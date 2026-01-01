Nem hallgatnak a fegyverek Ukrajnában: dróncsapásokkal kezdődött az újév

Kávézót lőttek ki újévkor

Több mint 20 ember halt meg szilveszterkor, amikor az ukrán fegyveres erők drónjai megtámadtak egy kávézót és egy hotelt a Herszon régióban – jelentette Volodimir Szaldo kormányzó az orosz Ria Novosti szerint.

„Három drón csapott le egy kávézóra és egy hotelre a Fekete-tenger partján, Khorlyban. Több mint 50 ember megsérült, 24 ember meghalt. A számokat még tisztázzák. Sokan élve égtek el. Egy gyermek is meghalt”

– írta a Telegramon.

Saldo szerint a kijevi rezsim szándékosan égette el az embereket: az egyik drón gyúlékony keveréket szállított.