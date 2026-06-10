Nemzeti hős lett az Amerikából kitiltott szomáliai bíró (VIDEÓ)

Ezért tiltották ki az afrikai játékvezetőt Amerikából – búcsút inthet a vb-nek
Egészen szürreális a szomáliai Omar Abdulkadir Artan története. A játékvezető a történtek ellenére többeknek is hálás.
Hazatért az afrikai játékvezető, akit nem engedtek be az Egyesült Államokba. A szomáliai bírót hősként fogadták hazájában, üzent is a népének.
Hősként fogadták szerdán az Egyesült Államokból hazaérkező Omar Abdulkadir Artan szomáliai játékvezetőt, miután szombaton Miamiban megtagadták tőle a belépést az országba, ahol a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon vett volna részt – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
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Egészen szürreális a szomáliai Omar Abdulkadir Artan története. A játékvezető a történtek ellenére többeknek is hálás.
A 34 éves játékvezetőt kisebb tömeg fogadta a mogadishui reptéren, ahol újságíróknak elmondta, mostantól arra fog készülni, hogy a következő világbajnokságon dolgozhasson.
Ígérem, ha Isten is úgy akarja, a következő vb-n ott leszek. Most azt szeretném, hogy a szomáliai közvélemény megnyugodjon, és megőrizze bizalmát”
– jelentette ki Artan, akit rendőri felvezetéssel kísértek el a repülőtér VIP épületébe, ott pedig az ország sportminisztere és a szomáliai sportági szövetség vezetői köszöntötték.
A fiatal bíró szombaton érkezett meg Miamiba, ahol a világbajnokságon közreműködő játékvezetők edzőtáborához csatlakozott volna, ám nem léphetett be az országba. A helyi hatóságok a döntéssel kapcsolatban szűkszavúan csak annyit közöltek, hogy „alapos indokuk” volt arra, hogy ne engedjék be az országba Artant.
Az Egyesült Államok Donald Trump második elnöki kinevezése óta közel 40 országgal szemben vezetett be beutazási szigorításokat, s ezek közé tartozik Szomália is, ahol évtizedekig dúlt polgárháború. Ugyanakkor az teljesen szokatlan, hogy egy rendező ország nem ad vízumot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által delegált játékvezetőnek, ezért komoly visszhangot váltott ki az eset világszerte, és többen támogatásukról biztosították a szomáliai bírót.
„Elérted a szakmád csúcsát és egy generációt inspiráltál hazádban pusztán azzal, hogy kijutottál a vb-re. Az pedig nem változtat ezen, hogy távol tartottak a pályától” – üzente X-oldalán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp főigazgatója, egyúttal azt kérte Artantól, hogy legyen büszke magára.
A The Guardian a cikkében emlékeztetett arra, hogy ő lehetett volna az első szomáliai játékvezető, aki világbajnokságon fújhatja a sípot.
„Ő Afrika egyik legjobb bírója, akit 2025-ben a kontinens legjobb férfi játékvezetőjének választottak meg” – olvasható.
Szomália a miénk, akár jók a dolgok, akár rosszak. Azt üzenem a fiataljainknak, hogy ne veszítsék el a reményt az országunkkal kapcsolatban. Most a saját hazámban vagyok, és nincs más hely, ahol lenni szeretnék”
– idézte Artan szavait a The Guardian.
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Nyitókép: Hassan Ali Elmi/AFP