Hamarosan nagy bejelentést tesz a kultúráért és innovációért felelős miniszter! (VIDEÓ)

Új Facebook-videójával titokzatos bejelentést vetít előre Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a felvételen két nagy láda mellett jelenik meg: először a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, majd egy irodában.

A videóban egy kicsomagolás pillanatai láthatók, ahol Hankó fehér kesztyűt viselve régi dokumentumokat emel ki a frissen felnyitott ládákból. A miniszter egyelőre nem árulta el, mikor teszi meg a részletes bejelentést, és azt sem, hogy honnan, illetve milyen értékes iratok kerültek vissza Magyarországra.