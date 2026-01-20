Ft
tisza párt magyar péter csercsa balázs csoport vallás távozás

Tovább apad a Tisza: távozik az egyházügyi csoport vezetője

2026. január 20. 17:10

„Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem” – fogalmazott Csercsa Balázs közösségi oldalán.

2026. január 20. 17:10
null

Facebook-oldalán jelentette be Csercsa Balázs, hogy nem folytatja tovább a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, valamint önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában.

Döntését azzal indokolta, hogy

nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel.

A történész, bibliakutató bejegyzésében arról írt, hogy a kultúra és közélet, különösen az egyházi ügyek, továbbra is érdeklik, 

de úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem”.

„Remélem, barátaim, mindannyian ezentúl is azzal a szeretettel gondoltok majd rám, ahogyan én is eddig és a jövőben rátok gondolok” – zárta gondolatait Csercsa Balázs.

Sorba szűnnek meg a Tisza szigetek is

A Mandiner olvasói is emlékezhetnek rá, hogy az ősz beköszöntével négy fővárosi Tisza sziget is megszűnt.

Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat.

Közleményükben arról írtak, hogy tiltakoznak „az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt”.

Októberben pedig a Tisza-tónál oszlott fel egy Tisza sziget. A csoport egykori vezetője azzal indokolta lépését, hogy „kiábrándult a Tiszából, mert szerinte unintelligens embereket választott a párt, ezért inkább a saját és a Jóisten hitében kíván maradni”.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

