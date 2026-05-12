Elkezdődött: az ukrán korrupcióellenes szervek meggyanúsították Zelenszkij barátját, az állami maffia egyik vezetőjét

Zelenszkij kabinetfőnöke lehúzta magát az aranybudin: beadták az indítványt, hamarosan az elnök is követheti
Andrij Jermak pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán.
A szálak az ukrán elnökig vezetnek, akinek Andrij Jermak a legfőbb bizalmasa volt.
Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről.
„A NABU és a SAP felderített egy
szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya (3 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt egy kijevi elővárosi luxusépítkezéssel kapcsolatban.
Meggyanúsították a csoport egyik tagját, az ukrán elnök hivatalának volt vezetőjét” – áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy sürgős jellegű nyomozati cselekmények folynak.
A NABU által hivatkozott törvénycikkely a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik. A hatóságok nem közölték az érintett nevét.
Az elnöki iroda előző vezetője Andrij Jermak volt,
akit Volodimir Zelenszkij elnök 2025. november 28-án mentett fel hivatalából. Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben.
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, valamint több ukrán sajtóorgánum, köztük az UNIAN hírügynökség is arról számolt be hétfőn, hogy
Jermaknál feltehetően házkutatást tartottak.
A képviselő fotókat és videókat is közzétett.
Az Ukrajinszka Pravda pedig saját forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NABU és a SZAP „nyomozati tevékenységet végez” Jermaknál.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
Andrij Jermak pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán.
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nem akar leállni az orosz elnök.
Kaja Kallas lesöpörte az új tervet az asztalról.
Ukrajna megerősítette, hogy ukrán drónokról van szó.