Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kabinetfőnök lemondás korrupciós botrány Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij kabinetfőnöke lehúzta magát az aranybudin: beadták az indítványt, hamarosan az elnök is követheti

2025. november 28. 16:53

Andrij Jermak pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán.

2025. november 28. 16:53
null

Majdnem négy évvel az orosz invázió kezdete után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számos válságot élt át: kabinetjét többször átalakította, menesztett egy hadsereg-főnököt, miközben országát és nyugati szövetségeseit az ország létezését fenyegető veszély ellen mozgósította. 

Minden válság idején mellette állt Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke, aki azonban pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán

– számolt be a New York Times.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

A 15 hónapja zajló, Operation Midas néven ismert vizsgálat során az ukrán korrupcióellenes hatóságok mintegy ezer órányi lehallgatást készítettek. A nyomozás szerint belső körök akár 15 százalékos visszaosztást követeltek az állami nukleáris energetikai vállalat által kiadott szerződésekből, köztük az erőművek védelmét szolgáló menedékhelyek építésére szóló megbízásokból.

A botrány több Zelenszkijhez közel álló személyt is érint, köztük korábbi miniszterelnök-helyettest, az elnök egykori üzleti partnerét, valamint az egykori energiaminisztert. Bár Jermak nevét hivatalosan nem említették a vizsgálatban, pénteken átkutatták kijevi otthonát. A hónap elején az ellenzék egyik parlamenti képviselője, Jaroszlav Zseleznyak, aki állítása szerint információkat szolgáltatott a nyomozóknak, már jelezte, hogy Jermak is érintett lehet, és lemondását követelte.

Ezt is ajánljuk a témában

A botrány kirobbanása után Jermak közel öt napra eltűnt a nyilvánosság elől, ami ritka egy olyan politikai szereplő esetében, aki korábban mindig jelen volt a sajtóban és a nyilvános eseményeken. Az ellenzék képviselői a kabinetfőnök menesztését követelték, és bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek a parlamentben. Néhány Zelenszkij-párti képviselő, a Népi Szolgák (Servant of the People) tagjai jelezték, hogy hajlandóak lennének csatlakozni az ellenzékhez az indítvány szavazásán.

A háború miatt Ukrajnában az elnöki választásokat felfüggesztették, így egyelőre senki sem követelte Zelenszkij lemondását. 

Ha azonban a bizalmatlansági indítvány elfogadásra kerülne, a kabinetnek le kellene mondania, és az elnöknek gyengébb pozícióból kellene új kabinetet alakítania. 

A háttérben az illetékesek igyekeztek kezelni a válságot, és felmerült, hogy Jermak lemondásával próbálták elkerülni a parlamenti bizalmatlansági szavazást, de az egyelőre nem világos, hogy ez elegendő lesz-e a politikai krízis megfékezésére.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

***

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. november 28. 17:53
Hír Televízióban most a Komment műsor zajlik. Kész kabaré!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 28. 17:50
Leöblitik UKrajna elnöki hivatalát.
Válasz erre
1
0
gacsat
2025. november 28. 17:48
Menáchemék elcserélték Ukrajnát egy arany budira.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. november 28. 17:48
Ezektől még Porosenko is százszor jobb volt. Csokit osztogatott, kézigránát helyett.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!