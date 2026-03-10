Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben

Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Orbán Viktor élete veszélyben van
A NATO beavatkozását javasolják.
A legolvasottabb ukrán portál szerint nem is fontos, hogy valódi merénylet lesz-e a magyar miniszterelnök ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák kormányfő majdnem belehalt az esetbe.
„Meg kell értenünk, hogy ez még csak a kezdet. A magyarországi választási kampány végéig még sok hasonló eset történhet. És nem nagyon lepődnénk meg, ha addig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos. A lényeg az, hogy Orbán biztosan kijelenti majd: ebben ukrán szál van” – írja az egyik legolvasottabb ukrán portál, az Unian, amely totális elfogultsággal számolt be az ukrán aranykonvoj magyarországi megállításáról. Az elfogott ukrán pénzszállítókat egyébként egy tiszás kötődésű ügyvéd, Laczó Adrienn képviseli.
Az ukrán lap a szlovák kormányfő elleni merényletről is botrányosan számol be, hiszen szó szerint azt állítja:
Emlékezzünk vissza, amikor korábban rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre, ő maximálisan kihasználta azt a történetet a saját javára.
Mint ismert, sokáig még az is kérdéses volt, Fico túléli-e a merényletet, több műtétet is végeztek rajta, a felépülése hónapokat vett igénybe, maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett el, a hasüregével is gondok adódtak.
A napokban egyébként az orosz Állami Duma állította azt, hogy Orbán Viktor élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét. Orbán Viktor reakciójában kiemelte: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.
Ezt is ajánljuk a témában
A NATO beavatkozását javasolják.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat