Kiterítette a lapjait Von der Leyen: világosan elmondta, mi a terve Európával és Ukrajnával

Végre megkapta a magáét az Európai Unió: Orbán Viktor példátlan lépését csodálják Lengyelországban
Donald Tusk pedig csak lapít.
Nagy volt az összhang António Costával.
Az Európai Tanács elnökének meggyőződése szerint a most kezdődött soros ciprusi uniós elnökség alatt „Európa biztonságosabb, virágzóbb, elkötelezettebb és egységesebb lesz”. António Costa Nicosiában beszélt erről azon az ünnepségen, amelyet szerdán tartottak abból az alkalomból, hogy január elsején Ciprus fél évre átvette az EU Tanácsának soros elnökségét.
Costa úgy vélte, a ciprusi elnökség mottója – Egy autonóm unió, amely nyitott a világra – nem lehet ideiglenes, a távolabbi jövőben is érvényesnek kell maradnia.
Kijelentette: Ciprus egy kihívásokkal teli időpontban veszi át stafétabotot, amikor a nemzetközi szabályokat támadások érik,
aláásva a többoldalúságot, a méltányos kereskedelmet és az ENSZ Alapokmányának alapvető elveit.
„Az Európai Unió nem fogadhatja el a nemzetközi jog megsértését Cipruson, Latin-Amerikában, Grönlandon, Ukrajnában vagy Gázában” – szögezte le az Európai Tanács elnöke. Hozzátette: „Európa továbbra is a nemzetközi jog és a többoldalúság rendíthetetlen védelmezője marad” – hangsúlyozta.
Ursula von der Leyen beszédében hangsúlyozta, hogy Ciprus elnökségének elsődleges kérdése egy biztonságosabb és függetlenebb Európa építése.
Hozzátette: Ukrajna biztonsága egyben Európa biztonsága is.
Megjegyezte, hogy csak egy versenyképesebb unió lehet függetlenebb.
Ciprussal kapcsolatban az Európai Bizottság elnöke leszögezte, hogy teljesíteni kell az újjáegyesítéssel kapcsolatos ígéreteket. Kiemelte: egy teljes körű, méltányos és tartós ciprusi rendezés elsődleges feladat.
(MTI)
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP