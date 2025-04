Ukrajnát az EU-ba? Sokkoló, hogy mit eredményezne Magyar Péterék leendő programpontja

Még a Financial Times és a Bruegel Intézet szerint is óriási árat kellene fizetni az ukránok felvételéért

Valószínűleg senki sem vitatja, hogy az ukrán EU-csatlakozás hatalmas költségekkel járna, hiszen még a baloldali beállítottságú Economist is úgy véli, mindennek a közeljövőben kevés realitása lenne – vagy óriási ára, ahogy a Financial Times cikke részletezi, megjegyezve, hogy „Ukrajna nemcsak háborúban álló ország, hanem a konfliktus előtti népességét tekintve az EU ötödik legnagyobb tagja lenne, és messze a legszegényebb, ami hatással van a költségvetés felosztására”.

A Világbank idén februárban tette közzé becslését Ukrajna a háború befejezését követő újjáépítésének költségeit illetően. A szervezet szerint

ez 411 milliárd dollárba, vagyis 149 ezer milliárd forintba kerülne, és akkor egyéb költségekről még szó sem esett.

A brüsszeli döntéshozatalt gyakran befolyásoló Bruegel Intézet pedig azt becsülte meg részletesen, hogy mennyibe kerülne az ukrán EU-csatlakozás. Számításuk szerint a bővítés nettó évi 18 milliárd euró pluszkiadást okozna, azaz közel 7,5 ezer milliárd forintot emésztene fel csak az, hogy Ukrajna felvételt nyer 28. tagállamként a közösségbe. Emellett mindez az uniós országok fejlesztését szolgáló kohéziós pénzek évi 24 milliárd euróval csökkenését is eredményezné.

De mit is jelentene mindez Magyarország számára? Egyes vélemények szerint Ukrajna felvétele az európai közösségbe nemzeti érdekünk,

a Magyar Külügyi Intézet tanulmánya szerint azonban elképesztő ára lenne az ukrán EU-csatlakozásnak, és ez nem csak a viszonylag pontosan kiszámítható konkrét és rövidtávú pénzügyi költségeket jelenti;

hosszú távon befolyásolná az Unió – és benne Magyarország – gazdasági egyensúlyát, ezen belül is kiemelten az agráriumot, hatással lenne az illegális migrációra, arról nem is beszélve, hogy az Európai Unió ezzel maga is belesodródhatna egy háborús konfliktusba. Nézzük, hogy néz ki mindez részletesen!