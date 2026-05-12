kaja kallas európai unió ukrajna oroszország

Kaja Kallas: Zelenszkij már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét

2026. május 12. 18:49

Az uniós főképviselő szerint „a gyengeség csak agressziót vált ki”.

2026. május 12. 18:49
null

Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét, a pénzösszeg közvetlenül a drónok gyártásra és beszerzésére fog irányulni, amelyek jelenleg kulcsfontosságú képességet jelentenek az orosz erők visszaszorításában – közölte Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben kedden.

A tagországok védelmi minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kallas hangsúlyozta: noha a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának már biztosított, a kétoldalú, országok közötti támogatásoknak folytatódniuk kell, ahogy további szankciókra is szükség van Oroszországgal szemben.

Az Ukrajnának nyújtani tervezett biztonsági garanciákkal kapcsolatban közölte, hogy amint életbe lép a fegyverszünet, az EU megerősíti műholdközpontjának kapacitását, hogy támogatást nyújthasson a tűzszünet figyelemmel követéséhez, továbbá az orosz árnyékflotta hajóinak felkutatásához az uniós szankciók megkerülésének felszámolása érdekében.

Oroszország hosszú távú szembenállásra készül a Nyugattal” 

– hívta fel a figyelmet Kallas. Véleménye szerint az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tesztelni meri-e az európai védelmet, csak Európán múlik. „Az elrettentés akkor működik, ha hiteles, a gyengeség csak agressziót vált ki” – fogalmazott.

Kallas szerint van lehetőség a háború lezárására

Kallas azon véleményének adott hangot, hogy az orosz elnök kijelentései azt mutatják, hogy nincs erős pozícióban. Putyin azonnal véget vethet a háborúnak, ha felhagy a civilek és a civil infrastruktúra bombázásával, és kivonja csapatait Ukrajnából. Ez ilyen egyszerű – hangoztatta Kallas, majd hozzátette: van lehetőség a háború lezárására.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban a főképviselő hangsúlyozta, hogy az EU támogat minden diplomáciai kezdeményezést, mely kiutat kínál, és megakadályozza a további eszkalációt. A Hormuzi-szorosra utalva kijelentette: a világ legfontosabb hajózási útvonalának lezárása „tarthatatlan”. Szavai szerint az EU haditengerészeti műveletei a régióban létfontosságú szerepet játszhatnak az energia- és kereskedelmi forgalom helyreállításában. Az Aspides vörös-tengeri misszió már most döntő fontosságú hozzájárulást nyújt a hajózás védelméhez, de tevékenysége kiterjeszthető a Hormuzi-szorosra is – hívta fel a figyelmet.

Kaja Kallas a nap folyamán korábban „intő jelnek” nevezte, hogy az Egyesült Államok várhatóan csapatokat von ki Európából és nem telepít közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépeket és egyéb fegyvereket Németországba.

„Ez egyértelműen jelzi számunkra, hogy valóban fel kell gyorsítanunk a védelmi ipart, a közös beszerzéseket, és képesnek kell lennünk arra, hogy saját magunk állítsuk elő a szükséges védelmi képességeket” – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Zsolt75
2026. május 12. 19:21
Hú, de erős vagy, kajla...
Ernest01
2026. május 12. 19:17
Te is szőke vagy? akkor jó, nem én vagyok a hülye szőke liba.
Jospehe998
2026. május 12. 19:05
Remélem megérem azt a napot mikor felelősségére vonják ezt a betegesen mániás nőt meg a brüsszeli vezetőit is…
SyncBaer
2026. május 12. 18:58
" ... a 90 milliárd eurós hitel ... drónok gyártásra és beszerzésére fog irányulni, amelyek jelenleg kulcsfontosságú képességet jelentenek az orosz erők visszaszorításában ..." Ehhez a kijelentéshez csak a térképet kellett volna csatolni azokról a területekről, ahonnan az oroszokat visszaszorították. Ha nem így van, a pénzt akár el is égethetnék Brüsszelben, legalább nem kellen e utalgatni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!