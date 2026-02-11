A Tiszának végre kell hajtania Weberék háborús programját – Csercsa Balázs a Reakcióban (VIDEÓ)

Fenyegetést, rágalmazást, de pozitív, megerősítő visszajelzéseket is kap a Tisza köreiből kilépése óta Csercsa Balázs. Magyar Péter mozgalmának egykori egyházügyi szakpolitikusa arról is beszélt a Reakcióban Kacsoh Dánielnek, hogy

a Tisza-szigetek és az önkéntesek körében egyre több a csalódott ember.

Az önkéntesek – szögezte le – mostanra a Tisza Párt kiszolgáló személyzetévé váltak, csak a mozgalom csekély létszámú párttagsága elégedett, az ő céljaik megvalósulni látszanak, legyen szó pénzről vagy pozíciókról.