűzvölgyről, károkról nem számoltak be.
Az obszervatórium kéri azokat, akik érezték a földrengést, hogy töltsék ki a http://www.seismology.hu/index.php/hu/foeldrengest-erzett/lang/hu-HU linken elérhető kérdőívet – olvasható a bejegyzésben.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós gazdasági lassulás ellenére hazánk az egyik legerősebb negyedéves GDP-bővülést érte el.
Nyitókép: PEDRO PARDO / AFP
***