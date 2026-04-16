Mozgalmat indítottak a baloldali polgármesterek: Karácsonnyal az élen nem hajlandóak fizetni

Orosháza polgármestere is megszólalt. Raffai János, azt írta, idén összesen 611 millió forintot kellene befizetnie a településnek a központi költségvetésbe, majd kiemelte, bízik abban, hogy az új kormány „visszaadja az önkormányzatok szabadságát”.

De Szentes polgármestere, Szabó Zoltán Ferenc is csatlakozott ehhez a „mozgalomhoz”. Közösségi oldalán bejelentette:

a leköszönő kormány felé ebben a formában nem áll módunkban ezt az összeget befizetni”.

Szabó döntését azzal indokolta, hogy a befizetések a város működőképességét lehetetlenítenék el. Majd hozzátette, nem a szolidaritás elvét utasítják el. „Egy új, a Tisza által vezetett kormány indulásakor készek vagyunk az együttműködésre” – olvasható a városvezető posztjában.