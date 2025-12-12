Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
repülőjegyárak világbajnokság FIFA Gianni Infantino szurkolók

Botrány: óriási árulásról beszélnek a foci-vb kapcsán, egyre nagyobb nyomás alatt a FIFA

2025. december 12. 17:53

Nagyon drágán lehet jegyhez jutni a világbajnokságra. A FIFA-t azonban ez nem zavarja.

2025. december 12. 17:53
null

Ahogyan a Magyar Távirati Iroda is beszámolt, elkezdődött a jövő évi labdarúgó-világbajnokság harmadik jegyértékesítési szakasza, amely január 13-ig tart. A FIFA (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség) által meghatározott jegyárak miatt ismét áll a bál.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
A FIFA megtartotta a sorsolást
A FIFA megtartotta a sorsolást (Fotó: Roberto Schmidt/AFP)

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő tornán a vb-k történetében először léphet pályára 48 válogatott. Eddig csaknem kétmillió belépő talált gazdára úgy, hogy még nem volt meg a csoportbeosztás. A mostani szakaszban bárki jelentkezhet, és sorsolás útján dől majd el, ki juthat jegyhez. Az igény jelzésének időpontja nem számít.

A nemzetközi szövetség (FIFA) tájékoztatása szerint azoknak, akik már korábban regisztráltak a FIFA-nál, be kell lépniük és jelentkezniük kell a véletlenszerű sorsolásra – nem kizáró ok, ha már korábbi sorsoláson is részt vettek –, az új érdeklődőknek pedig fiókot kell létrehozniuk a FIFA.com/tickets oldalon. A szurkolók – a december 5-i sorsolást követően – immár megadhatják, melyik mérkőzésekre igényelnek jegyeket, a szerencséseket pedig elektronikus levélben értesítik.

A résztvevő válogatottak drukkerei is jelentkezhetnek ebben a szakaszban az érintett tagszövetségek szurkolói jegyeire, mindezek mellett pedig prémium belépők igénylésére is lehetőség nyílik ebben a szakaszban.

Egyre nagyobb nyomás alatt a FIFA

Ez az első olyan jegyértékesítési szakasz, amikor már ismerhetjük a csoportbeosztásokat, az adott mérkőzések szereplőit (bár még vannak pótselejtezők) és időpontjait, így az adott nemzet leghűségesebb szurkolói most próbálnak meg jegyekhez jutni a szövetségükön keresztül. A jegyárek azonban sokkolták őket, a döntőre például 4000 dollárba (nagyjából 1,3 millió forintba) is kerülhet egy belépő – hívta fel a figyelmet a CNN.

Ezt is ajánljuk a témában

Az angol és walesi futballszurkolókat képviselő szervezet (FSE) arról tájékoztatott, hogy megdöbbentette őket a magas jegyárak, amelyeket a leghűségesebb rajongókat sújtják. Fel is szólította a FIFA-t, hogy állítsa le a jegyértékesítést, amíg nem találnak egy olyan megoldást, amely tiszteletben tartja a világbajnokság hagyományait, egyetemességét és kulturális jelentőségét.

A szervezet közleménye szerint egy hűséges szurkolónak legalább 6900 dollárt (nagyjából 2,2 millió forintot) kellene fizetnie azért, hogy az első csoportmérkőzéstől a döntőig elkísérje csapatát. Az FSE szerint ez „közel ötször akkora összeg”, mint ami az előző, katari világbajnokságon volt tapasztalható.

A szurkolóknak nemcsak a magas jegyárak, hanem az utazási költségek és a szállás miatt is matekozniuk kell, hogy megéri-e nekik kiutazni a világbajnokságra vagy sem. Ilyen árak mellett nagyon sok hűséges drukker nem teheti meg azt, hogy élőben buzdítsa csapatát a tornán, ez pedig a cikk szerint negatívan befolyásolhatja a mérkőzések hangulatát.

A CNN angol példáit is hozott. Eszerint az FA csütörtökön ismertette a leghűségesebb szurkolókkal az árakat, így például az angol válogatott horvátok elleni első meccsére a legolcsóbb jegy 265 dollárba (átszámolva 87 ezer forintba) kerül. 

Az FSE szerint minden, amitől féltek, bekövetkezett, a FIFA elnöke, Gianni Infantino a szurkolói hűségre pedig csupán úgy tekint, mint amiből szép profitot lehet csinálni. Noha a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség korábban azt ígérte, hogy ez egy megfizethető világbajnokság lesz a szurkolók számára, négy kategóriában a legolcsóbbak csupán 60 dollárba fognak kerülni (átszámolva 20 ezer forintba) a csoportmérkőzéseken, ilyen belépőket nem biztosítottak a résztvevő országok futballszövetségeinek, vagyis a leghűségesebb drukkerek ennél csak sokkal drágábban tudnak jegyekhez jutni.

Ráadásul a világbajnokságok történetében először nem lesz fix ár a csoportmérkőzéseken – minden találkozó ára a kereslet alapján alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a különböző nemzetek szurkolói különböző árat fizetnek a torna ugyanazon szakaszában megrendezett meccsekért.

Ez a világbajnokság hagyományainak óriási elárulása, amely figyelmen kívül hagyja a szurkolók hozzájárulását ehhez a grandiózus tornához”

– tette hozzá az FSE.

A jövő évi világbajnokság – a magyar válogatott nélkül –

  • június 11-én kezdődik és
  • július 19-ig tart.

Fotó: Roberto Schmidt/AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
q-q-ri-q
•••
2025. december 12. 18:18 Szerkesztve
Röhögök azon, hogy korruptnak nevezik, és anno bíróság elé is állították Blattert és Platinit. Az Infantino - Ceferin pároshoz képest ők csak a rózsaszín leányszobájuk mélyén álmodozó, hamvas lelkű áldozólányok.
Válasz erre
2
0
egonsamu-2
2025. december 12. 18:17
A FIFA még korruptabb bünbanda mint az EU....ha ez egyáltalán lehetséges.
Válasz erre
3
0
gullwing
2025. december 12. 18:11
Ezek a kurva anyjukat is megbasznák pár lyukas petákért... Persze hogy semmi sem zavarja őket.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!