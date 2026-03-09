Ft
03. 09.
hétfő
Tisza Párt Európai Néppárt (EPP) migráció Ukrajna Manfred Weber Magyar Péter

Ebből még baj lehet – súlyos dolgokat vállalt a Tisza Párt az európai vezetőknél, de titkolják

2026. március 09. 09:12

Az ukránok és az európai elit kormányváltást akar Magyarországon elérni. A Tisza Párt pedig úgy tesz, mintha a néppárti tagságnak nem lennének feltételei.

2026. március 09. 09:12
null

A magyar választási kampány vége felé egyre nyilvánvalóbb, hogy az ukrán vezetés az európai politikai elittel együtt nagyon szeretne nálunk kormányváltást elérni, és a Tisza Párt mellett áll. Az ukrán vezetés odáig merészkedett, hogy blokkolják az olcsó orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken, Zelenszkij pedig nyíltan fenyegeti Orbán Viktort. Ez az európai viselkedési normáktól teljességgel idegen hangnem még az EU vezetésénél is kiverte a biztosítékot. Persze nem von der Leyen, az ukránok EU-csatlakozásért tett erőfeszítéseit dicsérő bizottsági elnök reagált, ő csendben maradt. 

Tisza Párt, Magyar Péter
Az európai elit és az ukránok nagyon szeretnék elérni, hogy a Tisza Párt kerüljön kormányra
fotó: AFP

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is sietett tiltakozni a fenyegetés ellen, hiszen a magyar választól egy része előtt nagyon kínos lett volna, ha nem szólal meg. Az olajblokáddal kapcsolatban azonban továbbra is mélyen hallgatnak a tiszás politikusok – ami a politikai taktika szempontjából érthető, hiszen azt gondolják, hogy egy energiaválság a kormánynak árt, nekik kedvez a választás előtt. Magyar Péter nem utasította el az ukrán zsarolást, ám megpróbálta kihasználni a helyzetet, és a kormányt támadva – az általa korábban kritizált – benzinárstop újraindítását követelte. 

Ebbe belebukik a Tisza Párt? – nagyon nagy a csend…

Az ellenzéki párt a Barátság kőolajvezeték ügyében is próbál egyensúlyozni a brüsszeli vezetés és a szavazók elvárásai között. Az energiaháború ügyében azonban lehet, hogy nem a csend a legjobb taktika a Tisza Párt szempontjából.

Amennyiben korábban nem lett volna az, mostanra teljesen nyilvánvaló lett, hogy a Tisza Párt minden korábbi kijelentésük ellenére és a magyar emberek érdekével szemben egyértelműen Ukrajna mellett áll. (No nem mintha a valósággal sajátos viszonyban lévő Tisza-elnök zavartatná magát amiatt, hogy aktuális nyilatkozata épp az ellentéte korábbi mondatainak). Sőt, a Tisza Párt egyre szorosabb kapcsolatba került az ukránokkal, és ez annyira nyílt titok, hogy már az uniós vezetés szócsövének tekinthető Politico is beismerte a tényt

A lap egy ukrán kormánypárti tanácsadó szavait idézte, aki ezt modta a Tisza Párt elnökéről: „Nem tudjuk, milyen következményei lesznek [a választásnak], ezért óvatosnak kell lennünk”, majd hozzátette, hogy kapcsolatban állnak Magyar csapatával. „A nyilvános beszédeit figyelve azonban úgy tűnik, hogy valamivel rugalmasabb, és ezt várjuk tőle” – fogalmazott. 

Elvárások a Tisza Párttal szemben? 

Az ukránok tehát elvárásokat fogalmaznak meg a Tisza Párttal szemben. Azért ezt érdemes egy kicsit ízlelgetni. Az, hogy Ukrajna vezetése Magyar Péter pártját támogatja önmagában jelezte, hogy egyértelműnek veszik, hogy a Tisza Párt kormányzása esetén mindenben megfelelne az uniós vezetés elképzeléseinek, és mindenben támogatná őket. No de miért lehet ebben ennyire biztos Ukrajna és Zelenszkij? 

Az közismert, hogy a Tisza Párt szavazóinak nagy többsége támogatja Ukrajna felvételét az EU-ba, képviselőik pedig ukrán pólóban tüntettek az EP-ben és megszavazták azt az előterjesztést, amely Ukrajna EU-taggá válását sürgeti. Az igazi biztosíték azonban nem ez, hanem az, amit Magyar Péter csapata akkor vállalt, amikor csatlakozott az Európai Néppárt frakciójához. Manfred Weberék örömmel fogadták a tiszásokat, ám az EPP elnöke már akkor kijelentette, hogy náluk alapvető elvárás Ukrajna támogatása

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza Párt pedig biztosan megfelelt ennek, hiszen azóta is a néppárti frakció tagjai, és az EPP elnöke tavaly decemberi újraválasztásakor elmondott beszédében nyíltan ki is jelentette, hogy úgy véli, Orbán Viktor nyugdíjba megy, és Magyarország új arca az EPP-képviselőcsoportban ülő Tisza Párt elnöke, Magyar Péter lesz. Manfred Weber mondatait az európai balliberális elit politikusai részéről taps fogadta. 

Hogy milyen elvárásai vannak a néppártnak, az pedig egyértelműen kiderül, az általuk még a Tisza Párt csatlakozása előtt, 2023-ban közzétett állásfoglalások szövegéből. „Az EPP képviselőcsoport álláspontja Ukrajna NATO-perspektívájáról” címet viselő dokumentumban például többek közt az áll, hogy 

„Az EPP képviselőcsoport a háború kezdete óta vezető szerepet vállalt Ukrajna támogatásában. Most egy lépéssel tovább kell mennünk, és élére kell állnunk Ukrajna jövőbeli NATO-tagsága támogatásának.”

 Ez az eszkaláció veszélyét hordozó vállalás egyértelműen szembe megy az európai állampolgárok érdekeivel. 

A 2024 tavaszán közzétett „EPP képviselőcsoport álláspontja az Ukrajna győzelmére vonatkozó uniós tervről” című néppárti állásfoglalás szerint pedig „jelenleg az EU és a nyugati világ legnagyobb aggodalma és kihívása a hosszú távú katonai támogatás biztosítása, amely elegendő Ukrajna számára a győzelemhez és Oroszország legyőzéséhez.”. A dokumentum azzal zárul, hogy 

  • „Ha nem győzik le, Oroszország Ukrajna területét és erőforrásait fogja felhasználni az európai államok fenyegetésére, 
  • és Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd Európa biztonságára. 

Az európai kontinensen a fenntartható béke elérésének egyetlen módja az agresszív Oroszország legyőzése Ukrajnában, 

ezáltal megnyitva a lehetőséget Oroszország normális, nem agresszív európai országgá való átalakulására.”

Ez egyértelműen a háború folytatásának és az oroszok legyőzésének szándékát jelenti. E dokumentumok azelőtt születtek, hogy a Tisza Párt csatlakozott volna az EPP-hez, azaz Magyar Péterék Weberék álláspontjának ismeretében, az EPP szándékait, feltételeit elfogadva léptek be a pártcsaládba. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP


 

