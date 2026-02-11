A Tiszának végre kell hajtania Weberék háborús programját – Csercsa Balázs a Reakcióban (VIDEÓ)

Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék
Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.
Választási kamuprogramot hirdetett a Tisza, ám a pártot otthagyó szakpolitikus szerint Magyar Péterék valós szándékait a már kiszivárgott megszorítás-tervezet mutatja be. Csercsa Balázs a Reakcióban arról is beszélt Kacsoh Dánielnek, hogy Ukrajna és a háború ügyében is az Európai Néppárt szándékainak megfelelően kormányozna a Tisza Párt.
Fenyegetést, rágalmazást, de pozitív, megerősítő visszajelzéseket is kap a Tisza köreiből kilépése óta Csercsa Balázs. Magyar Péter mozgalmának egykori egyházügyi szakpolitikusa arról is beszélt a Reakcióban Kacsoh Dánielnek, hogy
a Tisza-szigetek és az önkéntesek körében egyre több a csalódott ember.
Az önkéntesek – szögezte le – mostanra a Tisza Párt kiszolgáló személyzetévé váltak, csak a mozgalom csekély létszámú párttagsága elégedett, az ő céljaik megvalósulni látszanak, legyen szó pénzről vagy pozíciókról.
Magyar Péter elviselhetetlen vezetői stílusa is közismert a pártban; az egykori szakpolitikus megfogalmazása szerint
nagyon megnyerő tud lenni, de „az álarc (…) gyakran lehull róla, akkor viszont előtörnek belőle az agresszív jellemvonások”, ezek miatt is alkalmatlan miniszterelnöknek.
Csercsa szerint „egyértelmű”, hogy a Tisza az Európai Néppárt tagjaként kapott bizonyos ideiglenes engedélyeket arra vonatkozóan, hogy amíg a kampány tart, „kibeszélhetnek” a narratívából – egészen addig, amíg a terveik szerint hatalomra nem kerülnek, mert
azt követően „egészen nyilvánvaló”, hogy igazodniuk kell Manfred Weberék Ukrajnával és az ukrajnai háborúval kapcsolatos politikájához.
