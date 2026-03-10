Ft
háború volodimir zelenszkij ukrajnai béke irán egyesült államok ukrajna oroszország

A világ megingott: elúszni látszik az ukrajnai béke, Zelenszkij aggodalmaskodik

2026. március 10. 07:11

Lekerült a fókusz az ukránokról.

2026. március 10. 07:11
null

Az Unian arról ír, hogy a magyar kormányfőt halálosan megfenyegető Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta: az iráni helyzet miatt 

elhalasztották az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalást, 

amit erre a hétre terveztek.

„Jelenleg partnereink prioritása és minden figyelme az iráni helyzetre irányul, és emiatt az amerikai fél javaslatára erre a hétre tervezett találkozót elhalasztjuk. 

Ukrajna azonban bármikor készen áll a találkozóra

 olyan formátumban, amely segíthet és reális a háború befejezése szempontjából” – sietett leszögezni az ukrán elnök a közösségi oldalán.

Mint kiderült, az ukrán delegációt arra kérte, egyeztessen az amerikai féllel a védelmi együttműködésről.

„Semmiképpen sem szabad megengedni”, hogy a Kreml második frontot alakítson ki a Közel-Keleten az „Ukrajna és a Nyugat elleni háborújában” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

benito
2026. március 10. 07:44
kalapali2benito 2026. március 10. 07:42 Na akkor megint jön egy furgon tele kp-val meg tábornoki biztosítással? Szerinted a katari C17be hány furgont lehet berakni tele arannyal? :)))))))))
nyafika
2026. március 10. 07:42
narancsliget 2026. március 10. 07:35 - Pofád lesz felmosva a büdöspesti kutyaszarral, anyádra fantáziálsz?
nyafika
2026. március 10. 07:41
Hogy ezt a büdös náci patkányt nem tudják már kilőni a picsába?
narancsliget
2026. március 10. 07:35
Miközben a külképviseleti szavazásokon várhatóan rekordot dönt majd a szavazók száma, a különféle fórumok bejegyzéseiből kiderül: sok külföldön élő magyar azért választja mégis az itthoni voksolást, mert szeretnék átélni az aznapi közösségi hangulatot. Konkrétabban: nem akarnak lemaradni a buliról, ha az Orbán-rezsim esetleg megbukik.
