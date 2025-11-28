Zelenszkij kabinetfőnöke lehúzta magát az aranybudin: beadták az indítványt, hamarosan az elnök is követheti

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Andrij Jermak pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán.
Majdnem négy évvel az orosz invázió kezdete után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számos válságot élt át: kabinetjét többször átalakította, menesztett egy hadsereg-főnököt, miközben országát és nyugati szövetségeseit az ország létezését fenyegető veszély ellen mozgósította.
Minden válság idején mellette állt Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke, aki azonban pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán
– számolt be a New York Times.
A 15 hónapja zajló, Operation Midas néven ismert vizsgálat során az ukrán korrupcióellenes hatóságok mintegy ezer órányi lehallgatást készítettek. A nyomozás szerint belső körök akár 15 százalékos visszaosztást követeltek az állami nukleáris energetikai vállalat által kiadott szerződésekből, köztük az erőművek védelmét szolgáló menedékhelyek építésére szóló megbízásokból.
A botrány több Zelenszkijhez közel álló személyt is érint, köztük korábbi miniszterelnök-helyettest, az elnök egykori üzleti partnerét, valamint az egykori energiaminisztert. Bár Jermak nevét hivatalosan nem említették a vizsgálatban, pénteken átkutatták kijevi otthonát. A hónap elején az ellenzék egyik parlamenti képviselője, Jaroszlav Zseleznyak, aki állítása szerint információkat szolgáltatott a nyomozóknak, már jelezte, hogy Jermak is érintett lehet, és lemondását követelte.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
A botrány kirobbanása után Jermak közel öt napra eltűnt a nyilvánosság elől, ami ritka egy olyan politikai szereplő esetében, aki korábban mindig jelen volt a sajtóban és a nyilvános eseményeken. Az ellenzék képviselői a kabinetfőnök menesztését követelték, és bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek a parlamentben. Néhány Zelenszkij-párti képviselő, a Népi Szolgák (Servant of the People) tagjai jelezték, hogy hajlandóak lennének csatlakozni az ellenzékhez az indítvány szavazásán.
A háború miatt Ukrajnában az elnöki választásokat felfüggesztették, így egyelőre senki sem követelte Zelenszkij lemondását.
Ha azonban a bizalmatlansági indítvány elfogadásra kerülne, a kabinetnek le kellene mondania, és az elnöknek gyengébb pozícióból kellene új kabinetet alakítania.
A háttérben az illetékesek igyekeztek kezelni a válságot, és felmerült, hogy Jermak lemondásával próbálták elkerülni a parlamenti bizalmatlansági szavazást, de az egyelőre nem világos, hogy ez elegendő lesz-e a politikai krízis megfékezésére.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP
***