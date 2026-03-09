Ft
menczer tamás kazincbarcikán fidesz

Kazincbarcikai Fidesz-győzelem: „Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”

2026. március 09. 13:50

„A magyarok nem akarnak egy olyan bábkormányt, amely háborúba vinne bennünket” – jelentette ki Menczer Tamás.

2026. március 09. 13:50
null

A Fidesz jelöltje magabiztos fölénnyel nyerte meg a vasárnapi időközi önkormányzati választást Kazincbarcikán. Menczer Tamás szerint ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát – írja a Magyar Nemzet.

Rövid időn belül második alkalommal nyert a kormánypártok jelöltje időközi önkormányzati választást. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán győzött a Fidesz egy olyan körzetben, ami eddig ellenzéki fellegvár volt.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, ott nyert a Fidesz, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket, a Tisza csúnyán lebőgött: Kazincbarcikán csak harmadik a Fidesz! – harangozta be felvezető cikkét a 444.hu. A végén simán nyert a kormánypárti jelölt, a Tisza pedig utolsó lett. Ennek kapcsán Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: 

„nem csoda, hogy hallgat a 444”.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: „a Fidesz jelöltje magabiztos fölénnyel megnyerte a választást”.

„Tizenhat év után nyertünk Kazincbarcikán egyéni önkormányzati körzetet, és a tiszás jelölt csak a harmadik lett”

 – jelentette ki. Mint mondta: „ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát. Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a magyarok nem akarnak ukránbarát, tiszás bábkormányt, a magyarok nem akarnak egy olyan bábkormányt, amely háborúba vinne bennünket, odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és leválasztana bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – húzta alá. Jelezte: Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a Fidesz a biztos választás.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

 

elcapo-2
2026. március 09. 15:41
Mi lesz a sok agyhalott tiszás trollal áprilisban , az újabb Fidesz 2/ 3 után? Nicket váltanak majd?
google-2
2026. március 09. 15:27
Nagyon remélem, hogy a magyarok ilyen puskaporos időkben nem egy zöldfülű, az összes sikeres emberre haragvó, perlekedő, bosszúálló semmirekellőt választanak meg maguknak.
salátás
2026. március 09. 15:18
Bastyaelvtars 2026. március 09. 14:57 -------- hazudsz tetű, indult a tisza, csak függetlenként és még 23% részvétel mellett sem tudtatok tarolni ezt is beszoptátok
states-2
2026. március 09. 15:03
A pszichopata drogosstricinek annyi.
