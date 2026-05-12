Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció volodimir zelenszkij andrij jermak orosz-ukrán háború ukrajna

Elkezdődött: az ukrán korrupcióellenes szervek meggyanúsították Zelenszkij barátját, az állami maffia egyik vezetőjét

2026. május 12. 06:11

A szálak az ukrán elnökig vezetnek, akinek Andrij Jermak a legfőbb bizalmasa volt.

2026. május 12. 06:11
null

Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről.

„A NABU és a SAP felderített egy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya (3 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt egy kijevi elővárosi luxusépítkezéssel kapcsolatban. 

Meggyanúsították a csoport egyik tagját, az ukrán elnök hivatalának volt vezetőjét” – áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy sürgős jellegű nyomozati cselekmények folynak.

A NABU által hivatkozott törvénycikkely a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik. A hatóságok nem közölték az érintett nevét.

Az elnöki iroda előző vezetője Andrij Jermak volt, 

akit Volodimir Zelenszkij elnök 2025. november 28-án mentett fel hivatalából. Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, valamint több ukrán sajtóorgánum, köztük az UNIAN hírügynökség is arról számolt be hétfőn, hogy 

Jermaknál feltehetően házkutatást tartottak. 

A képviselő fotókat és videókat is közzétett.

Az Ukrajinszka Pravda pedig saját forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NABU és a SZAP „nyomozati tevékenységet végez” Jermaknál.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. május 12. 07:34
Az ukrán korrupció szálai, az ukrán szolgálatokhoz szorosan kötődő tiszafostosig is elérhetnek.
Válasz erre
0
0
buktoragyufaarus
•••
2026. május 12. 07:32 Szerkesztve
Most az elkezdődött lett a mandiner vezérszava,nem a kiszivárgott.Elég kártékony egy társaság de legalább a fidesz vereségét többek között nekik is köszönhetjük.Egy kis örömtaps:👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Válasz erre
0
0
Error404PageNotFound
2026. május 12. 07:27
Kihízott, hájfejű hohol - mi más lehetne, mint egy bűnöző?
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. május 12. 06:56
"460 millió hrivnya (3 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt " Amely összeget aztán dollárban és aranytömbökben szállítottak vissza az országba Nyugat-Európából.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!