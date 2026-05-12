Lecsaptak a hatóságok Zelenszkij belső körére: újabb 6 ember ellen emeltek vádat

Ukrajna legfőbb korrupcióellenes hatóságai május 12-én bejelentették, hogy vádat emeltek hat gyanúsított ellen egy kiterjedt pénzmosási nyomozás keretében, amelynek középpontjában egy Kijev külvárosában található luxuslakópark áll – számolt be a Kyiv Independent.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította Andrij Jermakot, az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben.