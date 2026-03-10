Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben

„Meg kell értenünk, hogy ez még csak a kezdet. A magyarországi választási kampány végéig még sok hasonló eset történhet. És nem nagyon lepődnénk meg, ha addig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos. A lényeg az, hogy Orbán biztosan kijelenti majd: ebben ukrán szál van” – írja az egyik legolvasottabb ukrán portál, az Unian, amely totális elfogultsággal számolt be az ukrán aranykonvoj magyarországi megállításáról. Az elfogott ukrán pénzszállítókat egyébként egy tiszás kötődésű ügyvéd, Laczó Adrienn képviseli.

Az ukrán lap a szlovák kormányfő elleni merényletről is botrányosan számol be, hiszen szó szerint azt állítja: