robert fico volodimir zelenszkij magyarország Ukrajna unian merénylet orbán viktor

Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben

2026. március 10. 08:34

A legolvasottabb ukrán portál szerint nem is fontos, hogy valódi merénylet lesz-e a magyar miniszterelnök ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák kormányfő majdnem belehalt az esetbe.

2026. március 10. 08:34
null

„Meg kell értenünk, hogy ez még csak a kezdet. A magyarországi választási kampány végéig még sok hasonló eset történhet. És nem nagyon lepődnénk meg, ha addig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos. A lényeg az, hogy Orbán biztosan kijelenti majd: ebben ukrán szál van” – írja az egyik legolvasottabb ukrán portál, az Unian, amely totális elfogultsággal számolt be az ukrán aranykonvoj magyarországi megállításáról. Az elfogott ukrán pénzszállítókat egyébként egy tiszás kötődésű ügyvéd, Laczó Adrienn képviseli.

Az ukrán lap a szlovák kormányfő elleni merényletről is botrányosan számol be, hiszen szó szerint azt állítja:

Emlékezzünk vissza, amikor korábban rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre, ő maximálisan kihasználta azt a történetet a saját javára.

Mint ismert, sokáig még az is kérdéses volt, Fico túléli-e a merényletet, több műtétet is végeztek rajta, a felépülése hónapokat vett igénybe, maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett el, a hasüregével is gondok adódtak.

A napokban egyébként az orosz Állami Duma állította azt, hogy Orbán Viktor élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét. Orbán Viktor reakciójában kiemelte: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Összesen 245 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tboyka
2026. március 10. 13:55
Ha valamit tesznek Orbán ellen fizikailag, akkor az ellenzék nagyot fog bukni6. És a Fidesz több mint 4/5-el fog nyerni. A magyarok nem igen dijjazzak, ha bármilyen atrocitas éri a mindenkori kormanyfőt.
Válasz erre
4
0
lemez
2026. március 10. 13:34
Szépen kérjük Putyint csináljon már valamit ezzel az europa uránának képzelö faszzongoristával.Megköszönnénk.De ukrajna is.
Válasz erre
6
0
Szerintem
2026. március 10. 13:10
A fidesz nem egyszemélyes párt, Orbán helyére lépne valaki más. Az emberek nem Orbán szerelemből szavaznak a fideszre, hanem mert a fidesz képviseli a leginkább a személyes érdekeiket. Az emberek személyes érdekei márpedig nem változnak meg egy merénylettől, az ellenkezőjére.
Válasz erre
5
0
lyon-v-2
2026. március 10. 13:03
Nem kéne a NATO-nak esetleg "valami észrevételt és figyelmeztetést" tenni mondjuk úgy kezdésnek, hogy HIVATALBÓL a "kívül álló, senki házi, harmadik országbeli .elenszkijék felé" ezekben az ügyekben ?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!