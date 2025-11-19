Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
playoff FIFA világranglista

Most bánhatjuk igazán: kiderült, kik lehettek volna a magyar válogatott ellenfelei a vb-selejtező playoffban

2025. november 19. 18:26

Hivatalossá vált az európai és interkontinentális vb-pótselejtezők kalapjainak összetétele.

2025. november 19. 18:26
null

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistája alapján hivatalossá vált az európai és interkontinentális vb-pótselejtezők kalapjainak összetétele a csütörtöki sorsolásra.

A 12 európai világbajnoki selejtezőcsoportban második helyen végző válogatottakat a szerdán nyilvánosságra hozott világranglista alapján sorolták az első három kalapba, a negyedikbe pedig a Nemzetek Ligája előző kiírásának azon négy csoportgyőztese került, amely a vb-selejtezők során nem végzett kijutást jelentő első és pótselejtezőt érő második helyen.

Az első kalapban szereplő csapatok a negyedikből, míg a második kalapos együttesek a harmadikból kapnak ellenfelet a csütörtökön 13 órától sorra kerülő zürichi sorsoláson. Az első és második kalapban lévő válogatottak az elődöntőt hazai pályán játszhatják, a döntő helyszínét sorsolással döntik majd el.

Az ír válogatott vasárnap a Puskás Arénában 96. percben szerzett góllal 3–2-re legyőzte a magyar csapatot a vb-selejtezők utolsó fordulójában, így a négyesben éppen Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát megelőzve küzdhet tovább a részvételért a jövő márciusi pótselejtezőn. 

A szigetországiak a harmadik kalapba kerültek, így a másodikból kapnak majd ellenfelet és idegenben kell pályára lépniük.

A világranglista alapján az is eldőlt az interkontinentális pótselejtezőben érdekelt hat ország közül a Kongói Demokratikus Köztársaság és Irak lesz kiemelt, így nekik csupán egyetlen meccset kell nyerniük a részvétel kiharcolásáért a mexikói tornán. A másik négy csapat – Jamaica, Bolivia, Suriname és Új-Kaledónia – egymeccses párharcot vív majd a döntőbe jutásért.

Az európai vb-pótselejtezők kalapbeosztása:

  • 1. kalap: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna
  • 2. kalap: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia
  • 3. kalap: Írország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó
  • 4. kalap: Észak-Macedónia, Románia, Svédország, Észak-Írország

Az interkontinentális pótselejtezők kiemelése:

  • kiemelt: Kongói Demokratikus Köztársaság, Irak
  • nem kiemelt: Jamaica, Bolivia, Suriname, Új-Kaledónia

A FIFA legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján Magyarország négy helyet rontva a 41. helyre csúszott, amivel a nemzeti tizenegy a második kalapba került volna, így a playoffban a Puskás Arénában kezdhetett volna egy harmadik kalapos ellenfél ellen. (Ebben a forgatókönyvben Szlovákia vette volna át a harmadik kalapos pozíciót Írország helyett.)

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Robert Szaniszlo / NurPhoto / NurPhoto via AFP

