Végre megkapta a magáét az Európai Unió: Orbán Viktor példátlan lépését csodálják Lengyelországban

2026. január 05. 16:30

Donald Tusk pedig csak lapít.

2026. január 05. 16:30
null

Ewa Zajączkowska-Hernik, a Konföderáció EP-képviselője szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök példátlan lépést tett azzal, hogy kormánya beperelte az Európai Unió Bíróságát jogellenes döntései miatt – írja a Do Rzeczy.

A képviselő hangsúlyozza: ez az első alkalom, hogy uniós intézményt próbálnak felelősségre vonni saját ítélkezési gyakorlata miatt.

Zajączkowska-Hernik bírálja, hogy az EUB önmaga fölött ítélkezhet, ami szerinte rávilágít az EU igazságszolgáltatási rendszerének ellenőrizetlenségére és igazságtalanságára. Kiemeli továbbá, hogy míg Magyarország aktívan fellép Brüsszel ellen, addig Lengyelország – Donald Tusk vezetésével – passzívan viselkedik.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 7 komment

bondavary
2026. január 05. 17:37
Végre terítékre kerülhet a jogállamiság a brüsszeliek általi megsértése. Majd meglátjuk, mit várhatunk a politikavezérelt EU bíróságtól.
balbako_
2026. január 05. 17:24
Egy jogon alapuló szervezetben a bármilyen intézkedés perelhető. Persze csak akkor, ha "független" bíróság ítél ilyen pedig Európában csak nálunk volt, mindaddig míg Soros kilóra meg nem vette a bírák egy részét. Azóta itt sincs, vagy csak nyomokban van.
kakukk_madar
2026. január 05. 17:18
Abszurd, de legalább olyan, mint a napi migráncsbírság.
europész
2026. január 05. 16:40
Na most tessek jo hangosan verni a tamtamot,hogy mielobb elkezdodjek a targyalas es a birosag ne hozza idotlen idokig a pereskedest.Szolni kellene Trumpnak is,hogy gyakoroljon nyomast az eura.Legalabb olyan szelsebesen tortenjen itt is a birosagi targyalas mint Maduro elvtarssal.
