manfred weber ursula von der leyen magyarország ukrajna

Ez már nem vicc: ukrán neonáci katonai vezető fenyegeti Magyarországot!

2026. február 11. 18:53

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében fakadt ki.

2026. február 11. 18:53


A Tisza Párt szövetségesei, Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy olyan ország uniós csatlakozását támogatják, ahol egy nyíltan neonáci katonai vezető támadással fenyeget egy uniós tagállamot, Magyarországot – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

Bóka János azt írta, nemrég az ukrán sajtóban már a miniszterelnök elleni dróntámadásról írtak, most pedig Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot. Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített.

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Mélyen felháborító, hogy mindez ma Európában megtörténhet! 

– tette hozzá.

„Tudjuk mire megy ki a játék. Brüsszel tényleg képes bármi felett szemet hunyni, ha a háború folytatásáról és Ukrajna támogatásáról van szó. A fenyegetésektől nem ijedünk meg. Magyarország nemzeti és szuverén kormánya megvédi az ország békéjét és a magyar családok biztonságát” – fogalmazott bejegyzésében a politikus.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

P.S.
2026. február 11. 21:01
Marhaság. Ezek mint Hitler úgy handabandáznak. Mi lekapcsoljuk a villanyt, a gázt, USA az internetet és kezdődhet a kőkorszak Ukrajnában. Az első lövés után.
Válasz erre
0
0
fzx
2026. február 11. 20:54
Ukrajna halálát ezek az ostoba fasiszta banderisták okozzák! 2024-ben ugyanő a riporternő kérdésére azt nyilatkozta, hogy ő nem náci, csak ukrán nacionalista, és három ellenségük van, az oroszok, a zsidók és a lengyelek… Amíg ezeket nem oszlatják fel, az oroszok nem állnak le, és nem lesz béke Ukrajnában! Direkt jól jön a háborús héjáknak, ők a letéteményesei a háború folytatásának!
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. február 11. 20:52
„az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot." Te meg összeszartad magad, Jancsi?
Válasz erre
1
3
Welszibard
2026. február 11. 20:45
Micsoda szép új jövö!? Amikor a banderista neonáci a hitehagyott zsidóval társul az USA dollárért és az európai EUR-ért. Emlékezzetek erre!
Válasz erre
2
0
