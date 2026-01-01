Finnország elnöke már most aggódik: „a békemegállapodás valószínűleg nem lesz igazságos Ukrajna számára”

Nem hallgatnak a fegyverek Ukrajnában: dróncsapásokkal kezdődött az újév
Odesszában százezer háztartás maradt áram nélkül, az ukránok pedig egy kávézót vettek célba.
„Szövetségeseinkkel együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy Oroszország soha többé ne támadja meg egyik szomszédját sem” – jelentette ki Alexander Stubb.
Alexander Stubb kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Oroszország valóban a békére törekszik-e – idézte a finn politikus újévi beszédét az Unian. Stubb hangsúlyozta, hogy Oroszország „agresszív háborút” folytat Ukrajna ellen, és Moszkva lépései „jogellenesek és erkölcstelenek”.
A finn államfő ugyanakkor kijelentette, hogy a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően
most közelebb vagyunk a békéhez, mint valaha”.
Mindemellett kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Oroszország valóban készen áll-e a békére – írta a lap.
Stubb arról is beszélt, hogy „a béke gyakran kompromisszum. Készen kell állnunk elfogadni, hogy egy lehetséges békemegállapodás egyes részei nem feltétlenül felelnek meg az igazságérzetünknek”.
A finn elnök továbbá megígérte, hogy
mindent megtesz Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának megőrzése érdekében, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna a szabad és demokratikus Európa része.
„Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát. Továbbra is megoldásokat fogunk keresni. Szövetségeseinkkel együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy Oroszország soha többé ne támadja meg egyik szomszédját sem”. Alexander Stubb hozzátette, hogy országa Oroszországgal fennálló kapcsolatai véglegesen megváltoztak.
Az Unian összeállításában foglalkozott Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin újévi beszédeivel is. Mint írták, Zelenszkij beszédében szinte végig a háború és a béketárgyalások kérdéseivel foglalkozott. Elmondása szerint
a békemegállapodás 90 százalékbanban már egyeztetett, és a háború befejezése akár már 2026-ban is lehetséges.
Ugyanakkor Vlagyimir Putyin újévi beszédének jelentős részét az Ukrajna elleni háború résztvevőinek szentelte. A lap cikke szerint Putyin kerülte a béketárgyalások témáját, ami véleményük szerint arra utal, hogy a Kreml folytatni akarja a háborút.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
