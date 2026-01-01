Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón

Nem hallgatnak a fegyverek Ukrajnában: dróncsapásokkal kezdődött az újév

2026. január 01. 09:08

Odesszában százezer háztartás maradt áram nélkül, az ukránok pedig egy kávézót vettek célba.

2026. január 01. 09:08
null

Szilveszter éjjelén az oroszok drónokkal támadták Ukrajna egyes régióit, különösen Volhínia és Odessza térségét – számolt be az Ukrán Független Hírinformációs Ügynökség. Az odesszai városi katonai adminisztráció vezetője, Szerhij Lisak beszámolója szerint az oroszok több hullámban támadó drónokkal „köszöntötték” Odesszát.

„Számos vészhelyzetet regisztráltak a városban: lezuhant drónok és törmelékek, infrastrukturális létesítményeknél keletkezett tüzek, lakóépületek megrongálódása. Minden tüzet gyorsan eloltottak, a mentők, a robbanószer-technikusok és a közműszolgáltatók folyamatosan dolgoztak”

 – mondta a tisztviselő.

Később Volhínia regionális központját is orosz támadások érték.

Volhínia regionális katonai adminisztráció vezetője, Ivan Rudnyitszkij szerint több tucat ellenséges drón támadta meg a régió kritikus infrastruktúráját. Néhány iráni gyártású drónt lelőttek. „Ugyanakkor vannak olyan találatok is, amelyek tűzhez vezettek, amelynek oltása jelenleg is folyik”– írta. A tisztviselő hozzátette, hogy a Volynyeblenergo szerint jelenleg 103 341 háztartás van áram nélkül. A sérültekről és halottakról nem volt információ. 2025-ben csak 4 nap volt, amikor az Oroszorszg  nem támadta meg Ukrajna területét. 

Kávézót lőttek ki újévkor

Több mint 20 ember halt meg szilveszterkor, amikor az ukrán fegyveres erők drónjai megtámadtak egy kávézót és egy hotelt a Herszon régióban – jelentette Volodimir Szaldo kormányzó az orosz Ria Novosti szerint. 

„Három drón csapott le egy kávézóra és egy hotelre a Fekete-tenger partján, Khorlyban. Több mint 50 ember megsérült, 24 ember meghalt. A számokat még tisztázzák. Sokan élve égtek el. Egy gyermek is meghalt” 

– írta a Telegramon.

Saldo szerint a kijevi rezsim szándékosan égette el az embereket: az egyik drón gyúlékony keveréket szállított.

„Ez a bűncselekmény egyenértékű az odesszai szakszervezeti házzal. <...> Különösen cinikus, hogy a támadást egy felderítő drón működése után hajtották végre – szinte pontosan éjfélkor” – hangsúlyozta a kormányzó.

A tüzet csak kora reggel sikerült eloltani. Az orvosok jelenleg az áldozatok megmentésén dolgoznak – tette hozzá.

Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP

