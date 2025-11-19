Most bánhatjuk igazán: kiderült, kik lehettek volna a magyar válogatott ellenfelei a vb-selejtező playoffban

Az ír válogatott vasárnap a Puskás Arénában 96. percben szerzett góllal 3–2-re legyőzte a magyar csapatot a vb-selejtezők utolsó fordulójában, így a négyesben éppen Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát megelőzve küzdhet tovább a részvételért a jövő márciusi pótselejtezőn.

A szigetországiak a harmadik kalapba kerültek, így a másodikból kapnak majd ellenfelet és idegenben kell pályára lépniük.

A világranglista alapján az is eldőlt az interkontinentális pótselejtezőben érdekelt hat ország közül a Kongói Demokratikus Köztársaság és Irak lesz kiemelt, így nekik csupán egyetlen meccset kell nyerniük a részvétel kiharcolásáért a mexikói tornán. A másik négy csapat – Jamaica, Bolivia, Suriname és Új-Kaledónia – egymeccses párharcot vív majd a döntőbe jutásért.

Az európai vb-pótselejtezők kalapbeosztása: