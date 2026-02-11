Ez már nem vicc: ukrán neonáci katonai vezető fenyegeti Magyarországot!

A Tisza Párt szövetségesei, Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy olyan ország uniós csatlakozását támogatják, ahol egy nyíltan neonáci katonai vezető támadással fenyeget egy uniós tagállamot, Magyarországot – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

Bóka János azt írta, nemrég az ukrán sajtóban már a miniszterelnök elleni dróntámadásról írtak, most pedig Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot. Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített.