Irán megfenyegette Romániát – keleti szomszédunk „megfelelő választ” fog kapni tettéért

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Teherán szerint a bukaresti vezetés aktívan részt vesz az ellenük elkövetett amerikai agresszióban.
A teheráni külügyminisztérium szerint az Irán elleni katonai agresszióban való részvételnek minősül a román légitámaszpontok amerikai igénybevételének engedélyezése, Bukarest azonban azt mondja, hogy nem vesz részt a konfliktusban, és az Egyesült Államoknak 2006 óta hozzáférést biztosít a romániai katonai bázisok folyamatos használatához.
Andrei Tarnea bukaresti külügyi szóvivő az iráni külügyminisztérium szóvivőjének azon – a bukaresti média által „közvetlen fenyegetésnek” minősített – nyilatkozatára reagált hétfőn, amelyben Romániát külön is nevesítve figyelmeztetett minden országot:
ne váljon az irániak elleni agresszió bűnrészesévé.
Eszmail Bagai teheráni szóvivő a nemzetközi jogot sértő, elfogadhatatlan lépésnek nevezte a román parlament múlt heti határozatát, amellyel jóváhagyta amerikai légi utántöltő repülőgépek és egyéb hadi felszerelések ideiglenes romániai állomásoztatását. A bukaresti döntés szerinte foltot ejt Irán és Románia történelmileg hagyományosan baráti kapcsolatán, amire
Irán „megfelelő választ” fog adni mind jogi, mind politikai vonatkozásban.
Válaszában a román szóvivő leszögezte: Románia több mint 10 éve rendelkezik rakétavédelmi képességekkel az euroatlanti térségen kívülről érkező fenyegetésekkel szemben. A rendszer szigorúan védelmi jellegű, kizárólag önvédelmi célokra használják, az ENSZ alapokmányával összhangban.
„Románia nem vesz részt a konfliktusban. Elsődleges célunk a feszültség csökkentése, diplomáciai erőfeszítéseink a konfliktus első napja óta erre irányulnak. Ugyanakkor elítéljük Irán teljesen indokolatlan támadásait az öböl térségének államai ellen, és köszönetet mondunk az utóbbiaknak, hogy megvédték az országaikban tartózkodó állampolgárainkat. Felszólítjuk Iránt, hogy vessen véget ezeknek a támadásoknak, amelyek emberi életeket veszélyeztetnek, és a biztonság, valamint a globális gazdaság romlásához vezetnek” – hangsúlyozta a román külügyi szóvivő.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh