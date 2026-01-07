Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európai tanács antónio costa ciprus Ursula von der Leyen európa Európai Unió európai bizottság

Kiterítette a lapjait Von der Leyen: világosan elmondta, mi a terve Európával és Ukrajnával

2026. január 07. 22:49

Nagy volt az összhang António Costával.

2026. január 07. 22:49
null

Az Európai Tanács elnökének meggyőződése szerint a most kezdődött soros ciprusi uniós elnökség alatt „Európa biztonságosabb, virágzóbb, elkötelezettebb és egységesebb lesz”. António Costa Nicosiában beszélt erről azon az ünnepségen, amelyet szerdán tartottak abból az alkalomból, hogy január elsején Ciprus fél évre átvette az EU Tanácsának soros elnökségét.

Costa úgy vélte, a ciprusi elnökség mottója – Egy autonóm unió, amely nyitott a világra – nem lehet ideiglenes, a távolabbi jövőben is érvényesnek kell maradnia.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Kijelentette: Ciprus egy kihívásokkal teli időpontban veszi át stafétabotot, amikor a nemzetközi szabályokat támadások érik,

aláásva a többoldalúságot, a méltányos kereskedelmet és az ENSZ Alapokmányának alapvető elveit.

„Az Európai Unió nem fogadhatja el a nemzetközi jog megsértését Cipruson, Latin-Amerikában, Grönlandon, Ukrajnában vagy Gázában” – szögezte le az Európai Tanács elnöke. Hozzátette: „Európa továbbra is a nemzetközi jog és a többoldalúság rendíthetetlen védelmezője marad” – hangsúlyozta.

Bekeményített Von der Leyen

Ursula von der Leyen beszédében hangsúlyozta, hogy Ciprus elnökségének elsődleges kérdése egy biztonságosabb és függetlenebb Európa építése.

Hozzátette: Ukrajna biztonsága egyben Európa biztonsága is.

Megjegyezte, hogy csak egy versenyképesebb unió lehet függetlenebb.

Ciprussal kapcsolatban az Európai Bizottság elnöke leszögezte, hogy teljesíteni kell az újjáegyesítéssel kapcsolatos ígéreteket. Kiemelte: egy teljes körű, méltányos és tartós ciprusi rendezés elsődleges feladat.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bogdán
2026. január 07. 23:18
120 milliós támogatást kapott 444.hu kiadó Brüsszeltől! Le is írták,....azon lesznek, hogy a fosodék nyerje meg a választást! Ez rettenetes......!!!
Válasz erre
1
0
salátás
2026. január 07. 23:03
hűazannyát, jól kiszórták az összes jelentéséből teljesen kiforgatott szóvirágukat jól össze is szarta magát az usa, kína, oroszország
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. január 07. 23:00
A nemzetközi jog hatalmas bajnokai akkor ugyan miért szarakodnak Magyarországgal állandóan? Vagy az csak ukrajna tutujgatására érvényes? Ja meg a migráns befogadókra....
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!