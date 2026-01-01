Ft
vlagyimir putyin alexander stubb béke finnország orosz-ukrán háború szövetséges európa

Finnország elnöke már most aggódik: „a békemegállapodás valószínűleg nem lesz igazságos Ukrajna számára”

2026. január 01. 19:49

„Szövetségeseinkkel együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy Oroszország soha többé ne támadja meg egyik szomszédját sem” – jelentette ki Alexander Stubb.

2026. január 01. 19:49
null

Alexander Stubb kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Oroszország valóban a békére törekszik-e – idézte a finn politikus újévi beszédét az Unian. Stubb hangsúlyozta, hogy Oroszország „agresszív háborút” folytat Ukrajna ellen, és Moszkva lépései „jogellenesek és erkölcstelenek”

A finn államfő ugyanakkor kijelentette, hogy a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően 

most közelebb vagyunk a békéhez, mint valaha”. 

Mindemellett kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Oroszország valóban készen áll-e a békére – írta a lap.

Stubb arról is beszélt, hogy „a béke gyakran kompromisszum. Készen kell állnunk elfogadni, hogy egy lehetséges békemegállapodás egyes részei nem feltétlenül felelnek meg az igazságérzetünknek”.

A finn elnök továbbá megígérte, hogy 

mindent megtesz Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának megőrzése érdekében, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna a szabad és demokratikus Európa része.

„Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát. Továbbra is megoldásokat fogunk keresni. Szövetségeseinkkel együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy Oroszország soha többé ne támadja meg egyik szomszédját sem”. Alexander Stubb hozzátette, hogy országa Oroszországgal fennálló kapcsolatai véglegesen megváltoztak.

Az év új, a téma a régi

Az Unian összeállításában foglalkozott Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin újévi beszédeivel is. Mint írták, Zelenszkij beszédében szinte végig a háború és a béketárgyalások kérdéseivel foglalkozott. Elmondása szerint 

a békemegállapodás 90 százalékbanban már egyeztetett, és a háború befejezése akár már 2026-ban is lehetséges.

Ugyanakkor Vlagyimir Putyin újévi beszédének jelentős részét az Ukrajna elleni háború résztvevőinek szentelte. A lap cikke szerint Putyin kerülte a béketárgyalások témáját, ami véleményük szerint arra utal, hogy a Kreml folytatni akarja a háborút.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Lami
2026. január 01. 21:56
Trianon miatt senki se aggódott, milyen álszentek. Ukrajna egy része is abból származik.
Takagi
2026. január 01. 21:51
Inkább igyatok, az látszik rajtatok. Szégyen vagytok,nem igazi politikusok. Eszetek nulla szinten kulminál.
zsocc44
2026. január 01. 21:31
Mellesleg miután átadták az USA moszkvai katonai attaséjának a nem létező dronok vezérlő egységének az adatait, Trump csak ennyit mondott: Zelenszkij egy szemétláda… van meg kérdés?
zsocc44
2026. január 01. 21:28
Ennek hal szagú félnótásnak most esett le? Ukrajna és vele a teljes nyugat veszített! A veszteseknek a béke nem igazságos!
