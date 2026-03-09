Rakétatámadástól tartottak, végül meteorit csapódott házakba Németországban

Meteorit darabkák okoztak károkat lakóházakban a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte a helyi rendőrség vasárnap. A hatóságok károkról számoltak be Hunsrück, és Eifel régiókból, valamint Koblenz városából is.

Ma este 19 óra magasságában Koblenz Güls nevű városrészében egy elégett égitest csapódott egy lakóház tetejébe. Senki sem sérült meg

– ismertette a rendőrség, hozzátéve, hogy a rendvédelmi szervek mellett a tűzoltóságot is riasztották a helyszínre.