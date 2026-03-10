Ft
vlagyimir putyin Ukrajna orosz-ukrán háború szankciók Irán egyesült államok donald trump izrael

Putyin bejelentette az iráni olajválság kapcsán: hajlandó újra együttműködni az európai partnerekkel

2026. március 10. 08:46

Trump is engedne a szankciókból.

2026. március 10. 08:46
null

A Reuters közölte, hogy idén először beszélt egymással telefonon Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A vezetők rendkívül fontos témákról egyeztettek, köztük a veszélybe került európai energiaellátásról.

Mint kiderült, Moszkva szerint Washingtonból kezdeményezték a telefonhívást. Trump megkérdezte, hogy miképpen lehetne lezárni a konfliktusokat, tudjuk meg.

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Nagyon jó beszélgetést folytattam Putyin elnökkel” 

– mondta az amerikai elnök később, majd hangsúlyozta, hogy Putyin elnök azzal tudna a legtöbbet segíteni, ha véget vetne az orosz-ukrán háborúnak.

A beszélgetés nem sokkal azt követőn zajlott, hogy Putyin kijelentette: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja globális energiaválságot váltott ki, és figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül történő szállításoktól függő olajtermelés hamarosan leállhat.

Megtudtuk: az egyik legfontosabb eredmény, hogy 

Oroszország – a világ második legnagyobb olajexportőre és legnagyobb földgázkészleteinek birtokosa – készen áll újra együttműködni az európai ügyfelekkel, ha azok vissza akarnak térni a hosszú távú együttműködéshez. 

Úgy tűnik, ebben a helyzetben 

Trump is nyitottnak mutatkozik, hogy enyhítsen az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókban. 

Erre vonatkozóan a várakozások szerint hamarosan hivatalos bejelentés is várható, írják, ezzel igyekeznek a közel-keleti konfliktus hatásait mérsékelni.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

 

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
