Budapest, a büszkeségünk – csodálatos könyv jelent meg, ezt mindenkinek látnia kell!

Egy évszázada nem volt ehhez fogható „Budapest utóbbi másfél évtizedének fejlődése korszakos jelentőségű, aminek nagyszerű gyűjteménye ez a fotóalbum. Az fűzi egybe a fejlesztéseket, hogy nemcsak a város épített öröksége gyarapodott, de mi, magyarok is kaptunk valamit. Egyrészt bizonyítékot a saját teljesítőképességünkről, hiszen világszínvonalú a megújulás mind formájában, mind tartalmában, a Hauszmann-programtól kezdve a Városligeten át a Jedlik Ányos Gimnáziumig. Másrészt büszkék is lehetünk a városunkra, ezt ugyanis mi vittük véghez, s alakítjuk nap mint nap. A kormány úgy gyarapította Budapestet, ahogy egy évszázada senki, ennek eltagadása pedig nemcsak a valóság megcsúfolása, de erkölcsi felelőtlenség is. Az album egyfajta névjegy, és bárhol megállja a helyét” – fogalmaz a Mandinernek Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője.

Marco Rossi a felújított Puskás Aréna gyepén. A kötetben az ő gondolatait is elolvashatjuk

Fotó: Földházi Árpád

„Javára váltak Budapestnek”

A könyv által bemutatott, új és megújult helyek közös jellemzője, hogy megvalósításuk előtt és közben – jellemzően politikai – bírálatok érték őket, ma mégis közkedveltek. „Mindenkinek ajánlom ezt a kötetet, aki érdeklődik a város és fejlődése iránt, azoknak, akik szeretik Budapestet, és azoknak is, akik még jobban meg akarják ismerni. Akik pedig az elejétől fogva ellenezték egyik vagy másik beruházást, beleértve a Liget-­projektet is, szintén arra biztatom, hogy nézzenek bele a könyvbe. Üljenek le egy karosszékbe, ahol senki nem látja őket, lapozzák végig, majd tegyék a szívükre a kezüket, és mondják ki nyugodtan, hogy ezek a fejlesztések végül is mind javára váltak Budapestnek” – fogalmaz a kritikák egyik fő célpontjának számító Liget Budapest program miniszteri biztosa.

Felidézi, hogy a több mint százéves múltra visszatekintő Városligetet mindig is előszeretettel keresték fel a sétálni, pihenni vágyók, és az itt lakók kikapcsolódását szolgálták a kulturális intézmények, illetve a szórakozásra csábító látványosságok is az éttermektől a vurstliig. Mint megjegyzi, a Városliget egy kincs, ám idővel egyre rosszabb állapotba került. A tizenöt éve elkezdett megújítását érő bírálatok kapcsán kijelenti:

„A projekt radikális, politikailag motivált ellenzői szörnyűséges jövőt, ma már nyilvánvaló hazugságokat vizionáltak a Liget tönkretételéről. Ezeknek pont az ellenkezője valósult meg. A felújított régi és az új kulturális intézményeket, sportpályákat, játszótereket, KRESZ-parkot egyaránt nagy örömmel vették és veszik birtokba nap mint nap a megújítás óta már több millióan – függetlenül a politikai meggyőződéstől, a korábbi aggodalmaktól. Mindenki láthatja, hogy a megújított részeken minden tekintetben jobbat és többet nyújtó Liget várja a kikapcsolódni vágyókat.”