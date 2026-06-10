Nemzeti hős lett az Amerikából kitiltott szomáliai bíró (VIDEÓ)

Upon arrival at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport international Somali referee Omar Abdulkadir Artan received a heroic welcome on Wednesday morning. pic.twitter.com/12B8NSgPW8 — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

A fiatal bíró szombaton érkezett meg Miamiba, ahol a világbajnokságon közreműködő játékvezetők edzőtáborához csatlakozott volna, ám nem léphetett be az országba. A helyi hatóságok a döntéssel kapcsolatban szűkszavúan csak annyit közöltek, hogy „alapos indokuk” volt arra, hogy ne engedjék be az országba Artant.

Az Egyesült Államok Donald Trump második elnöki kinevezése óta közel 40 országgal szemben vezetett be beutazási szigorításokat, s ezek közé tartozik Szomália is, ahol évtizedekig dúlt polgárháború. Ugyanakkor az teljesen szokatlan, hogy egy rendező ország nem ad vízumot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által delegált játékvezetőnek, ezért komoly visszhangot váltott ki az eset világszerte, és többen támogatásukról biztosították a szomáliai bírót.