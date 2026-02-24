Az orosz rendező a mesterséges intelligencia nem várt és mindenkit érintő veszélyére hívta fel a figyelmet

Ráadásul az orosz–kazahsztáni Timur Bekmambetov új filmjében még annál is rosszabb a helyzet, mintha simán csak az AI ítélkezne felettünk, ugyanis nem a gépnek kell bizonyítani az illető bűnösségét, hanem a vádlottnak az ártatlanságát. Mindezt kilencven perc alatt kell abszolválnia, ha nem sikerül neki, akkor a szoftver a bírói feladat mellett a hóhér szerepkörét is ellátja, és ott helyben kivégzi a gyanúsítottat.

A történet főszereplője is egy ilyen szituációban találja magát, a rendőr másnaposan arra ébred, hogy le van szíjazva egy székbe, és a felesége meggyilkolásával gyanúsítják. A helyzetet nehezíti, hogy annyira be volt tintázva az ominózus estén, hogy ő maga sem biztos az ártatlanságában, ugyanakkor az eljárás során lehetősége nyílik minden biztonsági kamerás felvételt átnézni, a mesterséges intelligencia pedig összegyűjti az összes fellelhető adatot neki azokról a személyekről, akik érintettek lehetnek a bűncselekményben.

Így aztán, akárcsak a Keresés című thrillerben vagy a borzalmas tavalyi Világok harca-feldolgozásban, ezúttal is a játékidő nagy részében azt láthatjuk, hogy a hősünk az interneten böngészik gyanús jelek után, a formula pedig egészen izgalmasan működik annak ellenére, hogy számos tényező hátráltatja.