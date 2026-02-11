Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
jevhen karasz Magyarország orosz-ukrán háború neonáci invázió ukrajna oroszország

„Két perc alatt odaérnénk” – invázióval fenyegeti Magyarországot egy ukrán őrnagy

2026. február 11. 09:49

Jevhen Karasz korábban Zelenszkijtől is kapott kitüntetést.

2026. február 11. 09:49
null

Egy, a Mandiner birtokába jutott videófelvételen Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen arról értekezett, hogy szerinte Oroszország csak ideiglenes ellensége Ukrajnának, mivel hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá fog válni.

Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”

– fogalmazott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Majd hozzátette, hogy az ukrán nemzetbiztonságnak az ukrán érdekek védelmének erősítésén kell dolgoznia. „Mindegy, hogy ez 5 év múlva vagy 10 év múlva valósul meg – ezt terveznünk kell” – mondta.

Nyitókép forrása: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 140 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2026. február 11. 12:23
Ki tudja mi volt abban a fehér porban?! Tán birkózószar.
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2026. február 11. 12:20
Egyel több ok, hogy a fegyvereknk magyar kézben maradjanak. Valójában mit érne el ezzel az eszement akcióval ez az agyilag zokni? Ez lenne a legnagyobb szívesség az oroszoknak.
Válasz erre
2
0
faramuci
2026. február 11. 12:17
Hamarabb megdöglötök minthogy Magyar földre tiporjon a bakancsotok!!.....😎
Válasz erre
1
0
yakasin-batu
2026. február 11. 12:17
Úgy látom a fizika törvényei nem nagyon érdeklik az örnagy elvtársat. Két perc alatt egy vadászgép sem érne ide...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!