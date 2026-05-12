Kaja Kallas: Zelenszkij már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét

Kallas azon véleményének adott hangot, hogy az orosz elnök kijelentései azt mutatják, hogy nincs erős pozícióban. Putyin azonnal véget vethet a háborúnak, ha felhagy a civilek és a civil infrastruktúra bombázásával, és kivonja csapatait Ukrajnából. Ez ilyen egyszerű – hangoztatta Kallas, majd hozzátette: van lehetőség a háború lezárására.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban a főképviselő hangsúlyozta, hogy az EU támogat minden diplomáciai kezdeményezést, mely kiutat kínál, és megakadályozza a további eszkalációt. A Hormuzi-szorosra utalva kijelentette: a világ legfontosabb hajózási útvonalának lezárása „tarthatatlan”. Szavai szerint az EU haditengerészeti műveletei a régióban létfontosságú szerepet játszhatnak az energia- és kereskedelmi forgalom helyreállításában. Az Aspides vörös-tengeri misszió már most döntő fontosságú hozzájárulást nyújt a hajózás védelméhez, de tevékenysége kiterjeszthető a Hormuzi-szorosra is – hívta fel a figyelmet.

Kaja Kallas a nap folyamán korábban „intő jelnek” nevezte, hogy az Egyesült Államok várhatóan csapatokat von ki Európából és nem telepít közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépeket és egyéb fegyvereket Németországba.