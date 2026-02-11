„Két perc alatt odaérnénk” – invázióval fenyegeti Magyarországot egy ukrán őrnagy
Jevhen Karasz korábban Zelenszkijtől is kapott kitüntetést.
Egy, a Mandiner birtokába jutott videófelvételen Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen arról értekezett, hogy szerinte Oroszország csak ideiglenes ellensége Ukrajnának, mivel hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá fog válni.
Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”
– fogalmazott.
