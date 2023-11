Oroszország jövőre ellenolimpiát tervez?

Oroszország jövő szeptemberre amolyan ellenolimpiát tervez – vége lesz addigra a háborúnak?

Míg Franciaország egy digitális támadás ellen igyekszik megvédeni a nyári olimpiát, ahogy a Mandineren írtunk róla, addig

Oroszország nagyon is valódi ellenolimpiát tervez a Barátság Világjátékok néven jövő szeptemberre

– írta meg az insidethegames.

Mintha Oroszország pontosan tudná, hogy 2024 szeptemberében vége lesz majd már az orosz-ukrán háborúnak, hiszen enélkül aligha tervezhetné két nagy városába, hogy meghívja a fél világot.

Ugyanis a jelenleg ismert orosz tervek szerint 2024. szeptember 15-29 között, Moszkvában és Jekatyerinburgban rendezik meg a Barátság Világjátékokat, amelyeken – most figyeljenek! – 27 sportágban, 137 országból mintegy 10 000 sportoló vehet részt, vagyis közelítőleg egy nyári olimpiányi versenyző többek között kosárlabdában, ökölvívásban, atlétikában, úszásban, tornában, strandfociban, sportprogramozásban és még akrobatikus rock and rollban is összemérheti tudását. Várhatóan mintegy 20 olimpiai és 10 nem olimpiai sportágban fognak versenyezni, míg a többi sportágról, amelyekben érmeket osztanak majd, még folynak a tárgyalások. A Barátság Világjátékok becsült költsége több mint 8 milliárd rubel (31 milliárd forint),

és a tervek szerint a 10 000 sportoló összesen 4,6 milliárd rubel (17,5 milliárd forint) díjalapot kaphat.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök által aláírt rendelet szerint a játékokat Moszkvában és Jekatyerinburgban, az Urál fővárosában rendezik meg a Barátság Világjátékokat, amelyekhez egy Vörös téri felvonulás is tartozhat, ezentúl négyévente tartanák meg.

A játékok célja az orosz sportolók „szabad részvételének" biztosítása a versenyeken és eközben a „sportvilágban a nemzetközi együttműködés új formáinak” kialakítása – áll az elnöki rendeletben.

Ne felejtsük, hogy jelen állás szerint az orosz sportolók legtöbbje nem lesz, nem lehet ott a párizsi olimpián, hiszen ugyan semleges színekben és teljes körű átvizsgálás után esetleg részt vehetnek a kvalifikációs folyamatokban, ugyanakkor a csapatsportokból teljesen kimaradnak a jelenlegi nemzeti alapú diszkrimináció miatt. Vagyis

az orosz reakció bizonyos szempontból talán érhető volna, ha nem kísérné hatalmas szkepticizmus azt az orosz lépést, hogy a Barátság Világjátékok égisze alatt vajon nem egy hatalmas országimázs-propaganda gépezet beindítását tervezi-e az orosz vezetés.

Idén augusztusban Szentpéterváron – sokan aggódnak, hogy a Barátság Világjátékok is egy propaganda esemény lenne

Fotó: AFP/ Olga MALTSEVA

Az orosz kormány már megbízást adott a szervezőbizottság létrehozására, amelynek jövőre két hónap áll majd rendelkezésére, hogy bemutassa a versenyek tervét.

A történelemben volt már előzménye mindennek:

a Szovjetunió 1984-ben indította útjára a moszkvai Barátság Játékokat, miután az bojkottálta a Los Angeles-i olimpiai játékokat, sajnos erre mi, magyarok is fájdalmasan emlékszünk vissza.

Először és egyetlen alkalommal rendeztek ilyen nevű versenyeket a szocialista tábor országaiban: a Szovjetunióban, Bulgáriában, Magyarországon, Kelet-Németországban, Kubában, Észak-Koreában, Mongóliában, Lengyelországban és Csehszlovákiában. Ezen államok mindegyike bojkottálta az Egyesült Államokban tartott olimpiát, amely két héttel a Barátság Játékok kezdete előtt ért véget.

Ahogy most is, a hivatalos álláspont akkor is ez volt: „A Barátság Játékok nem alternatívája az olimpiai játékoknak".

Akkor a labdarúgás kivételével valamennyi olimpiai sportágban, valamint három nem olimpiai sportágban – szambó, asztalitenisz és tenisz – rendeztek versenyeket. Szóval akkor is, ahogy most is, a legvadabb hidegháborús viszonyokat idézte ez a mesterterv, arról nem is beszélve, hogy maximálisan kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) rosszallását.

Thomas Bach NOB-elnök negatívan reagált a 2024-es Barátság Játékok megrendezésének ötletére. Azt mondta, hogy „az orosz kormány átpolitizált versenyeket akar rendezni”.

„Az orosz kormány azzal vádol minket, hogy nem tartjuk meg a politikai semlegességünket. Ugyanakkor ugyanez a kormány megpróbál egy teljesen átpolitizált sporteseményt szervezni" – mondta Bach.

A Barátság Játékok szervezőbizottságának vezetője, Alekszej Szorokin nem hiszi, hogy ezek a versenyek helyettesíthetik az olimpiát.

„Olyan versenyek iránti igényt érzünk, ahol nincs helye a diszkriminációnak és a szlogeneknek. Ez nem alternatívája a nemzetközi versenyeknek, ez egy erőteljes kiegészítés, jelentős nyereményalapokkal. Nem tervezünk új infrastruktúrát építeni, az országban már meglévő kiváló létesítményekre fogunk alapozni" – mondta Sorokin.

Vagyis az orosz tőkének komoly vonzereje lehet olyan országok sportolói számára, ahol sokkal csekélyebb a sport körüli állami, vagy marketing-finanszírozás és az oroszok ezt jól tudják.

Oleg Maticsin sportminiszter elítélte az Orosz Olimpiai Bizottság NOB általi kizárását, de ellenezte a kapcsolatok megszakítását a világ többi részével.

„A fő küldetés most nem csak az, hogy gyorsan reagáljunk a világ sportrendjének változásaira, hanem elsősorban az, hogy meghatározzuk Oroszország szerepét és helyét a sport jövőjének építésében"

– erősítette meg.

Mivel Oroszország hetekkel a jövő évi párizsi záróünnepség után tervezi a Barátság Világjátékok megrendezését, ezért a Nyári Olimpiai Nemzetközi Szövetségek Szövetségének (ASOIF) Tanácsa legutolsó idei ülésén figyelmeztette tagjait az olimpiára potenciálisan riválisként tekinthető eseményére. Az orosz multisportesemény „nem segíti elő a sportvilágon belüli párbeszédet ezekben a kihívásokkal teli időkben” – mondta Francesco Ricci Bitti, az ASOIF elnöke.

Thomas Bach, a NOB elnöke a Barátság Világjátékoktól való távolmaradására figyelmeztet

Fotó: AFP/DENIS BALIBOUSE

A NOB ennél sokkal tovább ment: egyenesen azt javasolta a nemzeti olimpiai bizottságoknak, hogy NE vegyenek részt a moszkvai és jekatyerinburgi Barátság Játékokon.

Nyitókép: AFP/Yuri KADOBNOV