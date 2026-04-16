Mozgalmat indítottak a baloldali polgármesterek: Karácsonnyal az élen nem hajlandóak fizetni

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Az április 12-i választás után Budapest főpolgármestere és számos település vezetője is bejelentette, nem fogják tovább fizetni a szolidaritási hozzájárulást.
Lázadás bontakozott ki az országgyűlési választásokat követően a települések vezetői között: Orosháza, Nagykanizsa, Szentes, Szolnok, Kispest és Budapest vezetői különböző indokokra hivatkozva bejelentették, hogy nem fogják befizetni a szolidaritási hozzájárulás következő részletét – írta a Magyar Nemzet.
Nagykanizsa polgármestere, Horváth Jácint közösségi oldalán röviden így fogalmazott:
ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásról.
Nagykanizsának 2026-ban egyébként több mint egymilliárd forint összegű szolidaritási adót kellene megfizetnie.
Orosháza polgármestere is megszólalt. Raffai János, azt írta, idén összesen 611 millió forintot kellene befizetnie a településnek a központi költségvetésbe, majd kiemelte, bízik abban, hogy az új kormány „visszaadja az önkormányzatok szabadságát”.
De Szentes polgármestere, Szabó Zoltán Ferenc is csatlakozott ehhez a „mozgalomhoz”. Közösségi oldalán bejelentette:
a leköszönő kormány felé ebben a formában nem áll módunkban ezt az összeget befizetni”.
Szabó döntését azzal indokolta, hogy a befizetések a város működőképességét lehetetlenítenék el. Majd hozzátette, nem a szolidaritás elvét utasítják el. „Egy új, a Tisza által vezetett kormány indulásakor készek vagyunk az együttműködésre” – olvasható a városvezető posztjában.
A fenti városok mellett szintén visszatartja a szolidaritási hozzájárulást Szolnok önkormányzata. A baloldali polgármester úgy döntött, a következő kormány megalakulásáig felhagy az adófizetéssel.
A szolidaritási adó befizetését a Magyar Péter-kormány megalakulásáig visszatartjuk! Szolnok a Tisza fővárosa”
– olvasható Györfi Mihály polgármester oldalán.
Nem meglepő mód az egyik leghangosabb városvezető Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely volt, aki leszögezte:
a Magyar Péter vezette kormánytól várja Budapest pénzügyi helyzetének rendezését.
A Magyar Államkincstár előtt tartott sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy azt ígérte a budapestieknek, hogy főpolgármesterként a parlamenti választásokig el fogja vezetni a várost, és megőrzi annak működőképességét, a város fizetőképességét.
Karácsony továbbá kiemelte, hétfőn levelet írt a Magyar Államkincstár vezetőjének, amiben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy áprilisban inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámlájáról a szolidaritási hozzájárulás következő részletét.
A főpolgármester azt is elárulta, hogy
a főváros jelenleg is siralmas pénzügyi helyzetben van, a folyószámla mínusz 6,5 milliárd forinton áll.
Hozzáfűzte, hogy az államkincstár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen ettől az inkasszótól, hiszen 60 napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. Ezért levélében arra szólította fel az elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel.
Karácsony Gergely ezután arról beszélt, hogy hamarosan érvényt tud szerezni azoknak a választási ígéreteknek, amelyek az önkormányzati rendszer helyreállításáról és a Budapest működését szabályozó törvényről szólnak – idézte a lap.
A Magyar Nemzet összeállításának végén arra is rámutatott, hogy ezzel a döntéssel a települések vezetői az államkasszát hozzák nehéz helyzetbe, ugyanis a tavaly december 23-án megjelent kormányrendelet alapján idén Budapesttől, a 23 fővárosi kerülettől és 334 másik önkormányzattól összesen több mint 200 milliárdos bevételre számít az állam.
Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala