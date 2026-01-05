Végre megkapta a magáét az Európai Unió: Orbán Viktor példátlan lépését csodálják Lengyelországban

Megkapta a hadüzenetet Magyar Péter: hamarosan felkenődik a falra
Erről biztosan nem fog beszélni a Tisza Párt elnöke.
Donald Tusk pedig csak lapít.
Ewa Zajączkowska-Hernik, a Konföderáció EP-képviselője szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök példátlan lépést tett azzal, hogy kormánya beperelte az Európai Unió Bíróságát jogellenes döntései miatt – írja a Do Rzeczy.
A képviselő hangsúlyozza: ez az első alkalom, hogy uniós intézményt próbálnak felelősségre vonni saját ítélkezési gyakorlata miatt.
Zajączkowska-Hernik bírálja, hogy az EUB önmaga fölött ítélkezhet, ami szerinte rávilágít az EU igazságszolgáltatási rendszerének ellenőrizetlenségére és igazságtalanságára. Kiemeli továbbá, hogy míg Magyarország aktívan fellép Brüsszel ellen, addig Lengyelország – Donald Tusk vezetésével – passzívan viselkedik.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
