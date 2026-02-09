Ft
02. 09.
hétfő
„Balfaszújváros vessen magára" – elszabadult a pokol az tiszás kommentelők között, miután a Fidesz rommá verte őket

2026. február 09. 06:56

Totális összeomlás a Redditen: „idióták országa” – így gyalázzák a balmazújvárosiakat a Tisza-hívek a vereség után.

2026. február 09. 06:56
A híresen ellenzéki Redditen már beindult a gyászmunka, miután kiderült, hogy a balmazújvárosi időközi választáson a Fidesz–KDNP jelöltje nyert a Tisza által támogatott jelölttel szemben. Az alaphírt közlő posztban azt is megjegyezték, hogy az időközi választásokhoz képest szokatlanul magas volt a részvétel (52,4 százalék), és az egész – ellenzéki szemszögből – azért szomorú, mert „’24-ben ebben a körzetben 1-2 százalékponttal jobban teljesített a Tisza az országos átlagnál”.

Egyből elindult a gyászmunka

A poszt alatti – cikkünk írásakor – legtöbb kedvelést kapott komment nemes egyszerűséggel lehülyézte az összes szavazót: „Hihetetlen, hogy milyen hülyék az emberek. [...] Idióták országa.” A hozzászólással többen is egyetértettek: „Nagyon fáj, hogy sokan ennyire tájékozatlanok.”

Volt, aki a „visszhangkamrákat” emlegette: „Amikor látom itt Redditen, hogy már nem is kérdés, hogy áprilisban a TISZA nyer, csak az, hogy kétharmad lesz-e, akkor eszembe jut, mennyire alá van becsülve az ilyen fideszes sleeper agentek száma” – írta egy kommentelő. 

Másvalaki megjegyezte, hogy hasonló volt a helyzet Amerikában is a legutóbbi választások során:

Pontosan, vesd össze a legutóbbi amerikai választásokat és a reddites demokrata echo chambert: nem is volt kérdés, hogy Trump veszít. Aztán mi lett...”

„Bennem még mindig túl élénken él a legutóbbi választási kudarc, mennyire rémes volt követni a tévében az eredményeket… Most is csak erre tudok gondolni.” 

„Nekem már a ChatGPT is azt írja, hogy szerinte a Fidesz nyer… pár hónapja még a Tiszát írta. Megkértem, hogy jósoljon a csillagokból is: azt írta, a csillagok állása szerint is Fidesz.”

Természetesen a híres baloldali morális fölény is megvillant

Volt, aki másképp közelítette meg a dolgot, és tömören csak annyit írt: „Balfaszújváros vessen magára.”

Többen is megemlítették, hogy „nem indult tiszás jelölt”, ami érdekes módon erősen fake news, hiszen a vereséget szenvedő Molnár Péter – bár hivatalosan a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje volt –

valahogy mégiscsak beállt mögé támogatónak a Tisza Párt és a helyi Tisza Sziget – ahogy Márki-Zay Péter és Hadházy Ákos is.

A helyi ellenzéket vezető volt polgármester már a választás előtt elismerte a tiszás kötődést a 444-nek: „Aki Magyarországon jelenleg változást szeretne, mindenképpen Tisza-szimpatizáns. Segítőink között vannak olyan, akik tagjai valamelyik Tisza-szigetnek.”

Volt azonban olyan hozzászóló is, aki reálisan értékelte a helyzetet a választás után: „Sajnos lesznek még hasonló, szomorú meglepetések áprilisban... Itt mindenki buborékban él, beleértve engem is.”

Nyitókép: X

 

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Egyszeriember
2026. február 09. 08:09
"Nekem már a ChatGPT is azt írja, hogy szerinte a Fidesz nyer… pár hónapja még a Tiszát írta. Megkértem, hogy jósoljon a csillagokból is: azt írta, a csillagok állása szerint is Fidesz." Bizony mondom nektek, az összes idézett hozzászólás közül ez a legszomorúbb és legriasztóbb. Nem amiatt, hogy milyen eredményt hozott ki a MI...
Lami66
2026. február 09. 08:09
Akik ott a tiszára szavaztak, ugye felfogják, hogy őket is lebalfaszujvárosiakoztál.
scorpicores
2026. február 09. 08:07
Dübörög a tiszás szeretetország...
Ekrü123
2026. február 09. 08:07
rasputin 2026. február 09. 07:46 "Akik a független jelöltre szavaztak miért nem a fideszre tették a voksukat?"- Miért kéne? Láthatóan a Fidesz nélkülük is simán nyer. Még ellenzéki körzetben is. XDDDDDDD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!