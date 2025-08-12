Ft
08. 12.
kedd
Gyász: elhunyt a futó, aki összeesett a 43 fokban megrendezett versenyen

2025. augusztus 12. 11:52

A 29 éves olasz Mattia Debertolis azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást a kínai Csengtuban zajló Világjátékok egészségügyi szakembereitől, de „minden mentési erőfeszítés ellenére” kedden meghalt. A sportoló az extrém hőségben megrendezett viadal során esett össze. A szervezők felülvizsgálatot ígértek.

2025. augusztus 12. 11:52
null

Négy nappal azt követően elhunyt az olasz Mattia Debertolis, hogy összeesett a kínai Csengtuban zajló Világjátékok férfi középtávú tájfutó versenyén – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége, a szervezőbizottság és a Nemzetközi Tájfutó-szövetség közös közleménye szerint a 29 éves sportoló azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást a kínai szakemberektől, de „minden mentési erőfeszítés ellenére” kedden meghalt.

 

A játékok szervezői részvétüket fejezték ki az elhunyt szeretteinek, egyúttal bejelentették, hogy 

felülvizsgálják a szélsőséges hőmérsékletben megrendezett versenyeken hozott biztonsági intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Debertolis a 43 Celsius-fokos, extrém hőségben a verseny során esett össze. Az Olasz Tájfutó-szövetség szerint a sportolót eszméletlenül találták meg, és kritikus állapotban szállították kórházba, ahová családja és a válogatott képviselői is elkísérték.

(MTI)

Fotó: Jade Gao / AFP (illusztráció)

 

yalaelnok
2025. augusztus 12. 12:18
Rosszul mérte fel a lehetőségeit, az életével fizetett érte. Nem tudja már jóvátenni a hibát. Nagyon sajnálom.
westend
2025. augusztus 12. 12:03
Megdöbbentő. Részvétem a családnak. Extrém hőség volt aznap valóban, Jónás Feri sokáig vezette azt a versenyt, de a meleg őt is legyűrte a pálya vége felé. A nemzetközi szövetség megtilthatná a versenyek lebonyolítását bizonyos hőmérséklet fölött.
nyugalom
2025. augusztus 12. 11:53
Ki a felelős? Nem kellene valtoztatni?
NokiNokedli
2025. augusztus 12. 11:53
Hülyeség netovábbja. 36 fok felett nincs értelme sportversenyt rendezni, és azon elindulni.
