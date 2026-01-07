Kiterítette a lapjait Von der Leyen: világosan elmondta, mi a terve Európával és Ukrajnával

Az Európai Tanács elnökének meggyőződése szerint a most kezdődött soros ciprusi uniós elnökség alatt „Európa biztonságosabb, virágzóbb, elkötelezettebb és egységesebb lesz”. António Costa Nicosiában beszélt erről azon az ünnepségen, amelyet szerdán tartottak abból az alkalomból, hogy január elsején Ciprus fél évre átvette az EU Tanácsának soros elnökségét.

Costa úgy vélte, a ciprusi elnökség mottója – Egy autonóm unió, amely nyitott a világra – nem lehet ideiglenes, a távolabbi jövőben is érvényesnek kell maradnia.