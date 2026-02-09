„Balfaszújváros vessen magára” – elszabadult a pokol az tiszás kommentelők között, miután a Fidesz rommá verte őket

A híresen ellenzéki Redditen már beindult a gyászmunka, miután kiderült, hogy a balmazújvárosi időközi választáson a Fidesz–KDNP jelöltje nyert a Tisza által támogatott jelölttel szemben. Az alaphírt közlő posztban azt is megjegyezték, hogy az időközi választásokhoz képest szokatlanul magas volt a részvétel (52,4 százalék), és az egész – ellenzéki szemszögből – azért szomorú, mert „’24-ben ebben a körzetben 1-2 százalékponttal jobban teljesített a Tisza az országos átlagnál”.

Egyből elindult a gyászmunka

A poszt alatti – cikkünk írásakor – legtöbb kedvelést kapott komment nemes egyszerűséggel lehülyézte az összes szavazót: „Hihetetlen, hogy milyen hülyék az emberek. [...] Idióták országa.” A hozzászólással többen is egyetértettek: „Nagyon fáj, hogy sokan ennyire tájékozatlanok.”