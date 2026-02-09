„Balfaszújváros vessen magára” – elszabadult a pokol az tiszás kommentelők között, miután a Fidesz rommá verte őket

Volt, aki másképp közelítette meg a dolgot, és tömören csak annyit írt: „Balfaszújváros vessen magára.”
Többen is megemlítették, hogy „nem indult tiszás jelölt”, ami érdekes módon erősen fake news, hiszen a vereséget szenvedő Molnár Péter – bár hivatalosan a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje volt –
valahogy mégiscsak beállt mögé támogatónak a Tisza Párt és a helyi Tisza Sziget – ahogy Márki-Zay Péter és Hadházy Ákos is.
A helyi ellenzéket vezető volt polgármester már a választás előtt elismerte a tiszás kötődést a 444-nek: „Aki Magyarországon jelenleg változást szeretne, mindenképpen Tisza-szimpatizáns. Segítőink között vannak olyan, akik tagjai valamelyik Tisza-szigetnek.”
Volt azonban olyan hozzászóló is, aki reálisan értékelte a helyzetet a választás után: „Sajnos lesznek még hasonló, szomorú meglepetések áprilisban... Itt mindenki buborékban él, beleértve engem is.”