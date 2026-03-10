Nyíltan kimondták Ukrajnában: nincs sérült szakasza a Barátság vezetéknek (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt az ukránok az év elején leállították a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, amely következtében diplomáciai vita robbant ki Magyarország és Ukrajna között. Kijev azt állítja, hogy „sérült” a vezeték, ezért nem tudják átengedni az olajt, de ezt a magyar kormány műholdképekkel cáfolta. Még Brüsszel is felszólította Kijevet az újraindításra, ehelyett azonban Zelenszkij össze-vissza beszél. Később a vita tovább durvult, miután az ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktort.

Az ukrán televízióban sem hisznek Volodimir Zelenszkijnek: egy szakértő arról beszélt, hogy valószínűleg nincs megsérülve a vezeték.