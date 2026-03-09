Baden-württembergi választások: A kudarc művészete

kérdés, hogy mindez hogyan valósulhat meg egy olyan helyzetben, ahol a CDU és a Zöldek lényegében a miniszterelnök delegálásának jogáért versengenek egy újabb közös koalíciós kormány élén.

A CDU helyi erős emberével szemben a Zöldek egy országosan ismert, Baden-Württembergen felnőtt, török gyökerei ellenére önmagát svábnak valló, miniszterelnök-jelölt mellett tették le a voksot Cem Özdemir személyében. A Zöldek korábbi pártelnökeként és a Scholz-kormány szövetségi élelmiszerügyi és mezőgazdasági minisztereként Özdemir a kormány elismertebb és népszerűbb tagjának számított, és ami még fontosabb, Kretschmannhoz hasonlóan ő is a párt centrista, Realo-szárnyához tartozik. Legyen szó a zöld átállás üteméről, a gazdaság talpra állítását célzó intézkedésekről, vagy akár a migrációs politika szigorításáról, az egykori szövetségi miniszter rendre konzervatívabb álláspontot fogalmazott meg a berlini központban dolgozó párttársaitól. Kretschmann még mindig rendkívül pozitív megítélésére építve Özdemir láthatólag sikeresen tüntette fel magát potenciális politikai örökösként – a miniszterelnök-jelöltek személyes népszerűségi felméréseiben rendre messze megelőzve Hagelt.

Utóbbinak a választást megelőző hetekben egy nyolc évvel ezelőtti videó-interjúban elhangzó szerencsétlen kijelentések miatt is magyarázkodnia kellett. Az erősen felfújt és talán csak Németországban politikai vihar kavarására képes ügy, melyet a Zöldek egyik Bundestag-képviselője robbantott ki a közösségi médiában, a kampány hajrájában sikeresen ugrasztotta össze az egykori koalíciós társakat.

Tobias Vogt, az CDU baden-württembergi főtitkára egyenesen a politikai ellenfél megsemmisítésére irányuló politikai kampánnyal vádolta meg Özdemirt és stábját, akik természetesen tagadták érintettségüket.

Több választási szakértő szerint ugyanakkor a magyar szemmel komolytalannak tűnő affér még akár jól is jöhetett a választásokat megelőzően a tartományban még mindig nem kellően ismert Hagel számára.

Értékelés

Irányadó választásként a voksolás végeredménye hatalmas kudarc a CDU számára. Hiszen az előzetesen a párt számára a legkönnyebben nyerhetőnek tartott szavazás elvesztése, mindössze két héttel a soron következő rajna-vidék-pfalzi tartományi választásokat megelőzően, több mint intő jel.

Tíz hónappal a Merz-kormány felállását követően kijelenthető, hogy a kancellár által korábban – még CDU-elnökként, a 2025-ös Bundestag választásokat megelőző kampány során – megígért párton belüli konzervatív fordulatra nem fog sor kerülni.

A CDU láthatóan nem tud, vagy nem akar visszatérni korábbi, Merkel-korszak előtti énjéhez, amely egykoron elsődleges céljának tekintette a német gazdaság erősítését és támogatását. Szintén nehéz vitába szállni azon elemzői véleménnyel, mely szerint a mostani választásokon az állampolgárok többsége egy fekete-kék (CDU-AfD) koalícióra szavazott. Mindez a már jól ismert stratégiai dilemma elé állítja a CDU-t. Ma Friedrich Merz pártja az egyetlen olyan politikai szereplő Németországban, amelynek valójában két hatalmi lehetősége van. Ennek ellenére a párt – saját politikai lavírozása miatt – a feltételek diktálása helyett inkább teljesen legyőzöttnek tűnik.

Baden-Württemberg az előzetes elvárásokkal szemben a párt az idei különleges választási évben úgy vesztett el (még ha szoros küzdelemben is) egy akár kulcsfontosságúnak is ígérkező tartományi választást, hogy hosszú hónapokon keresztül meggyőző előnnyel vezetett az összes felmérésben.

A CDU hibás választási kampányával mindössze három hónap alatt pazarolta el 14 pontos előnyét (34:20) a Zöldekkel szemben úgy, hogy közben láthatólag a biztos pártpreferenciával nem rendelkező szavazók többségét is elriasztotta magától. Míg listavezetőként Hagel nem tudott új szavazatokat elnyerni pártja számára, addig a tapasztalt politikusi imázsára építő Özdemir előre tudott törni a bizonytalan szavazók körében is.

Különösen hibának bizonyult Hagel kampánystábjának azon döntése is mely a Zöldeket potenciálisan kellemetlenül érinthető konkrét szakpolitikai kérdések és elképzelések beemelése és ütköztetése helyett inkább a CDU listavezetőjének személyiségére helyezte a fő hangsúlyt.

A fiatal és olykor rutintalannak tűnő Hagel ezen a téren versenyre sem kellhetett a választási plakátjain többek között a „tapasztalat” szót is rendre kihangsúlyozó, a magát az országos politika útvesztőiben is jól kiismerő Özdemmirrel szemben.

Mi több a CDU nem akart tartalmilag egyértelműen elhatárolódni a Zöldektől, hiszen velük együtt akar a jövőben is kormányozni. A párt nemes egyszerűséggel elkerülte a markáns saját álláspont kialakítását, például az iparpolitika, az energiapolitika és az éghajlat-ideológia témájában, pusztán attól való félelmében, hogy ezzel mozgósítási témát szolgáltathat a Zöldeknek. Ők mindezt köszönték szépen és a választási kampány utolsó napjaiban egy műbotrányt kirobbantatva személyesen támadták meg Hagelt, szexizmussal vádolva meg őt. Mindez különösen káros hatást érhet el egy olyan jelölt esetében, akinek nincs vonzó szakpolitikai profilja, amely még bizonyos jellemhibákat is el tudna nyelni.

A kereszténydemokratákkal szemben egyértelműen sikerként értékelheti választói urnáknál elért eredményét az óhajtott 20%-tól elmaradó, de pozícióját még így is jelentősen megerősítő AfD.

A párt ezzel végérvényesen bizonyítani tudta, hogy a német politikai közélet stabil és respektálandó szereplője, amely nem csak a keleti, hanem a nyugat-német tartományokban is képes a hagyományos „néppártokat” megközelítő, vagy akár meg is haladó eredmények elérésére. Ezzel párhuzamosan tovább fokozódik a tűzfal terhének nyomása is a CDU-n. Hiszen a szavazók számára egyre inkább láthatóvá válik, hogy ahogy szövetségi szinten úgy immár egy nyugati tartományban is alternatíva lehetne az AfD-vel való, tisztán jobboldali kormánytöbbség elérése.

Sok helyi kereszténydemokrata politikus mindenesetre égető dilemmával nézhet szembe: mennyire szolgálhatja a párt hosszútávú érdekeit egy újabb, junior partnerként való közös kormányzás Baden-Württembergben mikor az AfD-vel koalícióra lépve stabil jobboldali többség élén is kormányt alakíthatna a CDU.

Az AfD nevében Markus Frohnmaier tartományi pártelnök és listavezető mindenesetre újfent felvetette ennek lehetőségét. A választás estéjén nyilatkozva Frohnmaier a konzervatív értékek védelme érdekében a közös kormányalakításra szólította fel a CDU-t. A jelen helyzetben ugyanakkor erre kevés esély ígérkezik bármennyire is óhajtja ezt egyre több párttag. A CDU hagyományos jobboldali-konzervatív politikájához való visszatérés az egyszerű párttagág egyre vokálisabban megfogalmazott igénye, mindazonáltal a baloldali pártokkal való kényszeredett közös kormányzás miatt a korábbi ígéretek ellenére a párt vezetősége láthatólag nem képes erre.

Az FDP számára a Bundestagból való tavaly februári kiesést követően különösen fontos volt a mostani választás, akik Christian Dürr új szövetségi pártelnök irányítása alatt első alkalommal mérettétek meg magukat. Mindazonáltal folytatódott a párt szabad esése és a liberálisok a Bundestag után a tartományi parlamentből is távozni kényszerülnek 70 éves töretlen jelenlét után.

Mindez nagyon rossz előjel a negatív spirálban lévő párt számára, amely jól láthatóan korábbi kulcstémáival, mint a szabadkereskedelem priorizálása, nem tudja megszólítani a szavazókat.

Az azonos mandátumszám ellenére nagy eséllyel kijelenthető, hogy az elmúlt két ciklusban is fennálló, Zöldek vezette kormánykoalíció „kezdheti meg” a munkát Baden-Württembergben. Az AfD-vel való együttműködés kategorikus elutasítása miatt az ismételten kényszerpályán mozgó CDU továbbra is kisebb koalíciós társként folytathatja a közöst kormányzás immár Cem Özdemir miniszterelnöksége alatt. A fej-fej melletti mandátumarányok miatt a CDU az elmúlt ciklusokhoz képest erősebb pozíciókkal rendelkezhet majd az új tartományi kormányban a miniszterelnöki szék megszerzése mindazonáltal nem tűnik reálisnak. Nagy kérdés, hogy egy elemző által csak találóan fekete köntösben lévő zöldek és zöld köntösben lévő feketékből álló „régi-új” koalíciós kormány mennyiben tud választ adni az önön jogán Németország gazdasági motorjának tartott tartomány egyre égetőbb strukturális problémáira.

A szerző az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási igazgatója

Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP