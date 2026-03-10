Erős a gyanú a Netflix új szuperprodukciója kapcsán: a streamingóriás tényleg ChatGPT-vel íratja a forgatókönyveket?

Az általa megtizedelt sereg viszont összeadva sem alkot meg egyetlen karaktert sem, így teljesen mindegy lényegében, kit pécéz ki éppen a támadó, nem lehet szurkolni az arctalan statiszták soráért. Egyedül a főszereplő karaktere kapott egy késői őszi árnyékot, megsárgult felvételeken keresztül – hogy az idióta is érezze, a múltban járunk. Kiderül róla, hogy egy korábbi bevetésen komoly trauma érte, és a lelki békéjének helyreállítása érdekében most aztán odateszi magát, hogy minél több bajtársát megmentse. Mindezzel kapcsolatban persze inkább kevesebb, mint több sikert ért el, ugyanis az idegen monstrum igencsak hatékonyan eliminálja a célpontjait, de azért sejthetjük,

hogy a hősünknek azért a ráadásban sikerül gólt lőnie.

Az ilyen sablonos receptet követő alkotások esetében mindig az választja szét a búzát az ocsútól, hogy sikerül-e belecsempészni valami olyan emberi hozzávalót, amely kiemeli a tucatból, emlékezetessé teszi, érzelmi rezonanciát kínál. Esetükben azonban teljes mértékben gépiesen variálják újra a paneleket, nincs egyetlen olyan jelenet sem, amit akár két hét múlva felidéznénk, hogy na, ez ott volt.

A kifejezetten izgalmas rendezői debütálása, a Red Hill után Patrick Hughes rendező A feláldozhatók 3-mal vagy a Sokkal több, mint testőr 1-2-vel egyébként is egy bármiféle kreativitást nélkülöző szakmunkássá vált, akinek a keze alatt nem fordul káoszba egy akciófilm forgatása, de azért nem is fűti az ambíció, hogy bármi egyedit alkosson.

Így van ez most is, az Ismeretlen támadók nem egy vállalhatatlan gagyiság, de nem is emelkedik ki a középszerből. Megvannak az érdemei, mert ugyan nem veszi fel a versenyt külcsín tekintetében a hollywoodi blockbusterekkel, azért a Jason Statham vagy Gerard Butler főszereplésével sorozatban készülő, mozikba szánt akciófilmekre ráver egy kört látvány tekintetben. És céltudatosan azt nyújtja, amely egy hasonló produkcióval kapcsolatban a minimális elvárás, azaz pörög a cselekmény, szinte folyamatos az akció, változatos módon haláloznak el a katonák