Zelenszkij kabinetfőnöke lehúzta magát az aranybudin: beadták az indítványt, hamarosan az elnök is követheti

Majdnem négy évvel az orosz invázió kezdete után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számos válságot élt át: kabinetjét többször átalakította, menesztett egy hadsereg-főnököt, miközben országát és nyugati szövetségeseit az ország létezését fenyegető veszély ellen mozgósította.

Minden válság idején mellette állt Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke, aki azonban pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán

– számolt be a New York Times.