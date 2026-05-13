Elszabadult egy tehén Borsodban: mentőhelikopterrel szállították kórházba a sérültet

Földrengés volt szerda este Magyarországon
2,4-es magnitúdójú földrengés volt a Zala vármegyei Nagykanizsa térségében.
A kicsinyét védő tehén két embert is megtámadott.
Súlyos baleset történt hétfőn a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóvelezd közelében található Bánattanyán, ahol egy megvadult tehén két embert is megtámadott – számolt be róla a boon.hu.
A gazdaságban éppen az úgynevezett fülezést végezték, amikor is az állatok fülébe azonosító bilétát helyeznek. Egy aznap született borjút rövid időre elválasztottak az anyjától, hogy megkapja a jelölést, az állat azonban megijedt és hangosan bőgni kezdett.
Erre reagálva az anyatehén agresszívvé vált, és rátámadt a gazdaság tulajdonosnőjére, akit felöklelt. Az esetet látva egy ott dolgozó férfi a nő segítségére sietett, és kihúzta őt a karámból, ám közben ő maga is megsérült.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nő súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett, ezért mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A segítő férfinak a karja sérült meg, őt mentőautó szállította el.
Ezt is ajánljuk a témában
2,4-es magnitúdójú földrengés volt a Zala vármegyei Nagykanizsa térségében.
Nyitókép: Pexels
***