Ezért tiltották ki az afrikai játékvezetőt Amerikából – búcsút inthet a vb-nek

Fontos vízumot kaptak az irániak, de még nem léphetnek be az Egyesült Államokba
A kontinensre már elutazhat az ázsiai küldöttség, ám végleges megoldás még nincs.
Egészen szürreális a szomáliai Omar Abdulkadir Artan története. A játékvezető a történtek ellenére többeknek is hálás.
Június 11-én elkezdődik a történelmi labdarúgó-világbajnokság, amelyen 48 válogatott vesz részt és három országban rendezik, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az iráni válogatott története sokak előtt ismert, a közel-keleti konfliktus miatt sokáig bizonytalan volt, hogy az ázsiai ország válogatottja részt vesz-e a tornán, kérdéses volt, kapnak-e vízumot a delegáció tagjai, ám az utolsó napokban megoldódott a történet. Itt egy kísértetiesen hasonló eset, amelyben egy kiváló játékvezető járt pórul.
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A kontinensre már elutazhat az ázsiai küldöttség, ám végleges megoldás még nincs.
Afrika egyik legismertebb bírója, a szomáliai Omar Abdulkadir Artan számára hétfőn vált bizonyossá, hogy megtagadták a belépését Miamiba. Miután Szomália is szerepel a bevándorlási tilalom alá tartozó országok listáján az Egyesült Államokban, a hivatalos szervek jelezték, hogy a vb-szereplése ellenére sem tesznek kivételt, mert aggályok merültek fel az országba való beléptetésekor.
Az utasról, aki a világbajnokság egyik játékvezetője, a biztonsági átvilágítás során felmerült aggályok miatt megállapították, hogy nem engedélyezhető a beutazása
– írta közleményében az amerikai vám- és határőrség.
Erre reagált Omar Abdulkadir Artan játékvezető is, aki úgy fogalmazott, hálás a FIFA és az afrikai szövetség támogatásáért.
„A körülmények ellenére pozitív maradtam és a jövőbeni szakmai kihívásokra koncentrálok. Köszönetet szeretnék mondani a FIFA-nak és az afrikai szövetségnek, hogy támogatásukról biztosítottak, hálás vagyok a rengeteg támogató üzenet miatt” – írta az ESPN az összefoglalójában.
Mi történt az iráni válogatottal?
Donald Trump amerikai elnök egyértelműen kijelentette, hogy nem tudja garantálni az iráni válogatott biztonságát, míg decemberben az amerikai külügyminisztérium nem is hagyta jóvá az összes iráni képviselő vízumkérelmét a washingtoni csoportsorsolás előtt. A vészforgatókönyvek a visszalépést, a kizárást és a fennmaradó helyre minitorna kiírását is kilátásba helyezték, mindezek ellenére egyedül az együttes főhadiszállásának Egyesült Államokból Mexikóba költöztetése történt. Bár Los Angelesben és Seattle-ben játssza a csoportmeccseit a válogatott, végül a mexikói Tijuanában vernek szállást az irániak. A csapat eredetileg az arizonai Tucsonban edzett volna, de iráni részről egyre erősebben merült fel a költözés lehetősége a közel-keleti háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a biztonsági aggályok miatt.
Fotó: Franck Fife/AFP