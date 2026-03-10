A világ megingott: elúszni látszik az ukrajnai béke, Zelenszkij aggodalmaskodik

Zelenszkij ki akar minket szárítani, de nem fog sikerülni – Hortay Olivér és Kiszelly Zoltán a Reakcióban (VIDEÓ)
Ha a Fidesz-kormány marad, az ukrán vezetés egyszerűen ki fog fogyni a pénzből és Zelenszkij hatalma véget érhet.
Lekerült a fókusz az ukránokról.
Az Unian arról ír, hogy a magyar kormányfőt halálosan megfenyegető Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta: az iráni helyzet miatt
elhalasztották az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalást,
amit erre a hétre terveztek.
„Jelenleg partnereink prioritása és minden figyelme az iráni helyzetre irányul, és emiatt az amerikai fél javaslatára erre a hétre tervezett találkozót elhalasztjuk.
Ukrajna azonban bármikor készen áll a találkozóra
olyan formátumban, amely segíthet és reális a háború befejezése szempontjából” – sietett leszögezni az ukrán elnök a közösségi oldalán.
Mint kiderült, az ukrán delegációt arra kérte, egyeztessen az amerikai féllel a védelmi együttműködésről.
„Semmiképpen sem szabad megengedni”, hogy a Kreml második frontot alakítson ki a Közel-Keleten az „Ukrajna és a Nyugat elleni háborújában” – tette hozzá.
