Botrány: óriási árulásról beszélnek a foci-vb kapcsán, egyre nagyobb nyomás alatt a FIFA

Kisorsolták a foci vb-csoportjait: nem akármilyen rangadók várnak ránk
Brazília és Franciaország is nehéz csoportba került.
Nagyon drágán lehet jegyhez jutni a világbajnokságra. A FIFA-t azonban ez nem zavarja.
Ahogyan a Magyar Távirati Iroda is beszámolt, elkezdődött a jövő évi labdarúgó-világbajnokság harmadik jegyértékesítési szakasza, amely január 13-ig tart. A FIFA (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség) által meghatározott jegyárak miatt ismét áll a bál.
Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő tornán a vb-k történetében először léphet pályára 48 válogatott. Eddig csaknem kétmillió belépő talált gazdára úgy, hogy még nem volt meg a csoportbeosztás. A mostani szakaszban bárki jelentkezhet, és sorsolás útján dől majd el, ki juthat jegyhez. Az igény jelzésének időpontja nem számít.
A nemzetközi szövetség (FIFA) tájékoztatása szerint azoknak, akik már korábban regisztráltak a FIFA-nál, be kell lépniük és jelentkezniük kell a véletlenszerű sorsolásra – nem kizáró ok, ha már korábbi sorsoláson is részt vettek –, az új érdeklődőknek pedig fiókot kell létrehozniuk a FIFA.com/tickets oldalon. A szurkolók – a december 5-i sorsolást követően – immár megadhatják, melyik mérkőzésekre igényelnek jegyeket, a szerencséseket pedig elektronikus levélben értesítik.
A résztvevő válogatottak drukkerei is jelentkezhetnek ebben a szakaszban az érintett tagszövetségek szurkolói jegyeire, mindezek mellett pedig prémium belépők igénylésére is lehetőség nyílik ebben a szakaszban.
Ez az első olyan jegyértékesítési szakasz, amikor már ismerhetjük a csoportbeosztásokat, az adott mérkőzések szereplőit (bár még vannak pótselejtezők) és időpontjait, így az adott nemzet leghűségesebb szurkolói most próbálnak meg jegyekhez jutni a szövetségükön keresztül. A jegyárek azonban sokkolták őket, a döntőre például 4000 dollárba (nagyjából 1,3 millió forintba) is kerülhet egy belépő – hívta fel a figyelmet a CNN.
Az angol és walesi futballszurkolókat képviselő szervezet (FSE) arról tájékoztatott, hogy megdöbbentette őket a magas jegyárak, amelyeket a leghűségesebb rajongókat sújtják. Fel is szólította a FIFA-t, hogy állítsa le a jegyértékesítést, amíg nem találnak egy olyan megoldást, amely tiszteletben tartja a világbajnokság hagyományait, egyetemességét és kulturális jelentőségét.
A szervezet közleménye szerint egy hűséges szurkolónak legalább 6900 dollárt (nagyjából 2,2 millió forintot) kellene fizetnie azért, hogy az első csoportmérkőzéstől a döntőig elkísérje csapatát. Az FSE szerint ez „közel ötször akkora összeg”, mint ami az előző, katari világbajnokságon volt tapasztalható.
A szurkolóknak nemcsak a magas jegyárak, hanem az utazási költségek és a szállás miatt is matekozniuk kell, hogy megéri-e nekik kiutazni a világbajnokságra vagy sem. Ilyen árak mellett nagyon sok hűséges drukker nem teheti meg azt, hogy élőben buzdítsa csapatát a tornán, ez pedig a cikk szerint negatívan befolyásolhatja a mérkőzések hangulatát.
A CNN angol példáit is hozott. Eszerint az FA csütörtökön ismertette a leghűségesebb szurkolókkal az árakat, így például az angol válogatott horvátok elleni első meccsére a legolcsóbb jegy 265 dollárba (átszámolva 87 ezer forintba) kerül.
Az FSE szerint minden, amitől féltek, bekövetkezett, a FIFA elnöke, Gianni Infantino a szurkolói hűségre pedig csupán úgy tekint, mint amiből szép profitot lehet csinálni. Noha a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség korábban azt ígérte, hogy ez egy megfizethető világbajnokság lesz a szurkolók számára, négy kategóriában a legolcsóbbak csupán 60 dollárba fognak kerülni (átszámolva 20 ezer forintba) a csoportmérkőzéseken, ilyen belépőket nem biztosítottak a résztvevő országok futballszövetségeinek, vagyis a leghűségesebb drukkerek ennél csak sokkal drágábban tudnak jegyekhez jutni.
Ráadásul a világbajnokságok történetében először nem lesz fix ár a csoportmérkőzéseken – minden találkozó ára a kereslet alapján alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a különböző nemzetek szurkolói különböző árat fizetnek a torna ugyanazon szakaszában megrendezett meccsekért.
Ez a világbajnokság hagyományainak óriási elárulása, amely figyelmen kívül hagyja a szurkolók hozzájárulását ehhez a grandiózus tornához”
– tette hozzá az FSE.
A jövő évi világbajnokság – a magyar válogatott nélkül –
