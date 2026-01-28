Ft
01. 28.
szerda
tisza párt magyar péter csercsa balázs dokumentum index

Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék

2026. január 28. 13:06

Csercsa Balázs az Indexnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: a Tisza Párton belül mindenki egyetértett abban, hogy a kiszivárgott 600 oldalas megszorítócsomag tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottak. Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.

2026. január 28. 13:06
null

Kíméletlenül őszinte interjút adott az Indexnek Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője, aki nemrég hagyta ott az ellenzéki szervezetet

 

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Csercsa Balázs január 20-án, a Facebook-oldalán közölte: nem tud többé közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket a Tiszánál megtapasztalt. 

Csercsa most a lapnak bővebben is kifejtette, mire gondolt. Mint mondta: fontos különbséget tenni a Tisza Párt és a Tisza közössége között. Szerinte utóbbi több ezer lelkes emberből áll. 

„Van ugyanakkor a Tisza Párt, amelynek – Magyar Péter ígéreteivel ellentétben – még jelenleg is csak húsz-harminc tagja van, és nagyrészt nem lehet tudni, hogy kik azok.” 

Jelenleg azt látom, hogy ez a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát. 

„Azt vettem észre, hogy Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni” – fogalmazott. 

Csercsa Balázs a pártelnökről úgy vélekedett, 

Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív. 

„Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. A jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték. A be nem teljesült ígéretek sorát pedig napestig lehetne sorolni. Ehhez kapcsolódik a programalkotás és a párt viszonya az EU-hoz és az EPP-hez. Ezekkel kapcsolatban a párt mindig azt teszi ki az ablakba, amiről tudja, hogy népszerű lesz, de a valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció” – mondta. 

Lerántotta a leplet

Csercsa rátért a Tisza Párt megszorítócsomagjára is, amelyet annak nyilvánosságra kerülése óta tagadni próbál az ellenzéki szervezet. Ebben írtak többek között az adóátalakítási terveikről és arról, miként kellene elvonni több, családoknak kedvező juttatást is. 

Mint most a korábbi belső ember fogalmazott: „szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte. Én más területen dolgoztam, ezért csak a témát mélyebben ismerőkkel folytatott beszélgetésekből vannak információim a dokumentumot illetően.” 

A Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk. 

„Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat. A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják” – mondta. 

A Mandiner heteken keresztül mutatta be, miket is tartalmaz a kiszivárgott dokumentum, amit hiába próbált Magyar Péter hazugságnak beállítani, számos jel utalt már korábban is arra, hogy mégis valódi volt. Ezt pedig most Csercsa Balázs is kvázi megerősítette. 

Magyar Péter máris jogi lépéseket helyezett kilátásba és fenyegetőzésbe kezdett mind Csercsa, mind az újság ellen. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

