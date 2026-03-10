Zelenszkij fenyegetése még csak a kezdet: az ukránok drónpilótákkal foglalnák el Magyarországot

A világ megingott: elúszni látszik az ukrajnai béke, Zelenszkij aggodalmaskodik
Lekerült a fókusz az ukránokról.
Elképesztő jelenet zajlott le egy ukrán tévéműsorban.
Meglepő és sokak számára felháborító kijelentések hangzottak el egy ukrán televíziós műsorban. A beszélgetés során az egyik megszólaló arról beszélt: az ukránok „otthon, a konyhában” gyakran viccelődnek azon, vajon hány drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához.
Ezt is ajánljuk a témában
Lekerült a fókusz az ukránokról.
A műsorban elhangzott mondat szerint:
A konyhában mi is viccelődhetünk a magyarokkal, mondhatjuk, hogy mennyi drónpilótára van szükségünk, hogy elfoglaljuk Magyarországot. A konyhában mi mind így viccelődünk.”
Az ügy azért különösen botrányos, mert mindez nem egy magánbeszélgetésben hangzott el, hanem egy televíziós műsorban, vagyis a nyilvánosság előtt. Egy NATO-tagállam megszállásával „viccelődni” egy országos médiumban aligha nevezhető ártatlan humornak – inkább jól mutatja azt a hangulatot, amely egyes ukrán médiakörökben Magyarországgal kapcsolatban kialakult.
A történet ráadásul nem légüres térben hangzott el. Néhány nappal korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is élesen támadta Orbán Viktort, kifejezetten fenyegető hangnemben beszélve a magyar miniszterelnökről és a magyar álláspontról.
Ezt is ajánljuk a témában
Sokan hittel mentek, mások a zsebüket tömték volna, de a valóság mindenkit arcul csapott. A biztonságpolitikai szakértő elárulta, kik azok a külföldiek, akik ténylegesen hasznára vannak Kijevnek, és kik okoztak több kárt, mint hasznot.
Ebben a helyzetben különösen súlyos üzenete van annak, ha egy ukrán tévéműsorban Magyarország elfoglalásával poénkodnak.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
***
Nyitókép forrása: Giuseppe CACACE / AFP