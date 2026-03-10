Ft
Adóemelés a láthatáron: régi baloldali káderek tűntek fel Magyar Péter mögött

2026. március 10. 06:07

Többkulcsos adó, magasabb szja és ismerős baloldali szereplők: a Tisza körül egyre markánsabban rajzolódik ki egy régi recept.

2026. március 10. 06:07
null

A többkulcsos személyi jövedelemadó kérdésében látványos egyetértés rajzolódik ki a Tisza Párt körül megjelenő szakértők és támogatók között. A progresszív adózás iránti elkötelezettség pedig régi baloldali szereplőket és egykori SZDSZ-közeli üzletembereket is egy táborba terelt – írta meg a Magyar Nemzet

A szocialista kormányok idején államtitkári posztokat betöltő Katona Tamás közgazdász például nyíltan bírálta a jelenlegi adórendszert. Egy korábbi fórumon arról beszélt, hogy a kormány „perverz módon” alakította át az adózást, és még azt is hozzátette: szerinte katasztrófa lenne az egy számjegyű személyi jövedelemadó. Katona a magasabb adókulcsok bevezetését is támogatná.

A baloldali szakértő ráadásul részt vett annak az alternatív gazdaságpolitikai programnak a készítésében, amelyet a Pénzügykutató Zrt.-nél állítottak össze. Több nyilatkozat alapján ez a program egy jövőbeli kormány számára készült – a jelenlegi politikai helyzetben pedig könnyen adódik a feltételezés, hogy a dokumentum Magyar Péterék politikai projektjéhez köthető.

A progresszív adózás gondolatát azonban nemcsak baloldali szakértők képviselik. A Graphisoft alapítója, a korábban SZDSZ-közeli körökben mozgó Bojár Gábor nagyvállalkozó szintén magasabb adókulcsok bevezetését tartaná indokoltnak. Egy interjúban úgy fogalmazott: 

a jelenlegi, 15 százalékos szja szerinte nem számít magasnak, és a nagyobb jövedelmek esetében természetes lenne magasabb kulcsot alkalmazni, mert „aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni”.

A Tisza Párt körül felbukkanó elképzelések között egyébként már konkrét javaslatok is napvilágot láttak. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a jelenlegi 15 százalékos kulcs csak szűk körben maradna meg, az átlagbér már 22 százalékos adósávba kerülne, míg az egymillió forint feletti jövedelmek akár 33 százalékkal is adózhatnának.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

chief Bromden
2026. március 10. 07:44
"Adóemelés a láthatáron" Már folyik. Az önkormányzatok pótolják az elvont pénzeket a Fideszes képviselők támogatásával. :( Rablóulti, bár bonyolult játék, de átlátható.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. március 10. 07:34 Szerkesztve
Sziasztok, tudjátok ki emelte meg világrekord 27%-ra az ÁFÁ-t? Segítek: a második Orbán-kormány (Fidesz-KDNP) emelte meg 2012. január 1-jei hatállyal. Jó vergődést.
akyokushinkaimestere
2026. március 10. 06:47
Többkulcsos adó, magasabb szja és ismerős baloldali szereplők: a Tisza körül egyre markánsabban rajzolódik ki egy régi recept" Aha🤦‍♂️Szerencsétlen mandiner is az utolsókat rúgja ,nem túl kreatívak, dehát ők is csak azt írják amit parancsba adnak nekik.🤦‍♂️👍
benito
2026. március 10. 06:46
tapir32 2026. március 10. 06:34 A fidesz mennyi éjszakai pótlékot fizet narancsGoebbels?
