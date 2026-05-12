Lecsaptak a hatóságok Zelenszkij belső körére: újabb 6 ember ellen emeltek vádat

Elkezdődött: az ukrán korrupcióellenes szervek meggyanúsították Zelenszkij barátját, az állami maffia egyik vezetőjét
A szálak az ukrán elnökig vezetnek, akinek Andrij Jermak a legfőbb bizalmasa volt.
Az ukrán elnök szerint még korai lenne bármit mondani az ügyről.
Ukrajna legfőbb korrupcióellenes hatóságai május 12-én bejelentették, hogy vádat emeltek hat gyanúsított ellen egy kiterjedt pénzmosási nyomozás keretében, amelynek középpontjában egy Kijev külvárosában található luxuslakópark áll – számolt be a Kyiv Independent.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította Andrij Jermakot, az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben.
Az ukrán lap beszámolója szerint Jermak ellen nyomozás folyik egy 100 millió dolláros korrupciós ügyben, amelynek középpontjában az állami atomenergia-monopólium, az Energoatom áll.
A tavaly indított Energoatom-nyomozás Zelenszkij elnökségének a legnagyobb korrupciós vizsgálata.
Az Energoatom-ügy gyanúsítottjai állítólag pénzt adtak Chernyshovnak a Kijev közelében épülő luxuslakások építésére. Az Energoatom korrupciós ügyletén keresztül finanszírozott kijevi luxuslakások egyike Jermaknak volt szánva. Nemrég előkerült egy hangfelvétel amely arra látszott utalni, hogy az ukrán elnöki is része volt az ügynek.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint a kedden bejelentett vádlottak között van egy volt miniszterelnök-helyettes, az Energoatom korrupciós ügy állítólagos vezére, valamint négy másik személy.
Bár a hivatal közleményében nem nevezték meg őket, Timur Mindics, Zelenszkij közeli munkatársa, és Olekszij Csernyshov volt miniszterelnök-helyettes is a vádlottak között volt – közölte a Kyiv Independent-tel egy forrás.
A hatóságok – az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SAP) – közölték, hogy a gyanúsítottak egy szervezett bűnszövetkezet tagjai voltak, akiket azzal vádolnak, hogy „különösen nagy mértékben” legalizáltak bűncselekményből származó vagyont.
A nyomozók állítása szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnya, azaz 8,9 millió dollárt sikkasztottak.
Az elnök nem tett hivatalos nyilatkozatot Jermak ellen felhozott vádak kapcsán. Zelenszkij tanácsadója, Dmytro Lytvyn újságíróknak azt mondta, hogy „túl korai lenne értékelni a folyamatban lévő eljárási lépéseket”.
