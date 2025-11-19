Most bánhatjuk igazán: kiderült, kik lehettek volna a magyar válogatott ellenfelei a vb-selejtező playoffban

Dráma: Skócia elképesztő meccsen, ollózós góllal harcolta ki a vb-szereplést, Ausztria is kvalifikált
Újabb öt európai válogatott vált biztos résztvevővé.
Hivatalossá vált az európai és interkontinentális vb-pótselejtezők kalapjainak összetétele.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistája alapján hivatalossá vált az európai és interkontinentális vb-pótselejtezők kalapjainak összetétele a csütörtöki sorsolásra.
A 12 európai világbajnoki selejtezőcsoportban második helyen végző válogatottakat a szerdán nyilvánosságra hozott világranglista alapján sorolták az első három kalapba, a negyedikbe pedig a Nemzetek Ligája előző kiírásának azon négy csoportgyőztese került, amely a vb-selejtezők során nem végzett kijutást jelentő első és pótselejtezőt érő második helyen.
Az első kalapban szereplő csapatok a negyedikből, míg a második kalapos együttesek a harmadikból kapnak ellenfelet a csütörtökön 13 órától sorra kerülő zürichi sorsoláson. Az első és második kalapban lévő válogatottak az elődöntőt hazai pályán játszhatják, a döntő helyszínét sorsolással döntik majd el.
Nem megy a Puskás Arénában.
Az ír válogatott vasárnap a Puskás Arénában 96. percben szerzett góllal 3–2-re legyőzte a magyar csapatot a vb-selejtezők utolsó fordulójában, így a négyesben éppen Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát megelőzve küzdhet tovább a részvételért a jövő márciusi pótselejtezőn.
A szigetországiak a harmadik kalapba kerültek, így a másodikból kapnak majd ellenfelet és idegenben kell pályára lépniük.
A világranglista alapján az is eldőlt az interkontinentális pótselejtezőben érdekelt hat ország közül a Kongói Demokratikus Köztársaság és Irak lesz kiemelt, így nekik csupán egyetlen meccset kell nyerniük a részvétel kiharcolásáért a mexikói tornán. A másik négy csapat – Jamaica, Bolivia, Suriname és Új-Kaledónia – egymeccses párharcot vív majd a döntőbe jutásért.
Az európai vb-pótselejtezők kalapbeosztása:
Az interkontinentális pótselejtezők kiemelése:
A FIFA legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján Magyarország négy helyet rontva a 41. helyre csúszott, amivel a nemzeti tizenegy a második kalapba került volna, így a playoffban a Puskás Arénában kezdhetett volna egy harmadik kalapos ellenfél ellen. (Ebben a forgatókönyvben Szlovákia vette volna át a harmadik kalapos pozíciót Írország helyett.)
(MTI/Mandiner)
Nem férnek a bőrükbe.
Nyitókép: Robert Szaniszlo / NurPhoto / NurPhoto via AFP