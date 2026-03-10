„Magyar Péter óvatos volt Oroszországgal kapcsolatban. Ezzel a témával eddig eleve csak keveset foglalkozott, mert abból indult ki, hogy a választópolgárokat jobban érdekli a bezárt szülőosztály vagy a közintézményekből hiányzó WC-papír, mint Putyin.

Igaz, tavalyi székesfehérvári beszédében a Tisza elnöke egyértelművé tette: kormányra kerülése esetén – az alapelveket tekintve – vissza kíván térni az 1990 és 2010 közötti, többnyire nyugati orientáción alapuló külpolitikához. Ugyanakkor a realitásokat sem kívánja figyelmen kívül hagyni, vagyis azt, hogy Magyarország továbbra is jelentősen függ az orosz energiától.