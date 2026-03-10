Ukrán politológus vázolta az ukrán tervet a magyar választások befolyásolására: Magyar Péter pedig bírálhatja Ukrajnát, színjáték az egész!
Az eset megdöbbentő, várjuk a reakciókat ellenzéki részről.
Nem biztos, hogy a Tisza olyan mértékben fog szembefordulni Oroszországgal, mint ahogy ezt a legvérmesebb ellenzékiek szeretnék.
„Magyar Péter óvatos volt Oroszországgal kapcsolatban. Ezzel a témával eddig eleve csak keveset foglalkozott, mert abból indult ki, hogy a választópolgárokat jobban érdekli a bezárt szülőosztály vagy a közintézményekből hiányzó WC-papír, mint Putyin.
Igaz, tavalyi székesfehérvári beszédében a Tisza elnöke egyértelművé tette: kormányra kerülése esetén – az alapelveket tekintve – vissza kíván térni az 1990 és 2010 közötti, többnyire nyugati orientáción alapuló külpolitikához. Ugyanakkor a realitásokat sem kívánja figyelmen kívül hagyni, vagyis azt, hogy Magyarország továbbra is jelentősen függ az orosz energiától.
Az orosz nagykövetségnek írt válaszában határozottan megfogalmazta: elvárja, hogy Oroszország tartózkodjon a magyarországi választásokba való beavatkozástól. Ugyanakkor volt egy békülékeny mondata is:
Tájékoztatom önöket, hogy a leendő TISZA-kormány kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik majd az Orosz Föderációval.
Hétfőn az orosz nagykövetség is enyhített kezdeti hangnemén, és válaszában a magyar és az orosz fél közötti kölcsönösen előnyös együttműködésről írt. Nem mellesleg a Tisza választási programja sem ígér az orosz gázról és olajról azonnali leválást.
Így hát a mostani kis purparlé nekünk meg arra nyújt lehetőséget, hogy felhívjuk a figyelmet: amennyiben a Tisza kerül kormányra, ugyan törekedni fog az EU-val való minél jobb kapcsolatokra, de nem biztos, hogy olyan mértékben fog szembefordulni Oroszországgal, mint ahogy ezt a legvérmesebb ellenzékiek szeretnék. Legalábbis a kormányzásuk elején még óvatosak lennének az orosz medve ingerlésével, Magyar Péter szavaiból ez tűnik ki.
Az ukrán elemző nyíltan elismeri, hogy Ukrajna politikai okokból nem nyitja újra a kőolajvezetéket.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP