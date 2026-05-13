Euronews: éves alapon is növekedő pályára került Magyarország

Az Euronews az Eurostat 2026 első negyedévére vonatkozó második GDP-becslésére hivatkozva arról írt, hogy miközben Magyarország gazdasága növekedni tudott, az eurózóna GDP-je mindössze 0,1 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, éves összevetésben pedig 0,8 százalékos bővülést mértek. Ez jelentős lassulást jelent a 2025 utolsó negyedévében regisztrált 1,3 százalékos éves növekedéshez képest. Az Európai Unió egészében valamivel kedvezőbb adatok születtek:

negyedéves alapon 0,2 százalékos, éves összevetésben pedig 1 százalékos növekedést mutattak ki.

Az Euronews ugyanakkor arra is rámutatott, hogy ezek az eredmények még így is elmaradnak az Egyesült Államok teljesítményétől, ahol ugyanebben az időszakban 2,7 százalékos éves GDP-bővülést mértek. A lap szerint az általános európai lassulás mögött jelentős különbségek rajzolódnak ki az egyes tagállamok között. Több ország is jóval az eurózóna átlaga felett teljesített, különösen Ciprus, Bulgária és Spanyolország emelkedett ki az első negyedéves adatok alapján.