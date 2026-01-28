Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék

Csercsa most a lapnak bővebben is kifejtette, mire gondolt. Mint mondta: fontos különbséget tenni a Tisza Párt és a Tisza közössége között. Szerinte utóbbi több ezer lelkes emberből áll.

„Van ugyanakkor a Tisza Párt, amelynek – Magyar Péter ígéreteivel ellentétben – még jelenleg is csak húsz-harminc tagja van, és nagyrészt nem lehet tudni, hogy kik azok.”

Jelenleg azt látom, hogy ez a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát.

„Azt vettem észre, hogy Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni” – fogalmazott.

Csercsa Balázs a pártelnökről úgy vélekedett,