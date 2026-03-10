Putyin bejelentette az iráni olajválság kapcsán: hajlandó újra együttműködni az európai partnerekkel

A Reuters közölte, hogy idén először beszélt egymással telefonon Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A vezetők rendkívül fontos témákról egyeztettek, köztük a veszélybe került európai energiaellátásról.

Mint kiderült, Moszkva szerint Washingtonból kezdeményezték a telefonhívást. Trump megkérdezte, hogy miképpen lehetne lezárni a konfliktusokat, tudjuk meg.