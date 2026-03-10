A világ megingott: elúszni látszik az ukrajnai béke, Zelenszkij aggodalmaskodik

Ukrajna azonban bármikor készen áll a találkozóra

olyan formátumban, amely segíthet és reális a háború befejezése szempontjából” – sietett leszögezni az ukrán elnök a közösségi oldalán.

Mint kiderült, az ukrán delegációt arra kérte, egyeztessen az amerikai féllel a védelmi együttműködésről.

„Semmiképpen sem szabad megengedni”, hogy a Kreml második frontot alakítson ki a Közel-Keleten az „Ukrajna és a Nyugat elleni háborújában” – tette hozzá.