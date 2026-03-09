Ebből még baj lehet – súlyos dolgokat vállalt a Tisza Párt az európai vezetőknél, de titkolják

A magyar választási kampány vége felé egyre nyilvánvalóbb, hogy az ukrán vezetés az európai politikai elittel együtt nagyon szeretne nálunk kormányváltást elérni, és a Tisza Párt mellett áll. Az ukrán vezetés odáig merészkedett, hogy blokkolják az olcsó orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken, Zelenszkij pedig nyíltan fenyegeti Orbán Viktort. Ez az európai viselkedési normáktól teljességgel idegen hangnem még az EU vezetésénél is kiverte a biztosítékot. Persze nem von der Leyen, az ukránok EU-csatlakozásért tett erőfeszítéseit dicsérő bizottsági elnök reagált, ő csendben maradt.

Az európai elit és az ukránok nagyon szeretnék elérni, hogy a Tisza Párt kerüljön kormányra

fotó: AFP

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is sietett tiltakozni a fenyegetés ellen, hiszen a magyar választól egy része előtt nagyon kínos lett volna, ha nem szólal meg. Az olajblokáddal kapcsolatban azonban továbbra is mélyen hallgatnak a tiszás politikusok – ami a politikai taktika szempontjából érthető, hiszen azt gondolják, hogy egy energiaválság a kormánynak árt, nekik kedvez a választás előtt. Magyar Péter nem utasította el az ukrán zsarolást, ám megpróbálta kihasználni a helyzetet, és a kormányt támadva – az általa korábban kritizált – benzinárstop újraindítását követelte.