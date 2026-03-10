Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij brüsszel barátság kijev ukrajna orbán viktor

Nyíltan kimondták Ukrajnában: nincs sérült szakasza a Barátság vezetéknek (VIDEÓ)

2026. március 10. 08:17

Az ukrán tévében sem hisznek Zelenszkij narratívájában.

2026. március 10. 08:17
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt az ukránok az év elején leállították a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, amely következtében diplomáciai vita robbant ki Magyarország és Ukrajna között. Kijev azt állítja, hogy „sérült” a vezeték, ezért nem tudják átengedni az olajt, de ezt a magyar kormány műholdképekkel cáfolta. Még Brüsszel is felszólította Kijevet az újraindításra, ehelyett azonban Zelenszkij össze-vissza beszél. Később a vita tovább durvult, miután az ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktort. 

Az ukrán televízióban sem hisznek Volodimir Zelenszkijnek: egy szakértő arról beszélt, hogy valószínűleg nincs megsérülve a vezeték. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Azt mondják, hogy a Barátság nem működik, a mi hivatalos álláspontunk az, hogy a vezeték megsérült. Nincs lehetőségünk ezen a vezetéken keresztül olajat küldeni. De amikor az európaiak azt mondják: »Igen, engedjenek be minket, nézzük meg, ellenőrizzük, mutassák meg ezeket a sérült szakaszokat«, mi ezt megtagadjuk” – mondta a műsorvezető, mire Szerhij Fursza, a meghívott szakértő így felelt: 

„Nos, valószínűleg azért, mert nincsenek sérült szakaszok. Most valamilyen okból, nem tudom miért, az elnök meghozta ezt a döntést, hogy a Barátság áramlását leállítja. Ez pedig a Magyarországgal fennálló kapcsolataink további eszkalációjához vezetett.”

Robert Fico szlovák miniszterelnök többször követelte az ukrán elnöktől, hogy közölje mikorra tudják helyreállítani az olajszállítást, Zelenszkij azonban nem volt hajlandó válaszolni erre. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cint04
2026. március 10. 15:15
nuevoreynuevaley - 2026. március 10. 08:30 "A magyar allami TV-ben sose szolalhatna meg olyan szakerto, aki nem Orbanista, es akinek az apja nem volt Orbanista." hazudsz! A királyi TVbe hívják őket de nem mennek be. Pont azért, hogy a propagandisták, mint te ezt hazudhassák. Peter Mádjár messiásod is megbukott ezzel az ATV-ben. Persze okés a Kulja - Takács vita után érthető. Sőt nem csak a királyiba nem mennek, de még a jelöltjeitektől, sem lehet kérdezi semmit. Ha mégis sikerül akkor mint valami debil demagóg bőgés a válasz vagy veritek az újságírót. Szóval arról ugass tiszás gyökér, miért is nem vitáznak a 'szakértőitek' a FIDESZesekkel? Miért nem lehet kérdezni a képviselőjelöltektől semmit? Miért nincs semmiféle véleménye a jelöltjeiteknek a helyi problémákról? Szóval pofa lapos akkor ugass, ha majd lehet kérdezni a kólásdobozoktól meg az un. 'szakértőitek' le mernek állni vitázni a kormánypártiakkal.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 10. 11:13
tudjuk mar regota ! hisz csak az ukrnaok tamadjak ezt a vezeteket, az oroszok nem !
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 10. 10:29
Büszkének kell lennünk Orbán Viktorra és kormányára, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
Válasz erre
3
0
gullwing
2026. március 10. 09:45
Hazudik a faszzongorista.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!