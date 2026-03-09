Ft
meterorrajzás hatóságok kár vidék rakéta németország

Rakétatámadástól tartottak, végül meteorit csapódott házakba Németországban

2026. március 09. 07:52

A meteoritdarabok több lakóházban is károkat okoztak.

2026. március 09. 07:52
null

Meteorit darabkák okoztak károkat lakóházakban a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte a helyi rendőrség vasárnap. A hatóságok károkról számoltak be Hunsrück, és Eifel régiókból, valamint Koblenz városából is. 

Ma este 19 óra magasságában Koblenz Güls nevű városrészében egy elégett égitest csapódott egy lakóház tetejébe. Senki sem sérült meg

– ismertette a rendőrség, hozzátéve, hogy a rendvédelmi szervek mellett a tűzoltóságot is riasztották a helyszínre.

„A rendelkezésre álló információk szerint a veszély elmúlt” – tették hozzá. Az este folyamán ismeretlen eredetű fényjelenséget észleltek Nyugat-Németország egén. A közösségi médiában szemtanúk jelentkeztek egyebek között Észak-Rajna-Vesztfália, Hessen, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék, valamint Baden-Württemberg tartományokból.

A szemtanúk egy „fényesen ragyogó, rövid tűzcsóvát hagyó repülő tárgyról”, illetve egy „tűzvillámról” számoltak be az égen a rendőrség szerint. A találgatások során felmerült, hogy a jelenség egy rakéta is lehetett. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy „nincs semmiféle jele annak, hogy biztonsági szempontól releváns esemény” történt volna. 

(MTI)

Nyitókép: Jorge Guerrero / AFP

***

2026. március 09. 10:16
Az ókori görögök ezt Zeusznak, a rómaiak Jupiternek tudnák be ezt a jelenséget. A németekbe belevágott a ménkű. (kő a mennyből, azaz mennykő) A magyarban a villámcsapást is ezzel a szóval jellemzik. Állítólag ezt ki kell érdemelni valamiféle bűnökkel.
egonsamu-2
2026. március 09. 09:40
A gonosz Putyin régi kimustrált szovjet müholdakat irányít drónok helyett civil településekre. Elégett égitest? Szóval hamu szállingózott Germanisztánban....
szim-patikus
2026. március 09. 08:55
egy elégett égitest csapódott ---- ejnye-bejnye ha valami elég az többé már nem csapódik sehova.....
kbexxx
•••
2026. március 09. 08:48 Szerkesztve
Felfogható 1 olyan tesztnek mintha amikor Belépnek a folyó háborúba . A cirkáló rakéták éppen így szelnék át az eget jóval nagyobb pusztítást okozva.ugyan ezzel tehetelenséggel Kellene szembe nézniük!
