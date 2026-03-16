Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Irán megfenyegette Romániát – keleti szomszédunk „megfelelő választ” fog kapni tettéért

2026. március 16. 17:49

Teherán szerint a bukaresti vezetés aktívan részt vesz az ellenük elkövetett amerikai agresszióban.

A teheráni külügyminisztérium szerint az Irán elleni katonai agresszióban való részvételnek minősül a román légitámaszpontok amerikai igénybevételének engedélyezése, Bukarest azonban azt mondja, hogy nem vesz részt a konfliktusban, és az Egyesült Államoknak 2006 óta hozzáférést biztosít a romániai katonai bázisok folyamatos használatához.

Andrei Tarnea bukaresti külügyi szóvivő az iráni külügyminisztérium szóvivőjének azon – a bukaresti média által „közvetlen fenyegetésnek” minősített – nyilatkozatára reagált hétfőn, amelyben Romániát külön is nevesítve figyelmeztetett minden országot: 

ne váljon az irániak elleni agresszió bűnrészesévé.

Eszmail Bagai teheráni szóvivő a nemzetközi jogot sértő, elfogadhatatlan lépésnek nevezte a román parlament múlt heti határozatát, amellyel jóváhagyta amerikai légi utántöltő repülőgépek és egyéb hadi felszerelések ideiglenes romániai állomásoztatását. A bukaresti döntés szerinte foltot ejt Irán és Románia történelmileg hagyományosan baráti kapcsolatán, amire 

Irán „megfelelő választ” fog adni mind jogi, mind politikai vonatkozásban.

Válaszában a román szóvivő leszögezte: Románia több mint 10 éve rendelkezik rakétavédelmi képességekkel az euroatlanti térségen kívülről érkező fenyegetésekkel szemben. A rendszer szigorúan védelmi jellegű, kizárólag önvédelmi célokra használják, az ENSZ alapokmányával összhangban.

„Románia nem vesz részt a konfliktusban. Elsődleges célunk a feszültség csökkentése, diplomáciai erőfeszítéseink a konfliktus első napja óta erre irányulnak. Ugyanakkor elítéljük Irán teljesen indokolatlan támadásait az öböl térségének államai ellen, és köszönetet mondunk az utóbbiaknak, hogy megvédték az országaikban tartózkodó állampolgárainkat. Felszólítjuk Iránt, hogy vessen véget ezeknek a támadásoknak, amelyek emberi életeket veszélyeztetnek, és a biztonság, valamint a globális gazdaság romlásához vezetnek” – hangsúlyozta a román külügyi szóvivő.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
billysparks
2026. március 16. 18:50
Ezek szerint még nem álltak át.
neszteklipschik
2026. március 16. 18:47
Álljatok át az álláhuákbározó kaftánosokhoz, bezzegrománok! 🤣🤣🤣🤣
akkkkorki
2026. március 16. 18:18
Megnézném a bocskoros Mr. Bean arcát a hír hallatán! Biztos elbújik a limuzin mögé és fedezékből kukkerol.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 16. 18:14
Minket talán kihagy Irán a feszkóból a kétoldalú partnerségi megállapodás miatt. (ld. még 2021. évi CXXXIX. törvény)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!