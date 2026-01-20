Tovább apad a Tisza: távozik az egyházügyi csoport vezetője

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
„Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem” – fogalmazott Csercsa Balázs közösségi oldalán.
Facebook-oldalán jelentette be Csercsa Balázs, hogy nem folytatja tovább a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, valamint önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában.
Döntését azzal indokolta, hogy
nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel.
A történész, bibliakutató bejegyzésében arról írt, hogy a kultúra és közélet, különösen az egyházi ügyek, továbbra is érdeklik,
de úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem”.
„Remélem, barátaim, mindannyian ezentúl is azzal a szeretettel gondoltok majd rám, ahogyan én is eddig és a jövőben rátok gondolok” – zárta gondolatait Csercsa Balázs.
A Mandiner olvasói is emlékezhetnek rá, hogy az ősz beköszöntével négy fővárosi Tisza sziget is megszűnt.
Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat.
Közleményükben arról írtak, hogy tiltakoznak „az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt”.
Októberben pedig a Tisza-tónál oszlott fel egy Tisza sziget. A csoport egykori vezetője azzal indokolta lépését, hogy „kiábrándult a Tiszából, mert szerinte unintelligens embereket választott a párt, ezért inkább a saját és a Jóisten hitében kíván maradni”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert