Adóemelés a láthatáron: régi baloldali káderek tűntek fel Magyar Péter mögött

A baloldali szakértő ráadásul részt vett annak az alternatív gazdaságpolitikai programnak a készítésében, amelyet a Pénzügykutató Zrt.-nél állítottak össze. Több nyilatkozat alapján ez a program egy jövőbeli kormány számára készült – a jelenlegi politikai helyzetben pedig könnyen adódik a feltételezés, hogy a dokumentum Magyar Péterék politikai projektjéhez köthető.
A progresszív adózás gondolatát azonban nemcsak baloldali szakértők képviselik. A Graphisoft alapítója, a korábban SZDSZ-közeli körökben mozgó Bojár Gábor nagyvállalkozó szintén magasabb adókulcsok bevezetését tartaná indokoltnak. Egy interjúban úgy fogalmazott: