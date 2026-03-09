Kazincbarcikai Fidesz-győzelem: „Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”

A Fidesz jelöltje magabiztos fölénnyel nyerte meg a vasárnapi időközi önkormányzati választást Kazincbarcikán. Menczer Tamás szerint ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát – írja a Magyar Nemzet.

Rövid időn belül második alkalommal nyert a kormánypártok jelöltje időközi önkormányzati választást. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán győzött a Fidesz egy olyan körzetben, ami eddig ellenzéki fellegvár volt.