Ukrán fenyegetés és orosz szál: új front nyílt a választási kampányban

2026. március 10. 06:42

Nem biztos, hogy a Tisza olyan mértékben fog szembefordulni Oroszországgal, mint ahogy ezt a legvérmesebb ellenzékiek szeretnék.

2026. március 10. 06:42
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
„Magyar Péter óvatos volt Oroszországgal kapcsolatban. Ezzel a témával eddig eleve csak keveset foglalkozott, mert abból indult ki, hogy a választópolgárokat jobban érdekli a bezárt szülőosztály vagy a közintézményekből hiányzó WC-papír, mint Putyin.

Igaz, tavalyi székesfehérvári beszédében a Tisza elnöke egyértelművé tette: kormányra kerülése esetén – az alapelveket tekintve – vissza kíván térni az 1990 és 2010 közötti, többnyire nyugati orientáción alapuló külpolitikához. Ugyanakkor a realitásokat sem kívánja figyelmen kívül hagyni, vagyis azt, hogy Magyarország továbbra is jelentősen függ az orosz energiától.

Az orosz nagykövetségnek írt válaszában határozottan megfogalmazta: elvárja, hogy Oroszország tartózkodjon a magyarországi választásokba való beavatkozástól. Ugyanakkor volt egy békülékeny mondata is:

Tájékoztatom önöket, hogy a leendő TISZA-kormány kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik majd az Orosz Föderációval.

Hétfőn az orosz nagykövetség is enyhített kezdeti hangnemén, és válaszában a magyar és az orosz fél közötti kölcsönösen előnyös együttműködésről írt. Nem mellesleg a Tisza választási programja sem ígér az orosz gázról és olajról azonnali leválást.

Így hát a mostani kis purparlé nekünk meg arra nyújt lehetőséget, hogy felhívjuk a figyelmet: amennyiben a Tisza kerül kormányra, ugyan törekedni fog az EU-val való minél jobb kapcsolatokra, de nem biztos, hogy olyan mértékben fog szembefordulni Oroszországgal, mint ahogy ezt a legvérmesebb ellenzékiek szeretnék. Legalábbis a kormányzásuk elején még óvatosak lennének az orosz medve ingerlésével, Magyar Péter szavaiból ez tűnik ki.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Mantinka KOLLÁR KINGA úgy fogalmazott, hogy „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.” Kollár megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.” “most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.” Ti zsaroljátok a magyar társadalmat, Mantinka drága.
totumfaktum-2
2026. március 10. 07:38
Vicces. Egy politikai elemző úgy tesz, mintha lenne bármilyen saját politikája egy Magyar Péter nevű fotómodellnek.
zsocc44
2026. március 10. 07:37
catalina11 2026. március 10. 07:30 Ez a jóeNber maga sem tudja mit tegyen, mondjon. Csak tájékozódik, mint kezdő b@zi a gőzben. Közben nyilvánvaló dolgokat hallgat el, úgy viselkedik mintha a Tisza több lenne mint one-The-MAN shownál… pedig ez bizony csak annyi, abból is a legócskább…
catalina11
2026. március 10. 07:34
Mantinka 2026. március 10. 06:58 "bezárt szülőosztály vagy a közintézményekből hiányzó WC-papír" orvos- és szakdolgozó-hiány hosszú várólisták elöregedett infrastruktúra túlterhelt orvosok finanszírozási problémák későbbi diagnózis stb stb stb Ezeket nem sorolta fel a fidesz. Úgy látom vannak hiányosságok az egészségügyben." hát ez pont nem zavarhatta Magyar Pétert aki, ha jól emlékszem 42-szer vett igényben VIP szolgáltatást, ahol feltehetően volt mivel kitörölni a seggét. Most pedig számíthat Matinka, a maga nyelvére.
