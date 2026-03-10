Adóemelés a láthatáron: régi baloldali káderek tűntek fel Magyar Péter mögött

A többkulcsos személyi jövedelemadó kérdésében látványos egyetértés rajzolódik ki a Tisza Párt körül megjelenő szakértők és támogatók között. A progresszív adózás iránti elkötelezettség pedig régi baloldali szereplőket és egykori SZDSZ-közeli üzletembereket is egy táborba terelt – írta meg a Magyar Nemzet.

A szocialista kormányok idején államtitkári posztokat betöltő Katona Tamás közgazdász például nyíltan bírálta a jelenlegi adórendszert. Egy korábbi fórumon arról beszélt, hogy a kormány „perverz módon” alakította át az adózást, és még azt is hozzátette: szerinte katasztrófa lenne az egy számjegyű személyi jövedelemadó. Katona a magasabb adókulcsok bevezetését is támogatná.