Nyíltan kimondták Ukrajnában: nincs sérült szakasza a Barátság vezetéknek (VIDEÓ)

„Azt mondják, hogy a Barátság nem működik, a mi hivatalos álláspontunk az, hogy a vezeték megsérült. Nincs lehetőségünk ezen a vezetéken keresztül olajat küldeni. De amikor az európaiak azt mondják: »Igen, engedjenek be minket, nézzük meg, ellenőrizzük, mutassák meg ezeket a sérült szakaszokat«, mi ezt megtagadjuk” – mondta a műsorvezető, mire Szerhij Fursza, a meghívott szakértő így felelt:
„Nos, valószínűleg azért, mert nincsenek sérült szakaszok. Most valamilyen okból, nem tudom miért, az elnök meghozta ezt a döntést, hogy a Barátság áramlását leállítja. Ez pedig a Magyarországgal fennálló kapcsolataink további eszkalációjához vezetett.”