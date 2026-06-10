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szomália foci vb 2026 világbajnokság videó Egyesült Államok

Nemzeti hős lett az Amerikából kitiltott szomáliai bíró (VIDEÓ)

2026. június 10. 20:07

Hazatért az afrikai játékvezető, akit nem engedtek be az Egyesült Államokba. A szomáliai bírót hősként fogadták hazájában, üzent is a népének.

2026. június 10. 20:07
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Hősként fogadták szerdán az Egyesült Államokból hazaérkező Omar Abdulkadir Artan szomáliai játékvezetőt, miután szombaton Miamiban megtagadták tőle a belépést az országba, ahol a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon vett volna részt – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

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Foci vb 2026: hősként tért haza a szomáliai játékvezető
Foci vb 2026: hősként tért haza a szomáliai játékvezető (Fotó: Hassan Ali Elmi/AFP)

A 34 éves játékvezetőt kisebb tömeg fogadta a mogadishui reptéren, ahol újságíróknak elmondta, mostantól arra fog készülni, hogy a következő világbajnokságon dolgozhasson.

Ígérem, ha Isten is úgy akarja, a következő vb-n ott leszek. Most azt szeretném, hogy a szomáliai közvélemény megnyugodjon, és megőrizze bizalmát”

– jelentette ki Artan, akit rendőri felvezetéssel kísértek el a repülőtér VIP épületébe, ott pedig az ország sportminisztere és a szomáliai sportági szövetség vezetői köszöntötték.

A fiatal bíró szombaton érkezett meg Miamiba, ahol a világbajnokságon közreműködő játékvezetők edzőtáborához csatlakozott volna, ám nem léphetett be az országba. A helyi hatóságok a döntéssel kapcsolatban szűkszavúan csak annyit közöltek, hogy „alapos indokuk” volt arra, hogy ne engedjék be az országba Artant.

Az Egyesült Államok Donald Trump második elnöki kinevezése óta közel 40 országgal szemben vezetett be beutazási szigorításokat, s ezek közé tartozik Szomália is, ahol évtizedekig dúlt polgárháború. Ugyanakkor az teljesen szokatlan, hogy egy rendező ország nem ad vízumot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által delegált játékvezetőnek, ezért komoly visszhangot váltott ki az eset világszerte, és többen támogatásukról biztosították a szomáliai bírót.

„Elérted a szakmád csúcsát és egy generációt inspiráltál hazádban pusztán azzal, hogy kijutottál a vb-re. Az pedig nem változtat ezen, hogy távol tartottak a pályától” – üzente X-oldalán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp főigazgatója, egyúttal azt kérte Artantól, hogy legyen büszke magára.

Foci vb 2026: továbbra sem játékvezetője Szomáliának világbajnokságon

A The Guardian a cikkében emlékeztetett arra, hogy ő lehetett volna az első szomáliai játékvezető, aki világbajnokságon fújhatja a sípot.

„Ő Afrika egyik legjobb bírója, akit 2025-ben a kontinens legjobb férfi játékvezetőjének választottak meg” – olvasható.

Szomália a miénk, akár jók a dolgok, akár rosszak. Azt üzenem a fiataljainknak, hogy ne veszítsék el a reményt az országunkkal kapcsolatban. Most a saját hazámban vagyok, és nincs más hely, ahol lenni szeretnék”

– idézte Artan szavait a The Guardian.

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Nyitókép: Hassan Ali Elmi/AFP

 

Összesen 6 komment

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Dunhill67
2026. június 10. 21:47
aha...és az orosz SPORTOLÓK kitiltása minden nemzetközi versenyekről?...ha azt lehet,akkor ezt is...és pont
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Ergit
2026. június 10. 21:15
Azért hős, mert nem engedték be? Akkor mindenki hősnek számít, akiket valahova nem engednek be?
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buksikutya
2026. június 10. 20:46
Látod mennyivel jobb otthon? Sokkal jobban elismernek. Legközelebb csak maradj a seggeden.
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hoci74
2026. június 10. 20:29
Picsába, miért nem Moszkva rendezte a vbt... Tuti beengedik és akkor Putyin jó, most meg Trump róósszz... Lehet kalóz az apja, vagy valami rokona .. Bruhahhaha
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