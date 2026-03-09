Ebből még baj lehet – súlyos dolgokat vállalt a Tisza Párt az európai vezetőknél, de titkolják

Az ellenzéki párt a Barátság kőolajvezeték ügyében is próbál egyensúlyozni a brüsszeli vezetés és a szavazók elvárásai között. Az energiaháború ügyében azonban lehet, hogy nem a csend a legjobb taktika a Tisza Párt szempontjából.
A lap egy ukrán kormánypárti tanácsadó szavait idézte, aki ezt modta a Tisza Párt elnökéről: „Nem tudjuk, milyen következményei lesznek [a választásnak], ezért óvatosnak kell lennünk”, majd hozzátette, hogy kapcsolatban állnak Magyar csapatával. „A nyilvános beszédeit figyelve azonban úgy tűnik, hogy valamivel rugalmasabb, és ezt várjuk tőle” – fogalmazott.
Elvárások a Tisza Párttal szemben?
Az ukránok tehát elvárásokat fogalmaznak meg a Tisza Párttal szemben. Azért ezt érdemes egy kicsit ízlelgetni. Az, hogy Ukrajna vezetése Magyar Péter pártját támogatja önmagában jelezte, hogy egyértelműnek veszik, hogy a Tisza Párt kormányzása esetén mindenben megfelelne az uniós vezetés elképzeléseinek, és mindenben támogatná őket. No de miért lehet ebben ennyire biztos Ukrajna és Zelenszkij?
Erről az Ukrajna NATO-tagságát sürgető Manfred Weber beszélt a baloldali Népszavának.
A Tisza Párt pedig biztosan megfelelt ennek, hiszen azóta is a néppárti frakció tagjai, és az EPP elnöke tavaly decemberi újraválasztásakor elmondott beszédében nyíltan ki is jelentette, hogy úgy véli, Orbán Viktor nyugdíjba megy, és Magyarország új arca az EPP-képviselőcsoportban ülő Tisza Párt elnöke, Magyar Péter lesz. Manfred Weber mondatait az európai balliberális elit politikusai részéről taps fogadta.
Hogy milyen elvárásai vannak a néppártnak, az pedig egyértelműen kiderül, az általuk még a Tisza Párt csatlakozása előtt, 2023-ban közzétett állásfoglalások szövegéből. „Az EPP képviselőcsoport álláspontja Ukrajna NATO-perspektívájáról” címet viselő dokumentumban például többek közt az áll, hogy
„Az EPP képviselőcsoport a háború kezdete óta vezető szerepet vállalt Ukrajna támogatásában. Most egy lépéssel tovább kell mennünk, és élére kell állnunk Ukrajna jövőbeli NATO-tagsága támogatásának.”.
Ez az eszkaláció veszélyét hordozó vállalás egyértelműen szembe megy az európai állampolgárok érdekeivel.
A 2024 tavaszán közzétett „EPP képviselőcsoport álláspontja az Ukrajna győzelmére vonatkozó uniós tervről” című néppárti állásfoglalás szerint pedig „jelenleg az EU és a nyugati világ legnagyobb aggodalma és kihívása a hosszú távú katonai támogatás biztosítása, amely elegendő Ukrajna számára a győzelemhez és Oroszország legyőzéséhez.”. A dokumentum azzal zárul, hogy
„Ha nem győzik le, Oroszország Ukrajna területét és erőforrásait fogja felhasználni az európai államok fenyegetésére,
és Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd Európa biztonságára.
Az európai kontinensen a fenntartható béke elérésének egyetlen módja az agresszív Oroszország legyőzése Ukrajnában,
ezáltal megnyitva a lehetőséget Oroszország normális, nem agresszív európai országgá való átalakulására.”
Ez egyértelműen a háború folytatásának és az oroszok legyőzésének szándékát jelenti. E dokumentumok azelőtt születtek, hogy a Tisza Párt csatlakozott volna az EPP-hez, azaz Magyar Péterék Weberék álláspontjának ismeretében, az EPP szándékait, feltételeit elfogadva léptek be a pártcsaládba.
