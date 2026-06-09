Ezért tiltották ki az afrikai játékvezetőt Amerikából – búcsút inthet a vb-nek

– írta közleményében az amerikai vám- és határőrség.

Erre reagált Omar Abdulkadir Artan játékvezető is, aki úgy fogalmazott, hálás a FIFA és az afrikai szövetség támogatásáért.

„A körülmények ellenére pozitív maradtam és a jövőbeni szakmai kihívásokra koncentrálok. Köszönetet szeretnék mondani a FIFA-nak és az afrikai szövetségnek, hogy támogatásukról biztosítottak, hálás vagyok a rengeteg támogató üzenet miatt” – írta az ESPN az összefoglalójában.