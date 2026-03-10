Putyin bejelentette az iráni olajválság kapcsán: hajlandó újra együttműködni az európai partnerekkel

„Halál, tűz és harag” – húszszor keményebb megtorlással fenyeget Trump, ha Irán ezt meglépi
Washington vörös vonalat húzott.
Trump is engedne a szankciókból.
A Reuters közölte, hogy idén először beszélt egymással telefonon Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A vezetők rendkívül fontos témákról egyeztettek, köztük a veszélybe került európai energiaellátásról.
Mint kiderült, Moszkva szerint Washingtonból kezdeményezték a telefonhívást. Trump megkérdezte, hogy miképpen lehetne lezárni a konfliktusokat, tudjuk meg.
Nagyon jó beszélgetést folytattam Putyin elnökkel”
– mondta az amerikai elnök később, majd hangsúlyozta, hogy Putyin elnök azzal tudna a legtöbbet segíteni, ha véget vetne az orosz-ukrán háborúnak.
A beszélgetés nem sokkal azt követőn zajlott, hogy Putyin kijelentette: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja globális energiaválságot váltott ki, és figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül történő szállításoktól függő olajtermelés hamarosan leállhat.
Megtudtuk: az egyik legfontosabb eredmény, hogy
Oroszország – a világ második legnagyobb olajexportőre és legnagyobb földgázkészleteinek birtokosa – készen áll újra együttműködni az európai ügyfelekkel, ha azok vissza akarnak térni a hosszú távú együttműködéshez.
Úgy tűnik, ebben a helyzetben
Trump is nyitottnak mutatkozik, hogy enyhítsen az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókban.
Erre vonatkozóan a várakozások szerint hamarosan hivatalos bejelentés is várható, írják, ezzel igyekeznek a közel-keleti konfliktus hatásait mérsékelni.
Lekerült a fókusz az ukránokról.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
